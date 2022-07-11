  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 2250
Вернаму
1:1
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
4' Гол
Антонссон Маркус
45' Желтая карточка
Антонссон Маркус
1:1
56' Гол
Дамус Роналдо
90' Желтая карточка
Корона Джо
90'+4

Ход матча

4'
Антонссон Маркус
(Оливейра Вендерсон)
1:0
45'
Антонссон Маркус
 
56'
1:1
Дамус Роналдо
57'
Hampus Naesstroem
Веннергрунд Феликс
 
63'
 
Бурман Маркус
Силфвер Понтус
68'
Бечирович Эдвин
Виндехолл Чарли
 
69'
 
Пичках Пайя
Ludvig Naavik
84'
 
Юлятупа Саку
Андерссон Эрик
84'
Симба Мунга
Оливейра Вендерсон
 
90'
 
Корона Джо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
30
Войтехович
Филипп
20
Винст
Фредди
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
5
Ларссон
Виктор
7
Виндехолл
Чарли
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
15
Веннергрунд
Феликс
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
1
Андерссон
Андреас
15
Лундстрём
Роберт
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
5
Олссон
Деннис
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
30
Корона
Джо
7
Андерссон
Эрик
21
Энгблум
Понтус
12
Дамус
Роналдо
Вернаму
4-3-3
Сундсвалль
4-4-2

История личных встреч

Вернаму
Сундсвалль

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:0
С
2:1
К
2:1
С
2:1
С
1:0
КШ
0:0
С
2:2
С
0:1
С
2:2
С
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 7 (1) 0.54
Йоханссон Оскар 2 0.15
Магаши Абдуссалам 2 0.15
Виндехолл Чарли 1 0.08
Де Врис Фрэнсис 0 0
Оливейра Вендерсон 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юлятупа Саку 4 0.31
Энгблум Понтус 3 0.23
Дамус Роналдо 3 0.23
Стенссон Даниэль 2 0.15
Блумквист Александр 1 0.08
Андерссон Эрик 1 0.08
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Тихи Робин 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Олссон Деннис 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Forrest Lasso 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Силфвер Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
2
67%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
3
19%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
3
25%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

17
31
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
6
19%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
24%
2
6%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
3
18%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. Юргорден 14 8 3 3 28 - 10 27
3. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
4. Хаммарбю 13 7 3 3 24 - 11 24
5. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 13 6 2 5 15 - 14 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 13 3 4 6 12 - 17 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Хаммарбю 7 4 3 0 15 - 6 15
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
3. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
4. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
5. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
6. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
10. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
11. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • 57'
    Felix Wennergrund уходит с поля. Hampus Naesstroem выходит вместо него
  • Описание гола
    56'
    Г О О О О Л - Дамус Роналдо бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Антонссон Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Вернаму 1:1 Сундсвалль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 