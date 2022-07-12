Стадион: Джинжоу
2:1
Перерыв
0'
0:1
6' ГолБассогог Кристиан
13' Желтая карточкаЧжу Чэньцзе
1:1
16' ГолВиана Бруно
2:1
22' ГолRentian Hu
Ход матча
6'
13'
16'
1:1
22'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
32
Chen
Yuhao
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
26
Yun
Liu
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
23
Jiajun
Bai
33
Haijian
Wang
25
Синьли
Пэн
28
Цао
Юньдин
36
Ruofan
Liu
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Chen YuhaoЗащитник
- Защитник
-
2 Peng LiЗащитник
-
28 Dong XuЗащитник
-
19 Jinghang HuПолузащитник
-
33 Chongqiu YeПолузащитник
-
16 Каевич АсмирПолузащитник
-
11 Rentian HuНападающий
-
10 Форбс БраунНападающий
-
26 Yun LiuНападающий
- Запасные игроки
-
12 Shangkun LiuЗащитник
-
20 Hang LiПолузащитник
-
21 Jingbin WangНападающий
-
23 Гао Сян
-
3 Xuan Han
-
17 Huajun Zhang
-
18 Aoshuang Nie
-
24 Jiali Hu
-
29 Da Wen
-
35 Kangkang Ren
-
36 Xuheng Huang
-
39 Nihat Nihmat
-
Главный тренер: Jinyu Li
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
-
18 Denny WangЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
28 Цао ЮньдинПолузащитник
- Нападающий
-
36 Ruofan LiuНападающий
- Запасные игроки
-
16 Yunqiu LiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
-
21 Baojie ZhuПолузащитник
-
26 Sheng QinПолузащитник
-
37 Shilin SunПолузащитник
-
31 Qinghao Xue
-
-
-
29 Junchen Zhou
-
30 Longhai He
-
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Ухань Цзалл
Шанхай Шеньхуа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ухань Цзалл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форбс Браун
|4 (1)
|0.4
|Виана Бруно
|3
|0.3
|Каевич Асмир
|1
|0.1
|Rentian Hu
|1
|0.1
|Peng Li
|1
|0.1
|Мин Тянь
|1
|0.1
|Yun Liu
|0
|0
|Chongqiu Ye
|0
|0
|Chen Yuhao
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jianrong Zhu
|5
|0.5
|Бассогог Кристиан
|2
|0.2
|Цао Юньдин
|2
|0.2
|Чжу Чэньцзе
|2 (2)
|0.2
|Jinhao Bi
|1
|0.1
|Haijian Wang
|1
|0.1
|Н'Думбу Александр
|1
|0.1
|Xu Yang I
|1
|0.1
|Синьли Пэн
|1 (1)
|0.1
|Jiajun Bai
|0
|0
|Shenglong Jiang
|0
|0
Карточки
Ухань Цзалл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Li
|2
|0
|Jinghang Hu
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Aoshuang Nie
|2
|0
|Мин Тянь
|2
|0
|Chongqiu Ye
|1
|0
|Xuan Han
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Jiali Hu
|1
|0
|Nihat Nihmat
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haijian Wang
|4
|0
|Чжу Чэньцзе
|3
|0
|Sheng Qin
|2
|0
|Yunqiu Li
|2
|0
|У Си
|2
|0
|Zhen Ma
|2
|0
|Н'Думбу Александр
|1
|0
|Baojie Zhu
|1
|0
|Синьли Пэн
|1
|0
|Jianrong Zhu
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
4
50%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90
Забито
9
15
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
4
44%
3
20%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ухань Цзалл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|9
|8
|1
|0
|32 - 6
|25
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:2
|10
|6
|2
|2
|16 - 10
|20
|5.
|Шанхай СИПГ
|9
|5
|1
|3
|10 - 8
|16
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Шэньчжэнь
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Ухань Цзалл
|2:1
|10
|5
|0
|5
|11 - 17
|15
|9.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Ченду Беттер Сити
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|12.
|Тянцзинь Тэда
|9
|3
|2
|4
|11 - 11
|11
|13.
|Чанчунь Ятай
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|5 - 22
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|1:2
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Ухань Цзалл
|2:1
|5
|3
|0
|2
|8 - 8
|9
|8.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|9.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|10.
|Шанхай СИПГ
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|12.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Тянцзинь Тэда
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Хэбей Форчун
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Шицзячжуан
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Тянцзинь Тэда
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Шанхай Шеньхуа
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|2:1
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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