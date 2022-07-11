Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Nebijan Muhmet оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Yuanyi Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Пяо Чэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Игрок команды Шэньчжэнь в офсайде

45' Yue Xu нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

44' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Юнпо Ван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Мемишевич Самир получил желтую карточку от судьи

40' Лим Чхэ-Мин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

37' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Лю Хуань выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ю Янг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Матч возобновится спорным мячом

34' Nebijan Muhmet на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Yeljan Shinar получил желтую карточку от судьи

31' Чи Чжунго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Yuanyi Li навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Yuanyi Li грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

28' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Матч возобновится спорным мячом

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

21' Кэ Сунь на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лим Чхэ-Мин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Пяо Чэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Чжипэн Цзян наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

19' Ван Ган выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Отличные скиллы показывает Yuanyi Li , обводя своих соперников

8' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

6' Ю Янг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Дун Хэнъи взял и забрал мяч на выходе

4' Шэньчжэнь выполняет удар от ворот.

3' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Шэньчжэнь вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Шэньчжэнь

1' Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре