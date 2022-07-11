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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Вернаму
1:0
Первый тайм: 9'
Сундсвалль

Ход матча

4'
Антонссон Маркус
(Оливейра Вендерсон)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Сундсвалль
1.51
6.00
7.10
Все Коэффициенты
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
7
Виндехолл
Чарли
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
15
Веннергрунд
Феликс
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
30
Корона
Джо
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
Вернаму
4-3-3
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
Сундсвалль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
1:0
КШ
0:0
С
2:2
С
0:1
С
2:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (1) 0.5
Йоханссон Оскар 2 0.17
Магаши Абдуссалам 2 0.17
Виндехолл Чарли 1 0.08
Де Врис Фрэнсис 0 0
Оливейра Вендерсон 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.33
Энгблум Понтус 3 0.25
Дамус Роналдо 2 0.17
Стенссон Даниэль 2 0.17
Блумквист Александр 1 0.08
Андерссон Эрик 1 0.08
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Тихи Робин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Антонссон Маркус 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 3 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Олссон Деннис 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
1
50%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
3
19%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
18%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90

Пропущено

16
30
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
5
17%
1-15
4
25%
6
20%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
3
19%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
3. Юргорден 0:0 14 7 4 3 26 - 10 25
4. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Хаммарбю 0:0 13 6 4 3 21 - 11 22
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Гётеборг 0:0 13 6 3 4 15 - 11 21
8. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Вернаму 1:0 13 4 3 6 12 - 16 15
13. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
14. Сундсвалль 0:1 13 3 0 10 13 - 31 9
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 0:0 14 1 4 9 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
7. Хаммарбю 0:0 7 3 4 0 12 - 6 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Вернаму 1:0 6 3 2 1 5 - 2 11
11. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
13. Сундсвалль 0:1 7 3 0 4 10 - 16 9
14. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
15. Хельсинборг 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Гётеборг 0:0 7 3 1 3 6 - 6 10
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 0:0 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
7. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
8. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 0:0 7 1 3 3 6 - 6 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 1:0 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 0:0 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 0:1 6 0 0 6 3 - 15 0
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Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Сундсвалль
1.51
6.00
7.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 1:0 Сундсвалль онлайн

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