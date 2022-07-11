Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Dong Han имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

Г О О О О Л - Dong Han забивает ударом с левой ноги!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Г О О О О Л - Дурадо Энрике забивает с левой ноги!

45' Erik оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Неграо Жуниор не смог попасть в створ ударом издали

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Haoran Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Jie Sun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Яо Вейхуи получил травму и заменен. Zhiyun Zheng выходит на поле.

37' Матч возобновится спорным мячом

36' Ох, нехорошо это выглядит. Яо Вейхуи получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Яо Вейхуи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Шангуань Ван получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Шангуань Ван на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Дурадо Энрике пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

32' Яо Вейхуи наказан за толчок Шангуань Ван

32' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Чанчунь Ятай вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

27' Dilmurat Mawlanyaz имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!

20' Г О О О О Л - Erik забивает с правой ноги!

20' Haoran Wang получил желтую карточку от судьи

19' Неграо Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Дурадо Энрике пробует нанести удар издали, но Yake Wu держит все под контролем

17' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Ши Ксиаотиан взял и забрал мяч на выходе

15' Shuai Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Ох, нехорошо это выглядит. Haoran Wang получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Haoran Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Yihao Zhong не смог попасть в створ ударом издали

10' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Должен был быть гол! Дурадо Энрике имел отличный шанс, но Yake Wu не дал голу состоятся!

9' Qi Cui предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Сержиньо Солер получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Сержиньо Солер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Хэнань Цзянье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Яо Вейхуи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Команда Хэнань Цзянье забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хэнань Цзянье будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

2' Г О О О О Л - Сержиньо Солер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

2' Межеевски Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру