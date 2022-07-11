Стадион: Фоссхауган Кампус
0'
1:0
28' ГолErik Groenner
2:0
32' ГолKristoffer Nessoe
33' Желтая карточкаAxel Kryger
3:0
35' ГолErik Groenner
41' Желтая карточкаBjoern Martin Kristiansen
Ход матча
28'
32'
33'
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Gjoennes Nilsen
История личных встреч
Согндаль
Гроруд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|4
|0.29
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.21
|Erik Groenner
|3
|0.21
|Ховен Андреас
|2
|0.14
|Andreas van der Spa
|2
|0.14
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.14
|Axel Kryger
|1
|0.07
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|1
|0.07
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.07
|Mathias Blaarud
|1
|0.07
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.07
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.07
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.07
|Sondre Oerjasaeter
|0
|0
|Матисен Ульрик
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
Гроруд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikolai Jakobsen Hristov
|5
|0.36
|Bjoern Martin Kristiansen
|4
|0.29
|Didrik Sereba
|3 (1)
|0.21
|Preben Mankowitz
|2
|0.14
|Sindre Osestad
|2
|0.14
|Geirald Meyer
|1
|0.07
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Fredrick Pettersen
|0
|0
|Saadiq Faisal Elmi
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|5
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Mathias Blaarud
|2
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Axel Kryger
|1
|0
|Erik Groenner
|1
|0
Гроруд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hassan Mohamed Yousef
|5
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|5
|0
|Preben Mankowitz
|4
|0
|Geirald Meyer
|2
|0
|Saadiq Faisal Elmi
|2
|0
|Glenn Andre Harviken
|1
|0
|Simen Lillevik Kjellevold
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Akinsola Akinyemi
|1
|0
|Vetle Skaattun
|1
|0
|Thomas Elsebutangen
|1
|0
|Fredrick Pettersen
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Josias Furaha
|1
|0
|William Fredriksen Bjeglerud
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Пропущено
8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
4
29%
76-90
Забито
20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
15%
3
18%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
25%
6
35%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
2
10%
2
12%
76-90
Пропущено
21
28
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
5
24%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
19%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0
Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0
Гроруд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1
Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1 Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|14
|11
|3
|0
|39 - 9
|36
|2.
|Стабек
|14
|7
|6
|1
|23 - 9
|27
|3.
|Ранхейм
|14
|8
|3
|3
|27 - 20
|27
|4.
|Мьёндален
|1:0
|14
|8
|1
|5
|19 - 21
|25
|5.
|Санднес
|14
|8
|1
|5
|22 - 24
|25
|6.
|КФУМ
|0:1
|14
|7
|3
|4
|25 - 22
|24
|7.
|Согндаль
|3:0
|14
|7
|3
|4
|24 - 20
|24
|8.
|Рёуфосс
|13
|6
|4
|3
|18 - 18
|22
|9.
|Старт
|1:0
|14
|6
|4
|4
|25 - 15
|22
|10.
|Фредрикстад
|0:0
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|11.
|Конгсвингер
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 19
|14
|12.
|Осане
|0:1
|14
|3
|4
|7
|16 - 28
|13
|13.
|Брюне
|1:1
|14
|2
|5
|7
|14 - 19
|11
|14.
|Скейд
|1:1
|14
|2
|1
|11
|16 - 30
|7
|15.
|Стйордалс Блинк
|14
|1
|3
|10
|14 - 29
|6
|16.
|Гроруд
|0:3
|14
|0
|6
|8
|17 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|1:0
|8
|6
|0
|2
|13 - 9
|18
|2.
|Согндаль
|3:0
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Бранн
|7
|4
|3
|0
|18 - 4
|15
|4.
|Рёуфосс
|7
|4
|2
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|6.
|КФУМ
|0:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|7.
|Санднес
|7
|3
|1
|3
|12 - 16
|10
|8.
|Фредрикстад
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Стабек
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|10.
|Конгсвингер
|0:0
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|11.
|Брюне
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|Старт
|1:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|13.
|Осане
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 18
|7
|14.
|Скейд
|1:1
|8
|2
|1
|5
|14 - 16
|7
|15.
|Гроруд
|0:3
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|7
|0
|0
|7
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|7
|0
|0
|21 - 5
|21
|2.
|Стабек
|8
|5
|3
|0
|17 - 5
|18
|3.
|Санднес
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|15
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|5.
|Старт
|1:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 6
|13
|6.
|КФУМ
|0:1
|7
|4
|1
|2
|14 - 11
|13
|7.
|Согндаль
|3:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|8.
|Рёуфосс
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Мьёндален
|1:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|10.
|Стйордалс Блинк
|7
|1
|3
|3
|9 - 13
|6
|11.
|Осане
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Фредрикстад
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|13.
|Конгсвингер
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|14.
|Гроруд
|0:3
|8
|0
|4
|4
|11 - 17
|4
|15.
|Брюне
|1:1
|7
|0
|2
|5
|7 - 13
|2
|16.
|Скейд
|1:1
|6
|0
|0
|6
|2 - 14
|0
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион