Стадион: Wuhua Olympic Sports Centre
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
24
Дун
Хэнъи
26
Юань
Миньчэн
21
Чжипэн
Цзян
39
Юнпо
Ван
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
29
Лин
Гао
38
Кэ
Сунь
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
17
Кан
Сан-У
8
Пяо
Чэн
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
24 Дун ХэнъиВратарь
- Защитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
39 Юнпо ВанПолузащитник
-
28 Yuanyi LiПолузащитник
-
14 Yuan Zhang2Полузащитник
-
29 Лин ГаоНападающий
-
38 Кэ СуньНападающий
- Запасные игроки
-
25 Haolun MiЗащитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
-
32 Jiabao Ji
-
-
-
20 Yue Liu
-
-
13 Haofeng Xu
-
23 Xingyu Wu
-
18 Xiangyu Chen
-
33 Yuezheng Du
-
19 Yue Xu
-
Главный тренер: Jang-Soo Lee
- Основной состав
-
1 Сень ХоуВратарь
-
27 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
3 Yang Yu1Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
17 Кан Сан-УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
18 Jin TaiyanПолузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
-
30 Marko DabroНападающий
-
31 Boxi Li
-
-
32 Guobo Liu
-
15 Tianyi Gao
-
35 Yanpu Chen
-
38 Qilong Ruan
-
Главный тренер: Feng Xie
История личных встреч
Шэньчжэнь
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.4
|Wai-Tsun Dai
|2
|0.2
|Shuai Pei
|2
|0.2
|Лин Гао
|1
|0.1
|Алессандрини Ромен
|1
|0.1
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0.1
|Yue Xu
|1
|0.1
|Yuanyi Li
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Ruifeng Huang
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жанг Юнинг
|6 (1)
|0.6
|Мемишевич Самир
|2
|0.2
|Дабао Юй
|2
|0.2
|Цзинь Пэнксян
|1
|0.1
|Marko Dabro
|1
|0.1
|Ziming Wang
|1
|0.1
|Чжанг Сичже
|0
|0
|Gang Wang
|0
|0
|Кан Сан-У
|0
|0
|Guobo Liu
|0
|0
|Nebijan Muhmet
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yuanyi Li
|2
|0
|Лин Гао
|1
|0
|Кэ Сунь
|1
|0
|Лим Чхэ-Мин
|1
|0
|Haolun Mi
|1
|0
|Чжан Лу
|1
|0
|Wai-Tsun Dai
|1
|0
|Yeljan Shinar
|1
|0
|Ruifeng Huang
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Haofeng Xu
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дабао Юй
|4
|0
|Чендун Чжан
|1
|1
|Мемишевич Самир
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Сень Хоу
|1
|0
|Жанг Юнинг
|1
|0
|Dehai Zou
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Guobo Liu
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
|Shaowen Liang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 7
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|6.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|7.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|10.
|Ухань Цзалл
|9
|4
|0
|5
|9 - 16
|12
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|10
|2
|5
|3
|12 - 13
|11
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|10
|1
|1
|8
|4 - 16
|4
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|10
|1
|1
|8
|5 - 21
|4
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|7.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|8.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Шэньчжэнь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Ухань Цзалл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|11.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бэйцзин Гоань
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|6.
|Шанхай Шеньхуа
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Чанчунь Ятай
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0:0
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
|17.
|Хэбей Форчун
|0:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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