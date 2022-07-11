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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Фредрикстад
0:0
Второй тайм: 51'
Конгсвингер
0'
21' Желтая карточка
Nicolay Solberg
26' Желтая карточка
Холме Фредрик
34' Желтая карточка
Jakob Lindstroem

Ход матча

21'
Nicolay Solberg
 
26'
 
Холме Фредрик
34'
Jakob Lindstroem
 
47'
Riki Alba
Ludvig Begby
 
47'
Obilor Denzel Okeke
Haavard Aasheim
 
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Конгсвингер
1.99
3.95
3.70
Все Коэффициенты
1
Haavar
Jenssen
2
Хансен
Александер
II
26
Mads
Nielsen
II
21
Янссон
Оскар
4
Stian
Stray
Molde
20
Haavard
Aasheim
14
Jakob
Lindstroem
5
Хаджич
Аднан
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
24
Уильямс
Ноа
1
Стрёмберг
Август
27
Martin
Andre
Sjoelstad
16
Стейринг
Пер-Магнус
19
Kristian
Jahr
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
8
Martin
Hoel
Andersen
9
Adem
Gueven
Фредрикстад
4-3-3
Конгсвингер
5-4-1

История личных встреч

Фредрикстад
Конгсвингер

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolay Solberg 6 (1) 0.46
Ludvig Begby 3 0.23
Уильямс Ноа 2 0.15
Riki Alba 1 0.08
Драге Томас 1 0.08
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.08
Эбю Олав 1 0.08
Stian Stray Molde 1 0.08
Ayoub Aleesami 1 0.08
Jakob Lindstroem 0 0
Хансен Александер II 0 0
Хаджич Аднан 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Tangen Vinjor 4 0.29
Martin Hoel Andersen 3 0.21
Брингакер Матиас 2 0.14
Стейринг Пер-Магнус 2 0.14
Jesper Grundt 1 0.07
Adem Gueven 1 0.07
Victor Grodaas 1 0.07
Стрёмберг Август 1 0.07
Kristian Jahr 0 0
Trace Murray 0 0
Mathias Berg Gjerstroem 0 0
Harald Holter 0 0
Sander Marthinussen 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolay Solberg 4 0
Jakob Lindstroem 4 0
Mads Nielsen II 3 0
Хаджич Аднан 3 0
Драге Томас 2 0
Philip Sandvik Aukland 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Янссон Оскар 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Ayoub Aleesami 1 0
Tage Johansen 1 0
Marcus Solhaug Wenneberg 1 0
Obilor Denzel Okeke 1 0
Filip Stensland 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эгель-Йонсен Кевин 2 1
Harald Holter 3 0
Tobias Bjoernebye 3 0
Холме Фредрик 3 0
Kristian Jahr 2 0
Adem Gueven 2 0
Герсон Ларс 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Sander Marthinussen 1 0
Nikolai Jorgensen 1 0
Jan Hoeiby 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
4
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
50%
1
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
75%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
25%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
2
20%
2
17%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
10%
3
38%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
28%
2
13%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
2
11%
4
25%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
31%
76-90

Пропущено

16
18
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
2
13%
5
28%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
3
19%
4
22%
46-60
5
31%
0
0%
61-75
3
19%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Согндаль - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Осане 2:2 Бранн - Фредрикстад 6:0 Стабек - Фредрикстад 0:0
Квик-Халден - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Ранхейм - Фредрикстад 3:2 Фредрикстад - КФУМ 1:2 Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0 Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брюне - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:2 Старт - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Гроруд 2:2
Эйдсвольд - Конгсвингер 3:2 Стабек - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Бранн 1:3 КФУМ - Конгсвингер 1:0 Лёренскуг - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Рёуфосс 4:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Осане 1:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Конгсвингер - Скейд 1:0 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0 Флёя - Конгсвингер 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 11 3 0 39 - 9 36
2. Стабек 14 7 6 1 23 - 9 27
3. Ранхейм 14 8 3 3 27 - 20 27
4. Мьёндален 1:0 14 8 1 5 19 - 21 25
5. Санднес 14 8 1 5 22 - 24 25
6. КФУМ 0:1 14 7 3 4 25 - 22 24
7. Согндаль 3:0 14 7 3 4 24 - 20 24
8. Рёуфосс 13 6 4 3 18 - 18 22
9. Старт 1:0 14 6 4 4 25 - 15 22
10. Фредрикстад 0:0 13 3 6 4 17 - 17 15
11. Конгсвингер 0:0 14 3 5 6 15 - 19 14
12. Осане 0:1 14 3 4 7 16 - 28 13
13. Брюне 1:1 14 2 5 7 14 - 19 11
14. Скейд 1:1 14 2 1 11 16 - 30 7
15. Стйордалс Блинк 14 1 3 10 14 - 29 6
16. Гроруд 0:3 14 0 6 8 17 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 1:0 8 6 0 2 13 - 9 18
2. Согндаль 3:0 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Бранн 7 4 3 0 18 - 4 15
4. Рёуфосс 7 4 2 1 8 - 7 14
5. Ранхейм 7 4 1 2 15 - 11 13
6. КФУМ 0:1 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Санднес 7 3 1 3 12 - 16 10
8. Фредрикстад 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Стабек 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 11 - 9 9
11. Брюне 1:1 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Старт 1:0 7 2 3 2 11 - 9 9
13. Осане 0:1 7 2 1 4 8 - 18 7
14. Скейд 1:1 8 2 1 5 14 - 16 7
15. Гроруд 0:3 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 7 0 0 21 - 5 21
2. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
3. Санднес 7 5 0 2 10 - 8 15
4. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
5. Старт 1:0 7 4 1 2 14 - 6 13
6. КФУМ 0:1 7 4 1 2 14 - 11 13
7. Согндаль 3:0 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Рёуфосс 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Мьёндален 1:0 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Стйордалс Блинк 7 1 3 3 9 - 13 6
11. Осане 0:1 7 1 3 3 8 - 10 6
12. Фредрикстад 0:0 7 1 3 3 9 - 11 6
13. Конгсвингер 0:0 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Гроруд 0:3 8 0 4 4 11 - 17 4
15. Брюне 1:1 7 0 2 5 7 - 13 2
16. Скейд 1:1 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Jakob Lindstroem получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Холме Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Nicolay Solberg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фредрикстад
Ничья
Конгсвингер
1.99
3.95
3.70
Все Коэффициенты
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