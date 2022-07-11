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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Ильвес
0:2
Конец матча
Оулу
0'
0:1
33' Гол
Йокелайнен Никлас
47' Желтая карточка
Magnus Breitenmoser
0:2
50' Гол
Йокелайнен Никлас
66' Желтая карточка
Арифи Дони
82' Желтая карточка
Ягуби Моштаг
89' Желтая карточка
Riku Selander
90'+8
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
17
Манга
Таби
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
18
Видьеског
Аксель
6
Арифи
Дони
13
Сийра
Тууре
42
Kai
Meriluoto
8
Пеннанен
Петтери
11
Нгуекам
Ариэль
35
Уорд
Каллум
6
Riku
Selander
11
Рафинья
23
Анибал
24
Rafael
Floro
20
Лииматта
Отсо
77
Ягуби
Моштаг
44
Magnus
Breitenmoser
14
Йокелайнен
Никлас
9
Лопес
Майкл
8
Marius
Koenkkoelae
Ильвес
Оулу

История личных встреч

Ильвес
Оулу

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

В
2:2
В
1:0
В
0:2
К
1:2
И
4:1
И
0:1
И
0:1
И
5:2
И
6:1
И
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kai Meriluoto 6 0.46
Пеннанен Петтери 5 0.38
Оллила Туомас 4 0.31
Нгуекам Ариэль 1 0.08
Алмен Микаэль 1 0.08
Видьеског Аксель 1 0.08
Сийра Тууре 0 0
Мяенпя Аапо 0 0
Сарр Момоду 0 0
Арифи Дони 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Майкл 6 (2) 0.43
Лииматта Отсо 2 0.14
Rafael Floro 2 (1) 0.14
Йокелайнен Никлас 2 0.14
Onni Suutari 1 0.07
Кабаши Армеш 1 0.07
Riku Selander 1 0.07
Magnus Breitenmoser 1 0.07
Банза Енох 1 0.07
Коскела Миика 1 0.07
Саланович Деннис 1 (1) 0.07
Ягуби Моштаг 0 0
Marius Koenkkoelae 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катц Калле 4 0
Сийра Тууре 3 0
Арифи Дони 3 0
Нгуекам Ариэль 2 0
Манга Таби 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Каллио Тони 0 1
Пеннанен Петтери 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Сарр Момоду 1 0
Лейслахти Расмус 1 0
Видьеског Аксель 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Kai Meriluoto 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Magnus Breitenmoser 5 0
Riku Selander 4 0
Рафинья 4 0
Rafael Floro 4 0
Ягуби Моштаг 2 1
Кабаши Армеш 2 0
Onni Suutari 2 0
Коскела Миика 0 1
Анибал 1 0
Саланович Деннис 1 0
Лопес Майкл 1 0
Уорд Каллум 1 0
Каллинен Йере 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
2
15%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
17%
2
11%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
4
22%
5
26%
31-45
4
22%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
17%
2
10%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
5
28%
3
14%
31-45
2
11%
6
29%
46-60
0
0%
6
29%
61-75
7
39%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ХИФК - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 0:1 Ильвес - Лахти 3:2 Интер Турку - Ильвес 2:2
Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1
Оулу
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Оулу - ВПС 0:6 КуПС - Оулу 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ЯПС - Оулу 2:1
Оулу - СЯК Сейнайоки 1:0 Оулу - Ильвес Тампере-2 4:0 Лахти - Оулу 0:2 Оулу - КуПС 0:3 Оулу - Хонка 2:1 Оулу - ХИФК 1:1 Оулу - Хака 3:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Оулу - Ильвес 2:2 Интер Турку - Оулу 2:1 ВПС - Оулу 2:2 Оулу - РоПС 2:0 РоПС - Оулу 2:1 Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 14 10 3 1 24 - 9 33
2. ХИК 14 8 3 3 19 - 13 27
3. Хонка 13 7 3 3 22 - 13 24
4. Оулу 14 6 3 5 19 - 21 21
5. Хака 13 5 3 5 19 - 22 18
6. Ильвес 13 5 3 5 18 - 18 18
7. Интер Турку 13 5 3 5 25 - 18 18
8. ВПС 13 5 1 7 28 - 18 16
9. СЯК Сейнайоки 13 4 3 6 14 - 21 15
10. Мариехамн 13 3 5 5 14 - 19 14
11. Лахти 14 3 3 8 14 - 29 12
12. ХИФК 13 1 3 9 9 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Хонка 6 4 2 0 13 - 5 14
3. ХИК 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Ильвес 7 4 0 3 11 - 10 12
5. Интер Турку 7 3 2 2 15 - 9 11
6. Оулу 7 3 2 2 9 - 13 11
7. Хака 6 3 2 1 9 - 8 11
8. СЯК Сейнайоки 7 3 2 2 10 - 9 11
9. Мариехамн 6 2 3 1 7 - 7 9
10. Лахти 6 1 1 4 3 - 12 4
11. ВПС 6 0 1 5 4 - 10 1
12. ХИФК 8 0 1 7 3 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ВПС 7 5 0 2 24 - 8 15
2. КуПС 7 4 2 1 9 - 5 14
3. ХИК 7 4 2 1 7 - 3 14
4. Оулу 7 3 1 3 10 - 8 10
5. Хонка 7 3 1 3 9 - 8 10
6. Лахти 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Хака 7 2 1 4 10 - 14 7
8. Интер Турку 6 2 1 3 10 - 9 7
9. Ильвес 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Мариехамн 7 1 2 4 7 - 12 5
11. ХИФК 5 1 2 2 6 - 7 5
12. СЯК Сейнайоки 6 1 1 4 4 - 12 4
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    • Второй тайм начался
      46'
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Йокелайнен Никлас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 0:2 Оулу онлайн

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