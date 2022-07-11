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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Хельсинборг
0:0
Первый тайм: 6'
Юргорден
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Юргорден
6.10
4.15
4.15
Все Коэффициенты
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
19
Лингман
Лукас
13
Лупер
Вильгельм
37
Гигович
Армин
11
Али
Таха
Абди
41
Amin
Al-Hamawi
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
12
Банда
Эммануэль
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
10
Асоро
Йоэль
16
Эдвардсен
Виктор
23
Викхейм
Густав
Хельсинборг
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Хельсинборг
Юргорден

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

А
2:2
А
3:1
А
2:2
А
2:0
А
1:1
К
1:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
0:1
А
2:2
А
2:1
А
3:0
А
3:1
А
1:1
А
3:0
А
1:1
А
3:3
А
0:1
А
0:2
А
2:1
ТМС
2:2
А
1:2
А
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.23
Али Таха Абди 3 0.23
Олссон Деннис 2 0.15
Веберг Чарли 1 0.08
Гигович Армин 1 0.08
Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асоро Йоэль 5 0.38
Эдвардсен Виктор 4 0.31
Финнделл Хампус 3 0.23
Радетинац Харис 2 0.15
Хакшабанович Сеад 2 0.15
Банда Эммануэль 2 0.15
Хиен Исак 2 0.15
Экдаль Хьяльмар 2 0.15
Шуллер Расмус 1 0.08
Викхейм Густав 1 0.08
Эрикссон Магнус 0 0
Андерссон Элиас 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджупи Альберт 5 0
Цука Рави 4 0
Ван ден Хурк Антони 2 0
Сульич Али 2 0
Али Таха Абди 2 0
Виделль Каспер 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Лупер Вильгельм 1 0
Веберг Чарли 1 0
Гигович Армин 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Joseph Amoako 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юханссон Петр 4 0
Шуллер Расмус 3 0
Эдвардсен Виктор 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Экдаль Хьяльмар 2 0
Финнделл Хампус 2 0
Хиен Исак 2 0
Радетинац Харис 1 0
Бенгтссон Пьер 1 0
Эрикссон Магнус 1 0
Викхейм Густав 1 0
Андерссон Элиас 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
2
33%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

9
18
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
33%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
0
0%
76-90

Забито

14
24
10 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
21%
3
13%
1-15
4
29%
3
13%
16-30
3
21%
4
17%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
0
0%
6
25%
61-75
4
29%
4
17%
76-90

Пропущено

18
12
5 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
0
0%
3
25%
1-15
4
22%
3
25%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
17%
61-75
7
39%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0
Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 13 8 4 1 27 - 18 28
2. АИК 14 7 4 3 20 - 17 25
3. Юргорден 0:0 14 7 4 3 26 - 10 25
4. Мальмё 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Хаммарбю 0:0 13 6 4 3 21 - 11 22
6. Кальмар 13 6 3 4 16 - 11 21
7. Гётеборг 0:0 13 6 3 4 15 - 11 21
8. Эльфсборг 13 5 5 3 26 - 15 20
9. Мьельбю 13 5 4 4 13 - 12 19
10. Сириус 13 5 3 5 15 - 20 18
11. Норрчёпинг 13 4 4 5 16 - 15 16
12. Вернаму 1:0 13 4 3 6 12 - 16 15
13. Варберг БоИС 13 4 2 7 11 - 22 14
14. Сундсвалль 0:1 13 3 0 10 13 - 31 9
15. Дегерфорс 13 2 2 9 10 - 27 8
16. Хельсинборг 0:0 14 1 4 9 11 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 0:0 7 6 1 0 20 - 4 19
2. Мальмё 7 5 1 1 13 - 4 16
3. АИК 7 5 1 1 8 - 3 16
4. Эльфсборг 7 4 2 1 16 - 8 14
5. Хеккен 6 4 1 1 15 - 10 13
6. Кальмар 7 4 1 2 8 - 4 13
7. Хаммарбю 0:0 7 3 4 0 12 - 6 13
8. Мьельбю 7 3 3 1 10 - 6 12
9. Гётеборг 0:0 6 3 2 1 9 - 5 11
10. Вернаму 1:0 6 3 2 1 5 - 2 11
11. Варберг БоИС 6 3 1 2 7 - 6 10
12. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
13. Сундсвалль 0:1 7 3 0 4 10 - 16 9
14. Норрчёпинг 6 2 2 2 10 - 6 8
15. Хельсинборг 0:0 8 1 3 4 5 - 10 6
16. Дегерфорс 7 1 2 4 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 7 4 3 0 12 - 8 15
2. Гётеборг 0:0 7 3 1 3 6 - 6 10
3. Сириус 8 2 3 3 9 - 14 9
4. АИК 7 2 3 2 12 - 14 9
5. Хаммарбю 0:0 6 3 0 3 9 - 5 9
6. Норрчёпинг 7 2 2 3 6 - 9 8
7. Мальмё 7 2 2 3 4 - 8 8
8. Кальмар 6 2 2 2 8 - 7 8
9. Мьельбю 6 2 1 3 3 - 6 7
10. Эльфсборг 6 1 3 2 10 - 7 6
11. Юргорден 0:0 7 1 3 3 6 - 6 6
12. Варберг БоИС 7 1 1 5 4 - 16 4
13. Вернаму 1:0 7 1 1 5 7 - 14 4
14. Дегерфорс 6 1 0 5 5 - 13 3
15. Хельсинборг 0:0 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 0:1 6 0 0 6 3 - 15 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
Юргорден
6.10
4.15
4.15
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