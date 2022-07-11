Стадион: Wuyuan River Stadium
1:0
Первый тайм: 13'
Ход матча
2'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
24
Xiaotian
Shi
23
Шунич
Тони
22
Haoran
Wang
39
Honglue
Zhao
29
Yihao
Zhong
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
5
Jie
Sun
20
Yufeng
Zhang
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
- Основной состав
-
24 Xiaotian ShiВратарь
-
23 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Haoran WangПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Honglue ZhaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Yihao ZhongНападающий
- Запасные игроки
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
20 Boxuan FengЗащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Zhao Ke
-
-
26 Jiahui Liu
-
28 Ма Ксянгью
-
32 Dong Han
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
- Защитник
-
5 Jie SunЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Weihui RaoПолузащитник
-
11 Erik IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Zhiyun ZhengПолузащитник
-
32 Guang LiПолузащитник
- Нападающий
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
15 Dilemet Tudi
-
24 Zhiyu Yan
-
25 Huapeng Wang
-
26 Honglin Dong
-
27 Li Zhang II
-
39 Kaiyu Mao
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Хэнань Цзянье
Чанчунь Ятай
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
21 матч
19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каранга Фернандо
|5
|0.5
|Дурадо Энрике
|3 (1)
|0.3
|Zichang Huang
|2
|0.2
|Межеевски Адриан
|1
|0.1
|Yihao Zhong
|1
|0.1
|Yuhao Zhao
|1
|0.1
|Boxuan Feng
|1
|0.1
|Ма Ксянгью
|1
|0.1
|Shuai Yang2
|1
|0.1
|Dong Han
|1
|0.1
|Шангуань Ван
|0
|0
|Ziyi Niu
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тан Лонг
|3
|0.3
|Неграо Жуниор
|3
|0.3
|Erik IV
|2
|0.2
|Н'Длову Дино
|1
|0.1
|Сержиньо Солер
|1
|0.1
|Yufeng Zhang
|1
|0.1
|Окоре Жорес
|1
|0.1
|Chengjian Liao
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Карточки
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каранга Фернандо
|4
|0
|Шангуань Ван
|3
|0
|Ма Ксянгью
|1
|1
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Yuhao Zhao
|2
|0
|Yihao Zhong
|2
|0
|Jinbao Zhong
|0
|1
|Xin Luo
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Dilmurat Mawlanyaz
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Zhixuan Du
|1
|0
|Haoran Wang
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Weihui Rao
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Huapeng Wang
|2
|0
|Неграо Жуниор
|1
|0
|Jie Sun
|1
|0
|Chengjian Liao
|1
|0
|Li Zhang II
|1
|0
|Honglin Dong
|1
|0
|Dilemet Tudi
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
45%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
3
18%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
7
41%
1
8%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|10.
|Ухань Цзалл
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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