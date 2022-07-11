Стадион: Теле2 Арена
0'
30' Желтая карточкаБерг Маркус
1:0
43' ГолБесара Нахир
2:0
49' ГолЛюдвигсон Густав
66' Желтая карточкаАль-Аммари Амир
3:0
72' ПенальтиСельмани Астрит
90'+4
Ход матча
30'
43'
1:0
49'
66'
72'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 1
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Jusef Erabi
-
31 Ben Engdahl
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Хаммарбю
Гётеборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|5
|0.38
|Williot Swedberg
|5
|0.38
|Людвигсон Густав
|4
|0.31
|Боянич Дарьян
|2
|0.15
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.15
|Куртулус Эдвин
|2
|0.15
|Джазе Моханад
|1
|0.08
|Bjoern Paulsen
|1
|0.08
|Травалли Бубакарр
|1
|0.08
|Лахдо Майкель
|1
|0.08
|Сандберг Симон
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|7
|0.54
|Норлин Густаф
|2
|0.15
|Айеш Хосам
|2
|0.15
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.15
|Терн Симон
|1
|0.08
|Якоб Кевин
|1
|0.08
|Яллоу Александр
|0
|0
|Сана Тобиас
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенгер Мадс
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Джазе Моханад
|3
|0
|Куртулус Эдвин
|3
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Williot Swedberg
|2
|0
|Боянич Дарьян
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|4
|0
|Берг Маркус
|3
|0
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0
|Вендт Оскар
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Юханссон Карл II
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Свенссон Густаф
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
1
17%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
17%
3
33%
46-60
2
33%
2
22%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
22%
16-30
2
22%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 8
4 Не забивали 3
1
4%
1
7%
1-15
4
17%
3
20%
16-30
6
25%
6
40%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
3
20%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
2
18%
5
36%
46-60
3
27%
4
29%
61-75
2
18%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0
Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 ХИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Иттерхугдаль - Хаммарбю 1:6
Гётеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 2:0 Сириус - Гётеборг 1:2 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|2.
|Юргорден
|14
|8
|3
|3
|28 - 10
|27
|3.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|4.
|Хаммарбю
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|5.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|6.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|2
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|3.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|4.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|5.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|6.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|11.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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