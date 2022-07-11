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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Хэнань Цзянье
6:2
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Сержиньо Солер
20' Желтая карточка
Haoran Wang
1:1
20' Гол
Erik IV
2:1
45' Гол
Дурадо Энрике
3:1
45' Гол
Yihao Zhong
61' Желтая карточка
Н'Длову Дино
4:1
63' Гол
Zichang Huang
4:2
65' Гол
Неграо Жуниор
5:2
69' Гол
Dilmurat Mawlanyaz
6:2
84' Гол
Dong Han
90'+4

Ход матча

2'
Сержиньо Солер
1:0
9'
 
Н'Длову Дино
Сержиньо Солер
20'
Haoran Wang
 
20'
1:1
Erik IV
(Неграо Жуниор)
38'
 
Zhiyun Zheng
Weihui Rao
45'
Дурадо Энрике
(Межеевски Адриан)
2:1
45'
Yihao Zhong
3:1
46'
 
Тан Лонг
Yufeng Zhang
46'
 
Dilemet Tudi
Shuaihang Feng
55'
Dong Han
Haoran Wang
 
55'
Ма Ксянгью
Honglue Zhao
 
61'
 
Н'Длову Дино
63'
Zichang Huang
4:1
65'
4:2
Неграо Жуниор
(Erik IV)
69'
Dilmurat Mawlanyaz
(Межеевски Адриан)
5:2
71'
Каранга Фернандо
Zichang Huang
 
72'
Jinbao Zhong
Межеевски Адриан
 
84'
Dong Han
6:2
88'
Boxuan Feng
Ма Ксянгью
 

Статистика матча

  • 6 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 7
  • 11 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

24
Xiaotian
Shi
23
Шунич
Тони
6
Шангуань
Ван
3
Shuai
Yang2
33
Dilmurat
Mawlanyaz
22
Haoran
Wang
8
Zichang
Huang
39
Honglue
Zhao
10
Межеевски
Адриан
9
Дурадо
Энрике
29
Yihao
Zhong
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
4
Окоре
Жорес
5
Jie
Sun
33
Shuaihang
Feng
19
Chengjian
Liao
20
Yufeng
Zhang
10
Сержиньо
Солер
31
Weihui
Rao
11
Erik
IV
9
Неграо
Жуниор
Хэнань Цзянье
3-4-3
Чанчунь Ятай
3-5-2

История личных встреч

Хэнань Цзянье
Чанчунь Ятай

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

21 матч

19%
42.9%
38.1%
4 победы 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:2
С
0:0
С
0:1
С
0:0
С
3:2
С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каранга Фернандо 5 0.5
Дурадо Энрике 4 (1) 0.4
Zichang Huang 3 0.3
Yihao Zhong 2 0.2
Dong Han 2 0.2
Межеевски Адриан 1 0.1
Yuhao Zhao 1 0.1
Boxuan Feng 1 0.1
Ма Ксянгью 1 0.1
Dilmurat Mawlanyaz 1 0.1
Shuai Yang2 1 0.1
Шангуань Ван 0 0
Ziyi Niu 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неграо Жуниор 4 0.4
Erik IV 3 0.3
Тан Лонг 3 0.3
Н'Длову Дино 1 0.1
Сержиньо Солер 1 0.1
Yufeng Zhang 1 0.1
Окоре Жорес 1 0.1
Chengjian Liao 0 0
Qi Cui 0 0

Карточки

Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каранга Фернандо 4 0
Шангуань Ван 3 0
Ма Ксянгью 1 1
Дурадо Энрике 2 0
Yuhao Zhao 2 0
Yihao Zhong 2 0
Haoran Wang 2 0
Jinbao Zhong 0 1
Xin Luo 1 0
Zichang Huang 1 0
Dilmurat Mawlanyaz 1 0
Shuai Yang2 1 0
Zhixuan Du 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Weihui Rao 2 0
Pengfei Han 2 0
Huapeng Wang 2 0
Неграо Жуниор 1 0
Н'Длову Дино 1 0
Jie Sun 1 0
Chengjian Liao 1 0
Li Zhang II 1 0
Honglin Dong 1 0
Dilemet Tudi 1 0
Qi Cui 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
9
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
6%
2
22%
1-15
2
13%
2
22%
16-30
4
25%
1
11%
31-45
1
6%
1
11%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
6
38%
1
11%
76-90

Пропущено

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

22
16
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
5%
2
13%
1-15
2
9%
4
25%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
3
14%
3
19%
46-60
2
9%
4
25%
61-75
8
36%
1
6%
76-90

Пропущено

10
16
7 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хэнань Цзянье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хэнань Цзянье - Гуанчжоу Фули 2:1 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Цзянье 0:1 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 2:0 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 0:2
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Гуанчжоу Фули - Хэнань Цзянье 0:3 Хэнань Цзянье - Чжэцзян Профессионал 3:1 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 4:1 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 2:2 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Шаньдун Тайшань 2:4 Шаньдун Тайшань - Хэнань Цзянье 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Цзянье 0:0
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:2 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 1:3
Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 0:0 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 1:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 4:1 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Фули 2:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Гуанчжоу Эвергранд 0:2 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Гуанчжоу Фули - Чанчунь Ятай 0:2 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 0:2 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 4:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
9. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
10. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
11. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Чанчунь Ятай 10 2 5 3 14 - 18 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 5 1 2 2 7 - 13 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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