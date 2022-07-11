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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шэньчжэнь
0:0
Первый тайм: 14'
Бэйцзин Гоань
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шэньчжэнь
Ничья
Бэйцзин Гоань
5.50
3.92
1.95
Все Коэффициенты
24
Дун
Хэнъи
2
Yeljan
Shinar
26
Юань
Миньчэн
5
Лим
Чхэ-Мин
6
Shuai
Pei
21
Чжипэн
Цзян
39
Юнпо
Ван
28
Yuanyi
Li
14
Yuan
Zhang2
29
Лин
Гао
38
Кэ
Сунь
1
Сень
Хоу
27
Gang
Wang
22
Дабао
Юй
3
Yang
Yu1
19
Лю
Хуань
17
Кан
Сан-У
6
Чи
Чжунго
5
Мемишевич
Самир
34
Nebijan
Muhmet
8
Пяо
Чэн
20
Ziming
Wang
Шэньчжэнь
5-3-2
Бэйцзин Гоань
4-4-1-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.4
Wai-Tsun Dai 2 0.2
Shuai Pei 2 0.2
Лин Гао 1 0.1
Алессандрини Ромен 1 0.1
Лим Чхэ-Мин 1 0.1
Yue Xu 1 0.1
Yuanyi Li 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Ruifeng Huang 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жанг Юнинг 6 (1) 0.6
Мемишевич Самир 2 0.2
Дабао Юй 2 0.2
Цзинь Пэнксян 1 0.1
Marko Dabro 1 0.1
Ziming Wang 1 0.1
Чжанг Сичже 0 0
Gang Wang 0 0
Кан Сан-У 0 0
Guobo Liu 0 0
Nebijan Muhmet 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yuanyi Li 2 0
Лин Гао 1 0
Кэ Сунь 1 0
Лим Чхэ-Мин 1 0
Haolun Mi 1 0
Чжан Лу 1 0
Wai-Tsun Dai 1 0
Yeljan Shinar 1 0
Ruifeng Huang 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Haofeng Xu 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дабао Юй 4 0
Чендун Чжан 1 1
Мемишевич Самир 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Сень Хоу 1 0
Жанг Юнинг 1 0
Dehai Zou 1 0
Tianyi Gao 1 0
Guobo Liu 1 0
Yang Yu1 1 0
Shaowen Liang 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
2
25%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
4
67%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
4
33%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Шэньчжэнь 2:2
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шэньчжэнь - Мэйчжоу Хакка 1:2 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Шэньчжэнь - Ченду Беттер Сити 2:0 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 0:1 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Шэньчжэнь - Хэбей Форчун 3:0 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 1:0 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 0:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1
Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 4:1 Мэйчжоу Хакка - Бэйцзин Гоань 2:2 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Ченду Беттер Сити - Бэйцзин Гоань 2:3 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Шэньчжэнь - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Фули 1:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 1:1 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:0 Бэйцзин Гоань - Шэньчжэнь 2:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 5:0 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 2:1 Бэйцзин Гоань - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Бэйцзин Гоань - Сычуань Цзюнью 1:1 Бэйцзин Гоань - Шанхай Шеньхуа 4:2 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 1:0 10 7 2 1 18 - 7 23
4. Шанхай Шеньхуа 9 6 2 1 15 - 8 20
5. Бэйцзин Гоань 0:0 10 4 5 1 14 - 9 17
6. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
7. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
8. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
9. Шэньчжэнь 0:0 10 4 2 4 13 - 14 14
10. Ухань Цзалл 9 4 0 5 9 - 16 12
11. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Чанчунь Ятай 0:1 10 2 5 3 12 - 13 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 10 1 1 8 4 - 16 4
17. Хэбей Форчун 0:0 10 1 1 8 5 - 21 4
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 1:0 5 4 1 0 12 - 5 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Бэйцзин Гоань 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
7. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
8. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Шэньчжэнь 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Ухань Цзалл 4 2 0 2 6 - 7 6
11. Чанчунь Ятай 0:1 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Хэбей Форчун 0:0 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 1 0 4 2 - 5 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 1:0 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 0:0 5 2 3 0 8 - 6 9
6. Шанхай Шеньхуа 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 0:0 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 0:1 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 0:0 5 0 1 4 2 - 11 1
17. Хэбей Форчун 0:0 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    Лучшие коэффициенты
    Шэньчжэнь
    Ничья
    Бэйцзин Гоань
    5.50
    3.92
    1.95
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