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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Согндаль
3:0
Второй тайм: 52'
Гроруд
0'
1:0
28' Гол
Erik Groenner
2:0
32' Гол
Kristoffer Nessoe
33' Желтая карточка
Axel Kryger
3:0
35' Гол
Erik Groenner
41' Желтая карточка
Bjoern Martin Kristiansen
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
3
Mansour
Gueye
II
26
Andreas
van
der
Spa
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Матисен
Ульрик
27
Sondre
Oerjasaeter
28
Erik
Groenner
15
Kristoffer
Nessoe
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
21
Geirald
Meyer
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Akinsola
Akinyemi
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
20
Saadiq
Faisal
Elmi
15
Fabian
Oestigaard
Ness
8
Hassan
Mohamed
Yousef
25
Didrik
Sereba
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
Согндаль
4-4-2
Гроруд
4-4-2

История личных встреч

Согндаль
Гроруд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 4 0.29
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0.21
Erik Groenner 3 0.21
Ховен Андреас 2 0.14
Andreas van der Spa 2 0.14
Михаэль Петер 2 (1) 0.14
Axel Kryger 1 0.07
Гуннарссон Хердюр-Инги 1 0.07
Kristoffer Nessoe 1 0.07
Mathias Blaarud 1 0.07
Росет Мартин-Уве 1 0.07
Anders Johannessen Nord 1 0.07
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.07
Sondre Oerjasaeter 0 0
Матисен Ульрик 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Гроруд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikolai Jakobsen Hristov 5 0.36
Bjoern Martin Kristiansen 4 0.29
Didrik Sereba 3 (1) 0.21
Preben Mankowitz 2 0.14
Sindre Osestad 2 0.14
Geirald Meyer 1 0.07
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Fredrick Pettersen 0 0
Saadiq Faisal Elmi 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 5 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Mathias Blaarud 2 0
Ингимюндарсон Вальдимар 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Фей Рензе 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Axel Kryger 1 0
Erik Groenner 1 0
Гроруд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hassan Mohamed Yousef 5 0
Bjoern Martin Kristiansen 5 0
Preben Mankowitz 4 0
Geirald Meyer 2 0
Saadiq Faisal Elmi 2 0
Glenn Andre Harviken 1 0
Simen Lillevik Kjellevold 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Akinsola Akinyemi 1 0
Vetle Skaattun 1 0
Thomas Elsebutangen 1 0
Fredrick Pettersen 1 0
Sindre Osestad 1 0
Nikolai Jakobsen Hristov 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Josias Furaha 1 0
William Fredriksen Bjeglerud 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
18%
2
18%
1-15
3
27%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
3
27%
4
36%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
14
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
25%
1
7%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
2
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
23%
1
7%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
2
15%
4
29%
76-90

Забито

20
17
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
15%
3
18%
1-15
3
15%
2
12%
16-30
2
10%
3
18%
31-45
5
25%
6
35%
46-60
5
25%
1
6%
61-75
2
10%
2
12%
76-90

Пропущено

21
28
13 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 13
5
24%
2
7%
1-15
3
14%
5
18%
16-30
5
24%
4
14%
31-45
1
5%
6
21%
46-60
3
14%
2
7%
61-75
4
19%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Согндаль - Фредрикстад 1:1 КФУМ - Согндаль 3:2 КФУМ - Согндаль 1:1 Согндаль - Мьёндален 1:0
Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0
Гроруд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Гроруд - Санднес 1:3 Скейд - Гроруд 3:2 Гроруд - Бранн 0:2 Улленсакер-Киса - Гроруд 2:1
Конгсвингер - Гроруд 2:2 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Осане - Гроруд 3:2 Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1 Гроруд - Старт 0:3 Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 14 11 3 0 39 - 9 36
2. Стабек 14 7 6 1 23 - 9 27
3. Ранхейм 14 8 3 3 27 - 20 27
4. Мьёндален 1:0 14 8 1 5 19 - 21 25
5. Санднес 14 8 1 5 22 - 24 25
6. КФУМ 0:1 14 7 3 4 25 - 22 24
7. Согндаль 3:0 14 7 3 4 24 - 20 24
8. Рёуфосс 13 6 4 3 18 - 18 22
9. Старт 1:0 14 6 4 4 25 - 15 22
10. Фредрикстад 0:0 13 3 6 4 17 - 17 15
11. Конгсвингер 0:0 14 3 5 6 15 - 19 14
12. Осане 0:1 14 3 4 7 16 - 28 13
13. Брюне 1:1 14 2 5 7 14 - 19 11
14. Скейд 1:1 14 2 1 11 16 - 30 7
15. Стйордалс Блинк 14 1 3 10 14 - 29 6
16. Гроруд 0:3 14 0 6 8 17 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 1:0 8 6 0 2 13 - 9 18
2. Согндаль 3:0 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Бранн 7 4 3 0 18 - 4 15
4. Рёуфосс 7 4 2 1 8 - 7 14
5. Ранхейм 7 4 1 2 15 - 11 13
6. КФУМ 0:1 7 3 2 2 11 - 11 11
7. Санднес 7 3 1 3 12 - 16 10
8. Фредрикстад 0:0 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Стабек 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Конгсвингер 0:0 6 2 3 1 11 - 9 9
11. Брюне 1:1 7 2 3 2 7 - 6 9
12. Старт 1:0 7 2 3 2 11 - 9 9
13. Осане 0:1 7 2 1 4 8 - 18 7
14. Скейд 1:1 8 2 1 5 14 - 16 7
15. Гроруд 0:3 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Стйордалс Блинк 7 0 0 7 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 7 7 0 0 21 - 5 21
2. Стабек 8 5 3 0 17 - 5 18
3. Санднес 7 5 0 2 10 - 8 15
4. Ранхейм 7 4 2 1 12 - 9 14
5. Старт 1:0 7 4 1 2 14 - 6 13
6. КФУМ 0:1 7 4 1 2 14 - 11 13
7. Согндаль 3:0 6 2 2 2 10 - 12 8
8. Рёуфосс 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Мьёндален 1:0 6 2 1 3 6 - 12 7
10. Стйордалс Блинк 7 1 3 3 9 - 13 6
11. Осане 0:1 7 1 3 3 8 - 10 6
12. Фредрикстад 0:0 7 1 3 3 9 - 11 6
13. Конгсвингер 0:0 8 1 2 5 4 - 10 5
14. Гроруд 0:3 8 0 4 4 11 - 17 4
15. Брюне 1:1 7 0 2 5 7 - 13 2
16. Скейд 1:1 6 0 0 6 2 - 14 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Желтая карточка
    33'
    Axel Kryger получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Kristoffer Nessoe бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Erik Groenner бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Гроруд
1.62
4.90
5.56
Все Коэффициенты
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