0:0
Первый тайм: 10'
0'
11
Лундин
Антон
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
15 Roni Hajo
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Сарр ЛаминВратарь
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Joel Berhane
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Браге
Сирианска Эскильстуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перссон Хоаким
|5
|0.38
|Johan Arvidsson
|4
|0.31
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.23
|Карлберг Дуглас
|3
|0.23
|Christopher Redenstrand
|2
|0.15
|Рейнхольдссон Андре
|2 (1)
|0.15
|Хеллберг Сет
|1
|0.08
|Тамими Джонатан
|1
|0.08
|Зеттерстрём Александр
|1
|0.08
|Лундин Антон
|1
|0.08
|Jacob Stensson
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|10
|0.77
|Алсанати Андре
|3
|0.23
|Гётессон Виктор
|3
|0.23
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0.23
|Sadmir Zekovic
|3
|0.23
|Рафаэль Йорк
|2
|0.15
|Худу Абдул Халик
|1
|0.08
|Joel Berhane
|1
|0.08
|Мишель Феликс
|1
|0.08
|Маннс Йеспер
|1
|0.08
|Форс Виктор
|0
|0
|Якубу Алию
|0
|0
|Мааруф Самир
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеллберг Сет
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|3
|0
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Редин Понтус
|1
|1
|Зеттерстрём Александр
|2
|0
|Карлберг Дуглас
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Тамими Джонатан
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|6
|1
|Форс Виктор
|4
|0
|Маркес Микаэль
|4
|0
|Рафаэль Йорк
|2
|1
|Мишель Феликс
|3
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Алсанати Андре
|2
|0
|Anton Ekeroth
|2
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Сабах Лоусон
|1
|0
|Amar Muhsin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
44%
31-45
4
31%
1
11%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
11
20
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
3
15%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
5
25%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
5
45%
6
30%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
5
71%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
2
18%
76-90
Забито
24
29
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
13%
3
10%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
5
21%
4
14%
31-45
7
29%
29%
6
21%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
6
25%
8
28%
76-90
Пропущено
11
21
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
5
24%
31-45
7
64%
5
24%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1
Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эстер - Браге 1:2 Браге - Эребру 3:0 Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0 Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4 Смедби Аис - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Троса-Вагнхёрад 1:1 Сюрианска - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|12
|8
|2
|2
|25 - 11
|26
|2.
|Браге
|0:0
|13
|7
|4
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сковде АИК
|13
|7
|3
|3
|20 - 17
|24
|4.
|Утсиктенс
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|13
|7
|1
|5
|29 - 21
|22
|6.
|Эстер
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|7.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|8.
|Треллеборг
|12
|6
|3
|3
|20 - 17
|21
|9.
|Ландскруна
|12
|4
|5
|3
|18 - 19
|17
|10.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|11.
|Эребру
|12
|5
|1
|6
|11 - 15
|16
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|13
|1
|3
|9
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|3.
|Браге
|0:0
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|4.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|5.
|Хальмстад
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|9.
|Сковде АИК
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|14.
|Вестерос
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Браге
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|12.
|Эребру
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан