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Швеция: Суперэттан

2022
Браге
0:0
Первый тайм: 10'
Сирианска Эскильстуна
0'
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.85
4.24
4.40
Все Коэффициенты
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
12
Johan
Arvidsson
9
Карлберг
Дуглас
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
17
Anton
Ekeroth
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
10
Алсанати
Андре
33
Amar
Muhsin
24
Гётессон
Виктор
Браге
4-4-2
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Браге
Сирианска Эскильстуна

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перссон Хоаким 5 0.38
Johan Arvidsson 4 0.31
Сёдерберг Никлас 3 0.23
Карлберг Дуглас 3 0.23
Christopher Redenstrand 2 0.15
Рейнхольдссон Андре 2 (1) 0.15
Хеллберг Сет 1 0.08
Тамими Джонатан 1 0.08
Зеттерстрём Александр 1 0.08
Лундин Антон 1 0.08
Jacob Stensson 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 10 0.77
Алсанати Андре 3 0.23
Гётессон Виктор 3 0.23
Шауш Абделькарим Маммар 3 0.23
Sadmir Zekovic 3 0.23
Рафаэль Йорк 2 0.15
Худу Абдул Халик 1 0.08
Joel Berhane 1 0.08
Мишель Феликс 1 0.08
Маннс Йеспер 1 0.08
Форс Виктор 0 0
Якубу Алию 0 0
Мааруф Самир 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хеллберг Сет 4 0
Сёдерберг Никлас 3 0
Henry Sletsjoee 3 0
Редин Понтус 1 1
Зеттерстрём Александр 2 0
Карлберг Дуглас 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Лундин Антон 1 0
Тамими Джонатан 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 6 1
Форс Виктор 4 0
Маркес Микаэль 4 0
Рафаэль Йорк 2 1
Мишель Феликс 3 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Алсанати Андре 2 0
Anton Ekeroth 2 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Сабах Лоусон 1 0
Amar Muhsin 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
45%
6
30%
76-90

Пропущено

7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
5
71%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90

Забито

24
29
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
13%
3
10%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
7
29%
29%
6
21%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
6
25%
8
28%
76-90

Пропущено

11
21
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
7
64%
5
24%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1
Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 12 8 2 2 25 - 11 26
2. Браге 0:0 13 7 4 2 24 - 11 25
3. Сковде АИК 13 7 3 3 20 - 17 24
4. Утсиктенс 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Сирианска Эскильстуна 0:0 13 7 1 5 29 - 21 22
6. Эстер 13 6 3 4 21 - 16 21
7. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
8. Треллеборг 12 6 3 3 20 - 17 21
9. Ландскруна 12 4 5 3 18 - 19 17
10. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
11. Эребру 12 5 1 6 11 - 15 16
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 13 3 2 8 12 - 23 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 13 1 3 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 0:0 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 0:0 7 4 2 1 13 - 4 14
4. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
5. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Сковде АИК 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
14. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 0:0 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
7. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
8. Сирианска Эскильстуна 0:0 6 2 1 3 9 - 10 7
9. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
10. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
12. Эребру 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Браге
Ничья
Сирианска Эскильстуна
3.85
4.24
4.40
Все Коэффициенты
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Сирианска Эскильстуна
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