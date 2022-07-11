Стадион: Таммела
0'
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
13
Сийра
Тууре
35
Уорд
Каллум
11
Рафинья
23
Анибал
24
Rafael
Floro
77
Ягуби
Моштаг
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Сийра ТууреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Отенг ЭрикПолузащитник
- Нападающий
-
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
-
11 РафиньяЗащитник
-
23 АнибалЗащитник
-
24 Rafael FloroЗащитник
- Полузащитник
-
77 Ягуби МоштагПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
16 Банза ЕнохНападающий
-
-
30 Noah Pallas
-
Главный тренер: Ricardo Duarte
История личных встреч
Ильвес
Оулу
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kai Meriluoto
|6
|0.46
|Пеннанен Петтери
|5
|0.38
|Оллила Туомас
|4
|0.31
|Нгуекам Ариэль
|1
|0.08
|Алмен Микаэль
|1
|0.08
|Видьеског Аксель
|1
|0.08
|Сийра Тууре
|0
|0
|Мяенпя Аапо
|0
|0
|Сарр Момоду
|0
|0
|Арифи Дони
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Майкл
|6 (2)
|0.43
|Лииматта Отсо
|2
|0.14
|Rafael Floro
|2 (1)
|0.14
|Onni Suutari
|1
|0.07
|Кабаши Армеш
|1
|0.07
|Riku Selander
|1
|0.07
|Magnus Breitenmoser
|1
|0.07
|Банза Енох
|1
|0.07
|Коскела Миика
|1
|0.07
|Саланович Деннис
|1 (1)
|0.07
|Ягуби Моштаг
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катц Калле
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Манга Таби
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Арифи Дони
|2
|0
|Каллио Тони
|0
|1
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Лейслахти Расмус
|1
|0
|Видьеског Аксель
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Kai Meriluoto
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья
|4
|0
|Magnus Breitenmoser
|4
|0
|Rafael Floro
|4
|0
|Riku Selander
|3
|0
|Ягуби Моштаг
|1
|1
|Кабаши Армеш
|2
|0
|Onni Suutari
|2
|0
|Коскела Миика
|0
|1
|Анибал
|1
|0
|Саланович Деннис
|1
|0
|Лопес Майкл
|1
|0
|Уорд Каллум
|1
|0
|Каллинен Йере
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
1
13%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 2
3
17%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
4
22%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
4
22%
3
18%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
3
19%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
1
6%
6
29%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
7
44%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2
Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - ВПС 0:6 КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|14
|10
|3
|1
|24 - 9
|33
|2.
|ХИК
|14
|8
|3
|3
|19 - 13
|27
|3.
|Хонка
|13
|7
|3
|3
|22 - 13
|24
|4.
|Ильвес
|0:0
|13
|5
|4
|4
|18 - 16
|19
|5.
|Оулу
|0:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 21
|19
|6.
|Хака
|13
|5
|3
|5
|19 - 22
|18
|7.
|Интер Турку
|13
|5
|3
|5
|25 - 18
|18
|8.
|ВПС
|13
|5
|1
|7
|28 - 18
|16
|9.
|СЯК Сейнайоки
|13
|4
|3
|6
|14 - 21
|15
|10.
|Мариехамн
|13
|3
|5
|5
|14 - 19
|14
|11.
|Лахти
|14
|3
|3
|8
|14 - 29
|12
|12.
|ХИФК
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|7
|6
|1
|0
|15 - 4
|19
|2.
|Хонка
|6
|4
|2
|0
|13 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Ильвес
|0:0
|7
|4
|1
|2
|11 - 8
|13
|5.
|Интер Турку
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Оулу
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 13
|11
|7.
|Хака
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|8.
|СЯК Сейнайоки
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|9.
|Мариехамн
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Лахти
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|11.
|ВПС
|6
|0
|1
|5
|4 - 10
|1
|12.
|ХИФК
|8
|0
|1
|7
|3 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ВПС
|7
|5
|0
|2
|24 - 8
|15
|2.
|КуПС
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|7 - 3
|14
|4.
|Хонка
|7
|3
|1
|3
|9 - 8
|10
|5.
|Оулу
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|6.
|Лахти
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Хака
|7
|2
|1
|4
|10 - 14
|7
|8.
|Интер Турку
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Ильвес
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Мариехамн
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|11.
|ХИФК
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|СЯК Сейнайоки
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
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