Стадион: Фредрикстад
0:0
Второй тайм: 51'
0'
21' Желтая карточкаNicolay Solberg
26' Желтая карточкаХолме Фредрик
34' Желтая карточкаJakob Lindstroem
Ход матча
21'
26'
34'
21
Янссон
Оскар
18
Ludvig
Begby
24
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Янссон ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyНападающий
- Нападающий
-
24 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Русина ПетерВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Vespestad Maeland
История личных встреч
Фредрикстад
Конгсвингер
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolay Solberg
|6 (1)
|0.46
|Ludvig Begby
|3
|0.23
|Уильямс Ноа
|2
|0.15
|Riki Alba
|1
|0.08
|Драге Томас
|1
|0.08
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.08
|Эбю Олав
|1
|0.08
|Stian Stray Molde
|1
|0.08
|Ayoub Aleesami
|1
|0.08
|Jakob Lindstroem
|0
|0
|Хансен Александер II
|0
|0
|Хаджич Аднан
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Tangen Vinjor
|4
|0.29
|Martin Hoel Andersen
|3
|0.21
|Брингакер Матиас
|2
|0.14
|Стейринг Пер-Магнус
|2
|0.14
|Jesper Grundt
|1
|0.07
|Adem Gueven
|1
|0.07
|Victor Grodaas
|1
|0.07
|Стрёмберг Август
|1
|0.07
|Kristian Jahr
|0
|0
|Trace Murray
|0
|0
|Mathias Berg Gjerstroem
|0
|0
|Harald Holter
|0
|0
|Sander Marthinussen
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolay Solberg
|4
|0
|Jakob Lindstroem
|4
|0
|Mads Nielsen II
|3
|0
|Хаджич Аднан
|3
|0
|Драге Томас
|2
|0
|Philip Sandvik Aukland
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Ayoub Aleesami
|1
|0
|Tage Johansen
|1
|0
|Marcus Solhaug Wenneberg
|1
|0
|Obilor Denzel Okeke
|1
|0
|Filip Stensland
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эгель-Йонсен Кевин
|2
|1
|Harald Holter
|3
|0
|Tobias Bjoernebye
|3
|0
|Холме Фредрик
|3
|0
|Kristian Jahr
|2
|0
|Adem Gueven
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Брингакер Матиас
|1
|0
|Sander Marthinussen
|1
|0
|Nikolai Jorgensen
|1
|0
|Jan Hoeiby
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
50%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
25%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
28%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90
Пропущено
16
18
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
5
28%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0
Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - КФУМ 1:2 Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2
Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|11
|3
|0
|39 - 9
|36
|2.
|Стабек
|14
|7
|6
|1
|23 - 9
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|3
|3
|27 - 20
|27
|4.
|Мьёндален
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Санднес
|14
|8
|1
|5
|22 - 24
|25
|6.
|КФУМ
|0:1
|14
|7
|3
|4
|25 - 22
|24
|7.
|Согндаль
|3:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|8.
|Рёуфосс
|13
|6
|4
|3
|18 - 18
|22
|9.
|Старт
|1:0
|14
|6
|4
|4
|25 - 15
|22
|10.
|Фредрикстад
|0:0
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Конгсвингер
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|12.
|Осане
|0:1
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|13.
|Брюне
|1:1
|14
|2
|5
|7
|14 - 19
|11
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|1
|11
|16 - 30
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|14
|1
|3
|10
|14 - 29
|6
|16.
|Гроруд
|0:3
|14
|0
|6
|8
|17 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|1:0
|8
|6
|0
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Согндаль
|3:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Бранн
|7
|4
|3
|0
|18 - 4
|15
|4.
|Рёуфосс
|7
|4
|2
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|6.
|КФУМ
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Санднес
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|8.
|Фредрикстад
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Стабек
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|10.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|11.
|Брюне
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Старт
|1:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|13.
|Осане
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 18
|7
|14.
|Скейд
|1:1
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|15.
|Гроруд
|0:3
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Стабек
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|Санднес
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Старт
|1:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|6.
|КФУМ
|0:1
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Согндаль
|3:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Рёуфосс
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Мьёндален
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Осане
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Фредрикстад
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Конгсвингер
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Гроруд
|0:3
|8
|0
|4
|4
|11 - 17
|4
|15.
|Брюне
|1:1
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|16.
|Скейд
|1:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
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