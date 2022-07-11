Стадион: Финнведсваллен
1:0
Первый тайм: 9'
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Haris Avdiu
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Вернаму
Сундсвалль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (1)
|0.5
|Йоханссон Оскар
|2
|0.17
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.17
|Виндехолл Чарли
|1
|0.08
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|4
|0.33
|Энгблум Понтус
|3
|0.25
|Дамус Роналдо
|2
|0.17
|Стенссон Даниэль
|2
|0.17
|Блумквист Александр
|1
|0.08
|Андерссон Эрик
|1
|0.08
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Тихи Робин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Антонссон Маркус
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|3
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
14
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
50%
3
21%
31-45
1
50%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
3
19%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
2
18%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
3
27%
2
15%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
16
30
6 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
5
17%
1-15
4
25%
6
20%
16-30
1
6%
5
17%
31-45
3
19%
2
7%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
3
19%
9
30%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|2.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|3.
|Юргорден
|0:0
|14
|7
|4
|3
|26 - 10
|25
|4.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 11
|22
|6.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|Гётеборг
|0:0
|13
|6
|3
|4
|15 - 11
|21
|8.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|Вернаму
|1:0
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|13.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|14.
|Сундсвалль
|0:1
|13
|3
|0
|10
|13 - 31
|9
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|0:0
|14
|1
|4
|9
|11 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:0
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|6.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|7.
|Хаммарбю
|0:0
|7
|3
|4
|0
|12 - 6
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|0:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Вернаму
|1:0
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|11.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|13.
|Сундсвалль
|0:1
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|14.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|16.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|Гётеборг
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|3.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|4.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|5.
|Хаммарбю
|0:0
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|6.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|8.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|10.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|11.
|Юргорден
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 6
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|1:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|0:0
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|0:1
|6
|0
|0
|6
|3 - 15
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан