Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
0:2
Конец матча
0'
0:1
29' ГолЭдвардсен Виктор
39' Красная карточкаЛупер Вильгельм
0:2
62' ГолВикхейм Густав
67' Желтая карточкаJoseph Amoako
90' Желтая карточкаВикхейм Густав
90' Желтая карточкаЦука Рави
90'+5
Ход матча
29'
39'
62'
67'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 6
-
1 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Защитник
-
-
14 Adam Kaied
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Хельсинборг
Юргорден
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
40%
10 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.21
|Али Таха Абди
|3
|0.21
|Олссон Деннис
|2
|0.14
|Веберг Чарли
|1
|0.07
|Гигович Армин
|1
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.07
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эдвардсен Виктор
|5
|0.36
|Асоро Йоэль
|5
|0.36
|Финнделл Хампус
|3
|0.21
|Банда Эммануэль
|2
|0.14
|Радетинац Харис
|2
|0.14
|Хакшабанович Сеад
|2
|0.14
|Хиен Исак
|2
|0.14
|Викхейм Густав
|2
|0.14
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0.14
|Шуллер Расмус
|1
|0.07
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
Карточки
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юханссон Петр
|4
|0
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Экдаль Хьяльмар
|2
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Хиен Исак
|2
|0
|Радетинац Харис
|1
|0
|Бенгтссон Пьер
|1
|0
|Эрикссон Магнус
|1
|0
|Андерссон Элиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 11
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
5
42%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90
Забито
9
18
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
33%
2
11%
1-15
2
22%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
2
22%
4
22%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
63%
0
0%
76-90
Забито
14
26
10 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
3
21%
3
12%
1-15
4
29%
4
15%
16-30
3
21%
4
15%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
4
29%
4
15%
76-90
Пропущено
20
12
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
0
0%
3
25%
1-15
5
25%
3
25%
16-30
1
5%
2
17%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
5
25%
2
17%
61-75
7
35%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0
Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1
Юргорден
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Юргорден - Хаммарбю 1:0 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Юргорден - Сириус 3:3 Юргорден - Варберг БоИС 4:0
Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|13
|8
|4
|1
|27 - 18
|28
|2.
|Юргорден
|14
|8
|3
|3
|28 - 10
|27
|3.
|АИК
|14
|7
|4
|3
|20 - 17
|25
|4.
|Хаммарбю
|13
|7
|3
|3
|24 - 11
|24
|5.
|Мальмё
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|6.
|Кальмар
|13
|6
|3
|4
|16 - 11
|21
|7.
|Эльфсборг
|13
|5
|5
|3
|26 - 15
|20
|8.
|Гётеборг
|13
|6
|2
|5
|15 - 14
|20
|9.
|Мьельбю
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|Сириус
|13
|5
|3
|5
|15 - 20
|18
|11.
|Норрчёпинг
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|12.
|Варберг БоИС
|13
|4
|2
|7
|11 - 22
|14
|13.
|Вернаму
|13
|3
|4
|6
|12 - 17
|13
|14.
|Сундсвалль
|13
|3
|1
|9
|14 - 31
|10
|15.
|Дегерфорс
|13
|2
|2
|9
|10 - 27
|8
|16.
|Хельсинборг
|14
|1
|3
|10
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|7
|6
|1
|0
|20 - 4
|19
|2.
|Мальмё
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|3.
|АИК
|7
|5
|1
|1
|8 - 3
|16
|4.
|Хаммарбю
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|5.
|Эльфсборг
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Хеккен
|6
|4
|1
|1
|15 - 10
|13
|7.
|Кальмар
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|13
|8.
|Мьельбю
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|9.
|Гётеборг
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|10.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|12.
|Сундсвалль
|7
|3
|0
|4
|10 - 16
|9
|13.
|Вернаму
|6
|2
|3
|1
|5 - 3
|9
|14.
|Норрчёпинг
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|15.
|Дегерфорс
|7
|1
|2
|4
|5 - 14
|5
|16.
|Хельсинборг
|8
|1
|2
|5
|5 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|7
|4
|3
|0
|12 - 8
|15
|2.
|АИК
|7
|2
|3
|2
|12 - 14
|9
|3.
|Хаммарбю
|6
|3
|0
|3
|9 - 5
|9
|4.
|Гётеборг
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|5.
|Сириус
|8
|2
|3
|3
|9 - 14
|9
|6.
|Кальмар
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|7.
|Юргорден
|7
|2
|2
|3
|8 - 6
|8
|8.
|Норрчёпинг
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|9.
|Мальмё
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|10.
|Мьельбю
|6
|2
|1
|3
|3 - 6
|7
|11.
|Эльфсборг
|6
|1
|3
|2
|10 - 7
|6
|12.
|Варберг БоИС
|7
|1
|1
|5
|4 - 16
|4
|13.
|Вернаму
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|14.
|Дегерфорс
|6
|1
|0
|5
|5 - 13
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
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