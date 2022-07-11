Стадион: Финнведсваллен Зрители: 2250
1:1
Конец матча
0'
1:0
4' ГолАнтонссон Маркус
45' Желтая карточкаАнтонссон Маркус
1:1
56' ГолДамус Роналдо
90' Желтая карточкаКорона Джо
90'+4
Ход матча
4'
45'
56'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Haris Avdiu
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
-
11 Юлятупа СакуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Вернаму
Сундсвалль
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|7 (1)
|0.54
|Йоханссон Оскар
|2
|0.15
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.15
|Виндехолл Чарли
|1
|0.08
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юлятупа Саку
|4
|0.31
|Энгблум Понтус
|3
|0.23
|Дамус Роналдо
|3
|0.23
|Стенссон Даниэль
|2
|0.15
|Блумквист Александр
|1
|0.08
|Андерссон Эрик
|1
|0.08
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Тихи Робин
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Forrest Lasso
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Силфвер Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
33%
3
20%
31-45
2
67%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
43%
2
20%
61-75
3
43%
3
30%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
7%
3
19%
1-15
4
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
3
25%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
4
29%
76-90
Пропущено
17
31
6 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
6%
6
19%
1-15
4
24%
6
19%
16-30
1
6%
5
16%
31-45
4
24%
2
6%
46-60
4
24%
3
10%
61-75
3
18%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|2.
|Юргорден
|14
|8
|3
|3
|28 - 10
|27
|3.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|4.
|Хаммарбю
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|5.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|6.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|2
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|3.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|4.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|5.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|6.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|11.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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