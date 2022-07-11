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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хаммарбю
3:0
Конец матча
Гётеборг
0'
30' Желтая карточка
Берг Маркус
1:0
43' Гол
Бесара Нахир
2:0
49' Гол
Людвигсон Густав
66' Желтая карточка
Аль-Аммари Амир
3:0
72' Пенальти
Сельмани Астрит
90'+4

Ход матча

30'
 
Берг Маркус
43'
Бесара Нахир
(Джазе Моханад)
1:0
46'
Сельмани Астрит
Травалли Бубакарр
 
49'
Людвигсон Густав
(Bjoern Paulsen)
2:0
56'
 
Аль-Аммари Амир
Терн Симон
56'
 
Linus Carlstrand
Айеш Хосам
56'
 
Эрикссон Себастьян
Якоб Кевин
66'
 
Аль-Аммари Амир
66'
Alper Demirol
Нильссон Джоэл
 
72'
Сельмани Астрит
3:0
79'
Видгрен Деннис
Бесара Нахир
 
82'
 
Саломонссон Эмиль
Норлин Густаф
86'
Jusef Erabi
Bjoern Paulsen
 
86'
Хаммар Фредрик
Людвигсон Густав
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
42
Bjoern
Paulsen
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
22
Нильссон
Джоэл
16
Людвигсон
Густав
11
Травалли
Бубакарр
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
9
Берг
Маркус
14
Норлин
Густаф
Хаммарбю
4-3-3
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
Гётеборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:0
А
3:0
А
0:0
А
0:4
А
1:1
К
1:3
А
6:2
А
0:0
А
3:0
А
1:2
А
2:1
А
1:1
А
2:0
А
2:1
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:1
А
2:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 5 0.38
Williot Swedberg 5 0.38
Людвигсон Густав 4 0.31
Боянич Дарьян 2 0.15
Сельмани Астрит 2 (1) 0.15
Куртулус Эдвин 2 0.15
Джазе Моханад 1 0.08
Bjoern Paulsen 1 0.08
Травалли Бубакарр 1 0.08
Лахдо Майкель 1 0.08
Сандберг Симон 0 0
Садику Лорет 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Колландер Деннис 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 7 0.54
Норлин Густаф 2 0.15
Айеш Хосам 2 0.15
Вильхельмссон Оскар 2 0.15
Терн Симон 1 0.08
Якоб Кевин 1 0.08
Яллоу Александр 0 0
Сана Тобиас 0 0
Свенссон Густаф 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенгер Мадс 3 0
Садику Лорет 3 0
Джазе Моханад 3 0
Куртулус Эдвин 3 0
Сандберг Симон 2 0
Williot Swedberg 2 0
Боянич Дарьян 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 4 0
Берг Маркус 3 0
Вильхельмссон Оскар 3 0
Вендт Оскар 2 0
Айеш Хосам 2 0
Юханссон Карл II 2 0
Яллоу Александр 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Свенссон Густаф 1 0
Хан Уорнер 1 0
Бьярсмюр Маттиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
6
25%
6
40%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
20%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6
Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. Юргорден 14 8 3 3 28 - 10 27
3. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
4. Хаммарбю 13 7 3 3 24 - 11 24
5. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
8. Гётеборг 13 6 2 5 15 - 14 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
13. Вернаму 13 3 4 6 12 - 17 13
14. Сундсвалль 13 3 1 9 14 - 31 10
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 14 1 3 10 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Хаммарбю 7 4 3 0 15 - 6 15
5. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
7. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
12. Сундсвалль 7 3 0 4 10 - 16 9
13. Вернаму 6 2 3 1 5 - 3 9
14. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
15. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
16. Хельсинборг 8 1 2 5 5 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
3. Хаммарбю 6 3 0 3 9 - 5 9
4. Гётеборг 7 3 0 4 6 - 9 9
5. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
6. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
7. Юргорден 7 2 2 3 8 - 6 8
8. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
9. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
10. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
11. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 6 0 1 5 4 - 15 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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