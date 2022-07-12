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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Ухань Цзалл
2:1
Перерыв
Шанхай Шеньхуа
0'
0:1
6' Гол
Бассогог Кристиан
13' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
1:1
16' Гол
Виана Бруно
2:1
22' Гол
Rentian Hu

Ход матча

6'
0:1
Бассогог Кристиан
13'
 
Чжу Чэньцзе
16'
Виана Бруно
(Yun Liu)
1:1
22'
Rentian Hu
(Каевич Асмир)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ухань Цзалл
Ничья
Шанхай Шеньхуа
1.95
3.40
4.00
Все Коэффициенты
1
Zhifeng
Wang
32
Chen
Yuhao
5
Виана
Бруно
2
Peng
Li
28
Dong
Xu
19
Jinghang
Hu
33
Chongqiu
Ye
16
Каевич
Асмир
11
Rentian
Hu
10
Форбс
Браун
26
Yun
Liu
1
Zhen
Ma
18
Denny
Wang
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
23
Jiajun
Bai
33
Haijian
Wang
7
Н'Думбу
Александр
25
Синьли
Пэн
28
Цао
Юньдин
17
Бассогог
Кристиан
36
Ruofan
Liu
Ухань Цзалл
4-3-3
Шанхай Шеньхуа
4-4-2

История личных встреч

Ухань Цзалл
Шанхай Шеньхуа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ухань Цзалл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форбс Браун 4 (1) 0.4
Виана Бруно 3 0.3
Каевич Асмир 1 0.1
Rentian Hu 1 0.1
Peng Li 1 0.1
Мин Тянь 1 0.1
Yun Liu 0 0
Chongqiu Ye 0 0
Chen Yuhao 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jianrong Zhu 5 0.5
Бассогог Кристиан 2 0.2
Цао Юньдин 2 0.2
Чжу Чэньцзе 2 (2) 0.2
Jinhao Bi 1 0.1
Haijian Wang 1 0.1
Н'Думбу Александр 1 0.1
Xu Yang I 1 0.1
Синьли Пэн 1 (1) 0.1
Jiajun Bai 0 0
Shenglong Jiang 0 0

Карточки

Ухань Цзалл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Li 2 0
Jinghang Hu 2 0
Виана Бруно 2 0
Aoshuang Nie 2 0
Мин Тянь 2 0
Chongqiu Ye 1 0
Xuan Han 1 0
Yun Liu 1 0
Jiali Hu 1 0
Nihat Nihmat 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haijian Wang 4 0
Чжу Чэньцзе 3 0
Sheng Qin 2 0
Yunqiu Li 2 0
У Си 2 0
Zhen Ma 2 0
Н'Думбу Александр 1 0
Baojie Zhu 1 0
Синьли Пэн 1 0
Jianrong Zhu 1 0
Denny Wang 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

3
8
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
67%
4
50%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
50%
76-90

Забито

9
15
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
33%
5
33%
61-75
4
44%
3
20%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
1
13%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
2
25%
46-60
1
6%
1
13%
61-75
4
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ухань Цзалл
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Цзалл - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Хэбей Форчун - Ухань Цзалл 2:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2
Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Ухань Цзалл - Чуньцинь Лифан 1:2 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 1:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Чуньцинь Лифан - Ухань Цзалл 0:0 Ухань Цзалл - Хэнань Цзянье 1:1 Циндао Хайню - Ухань Цзалл 2:5 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Ухань Цзалл - Шаньдун Тайшань 0:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Цзалл 2:0 Ухань Цзалл - Циндао Хайню 4:0
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шанхай Шеньхуа - Хэбей Форчун 1:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Гуанчжоу Эвергранд 2:1
Шанхай Шеньхуа - Ухань Цзалл 2:0 Хэбей Форчун - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Хэнань Цзянье 3:0 Чуньцинь Лифан - Шанхай Шеньхуа 0:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Циндао Хайню - Шанхай Шеньхуа 0:1 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чуньцинь Лифан 4:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Циндао Хайню 3:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 9 8 1 0 32 - 6 25
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 1:2 10 6 2 2 16 - 10 20
5. Шанхай СИПГ 9 5 1 3 10 - 8 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Ухань Цзалл 2:1 10 5 0 5 11 - 17 15
9. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
10. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
12. Тянцзинь Тэда 9 3 2 4 11 - 11 11
13. Чанчунь Ятай 10 2 5 3 14 - 18 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 9 1 4 4 7 - 13 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
4. Шанхай Шеньхуа 1:2 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Ухань Цзалл 2:1 5 3 0 2 8 - 8 9
8. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
9. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
10. Шанхай СИПГ 4 2 1 1 4 - 3 7
11. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
12. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
13. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
14. Тянцзинь Тэда 4 1 1 2 4 - 5 4
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 4 3 1 0 10 - 3 10
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Шанхай Шеньхуа 1:2 5 2 1 2 8 - 8 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 2:1 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 5 1 2 2 7 - 13 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 4 1 1 2 4 - 7 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    Лучшие коэффициенты
    Ухань Цзалл
    Ничья
    Шанхай Шеньхуа
    1.95
    3.40
    4.00
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