Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Ухань Цзалл играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Shenglong Jiang не смог попасть в створ ударом издали

38' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Ruofan Liu нанес удар головой, но Zhifeng Wang перевел мяч на угловой!

33' Виана Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

33' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Zhifeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Отличные скиллы показывает Цао Юньдин , обводя своих соперников

31' Peng Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Виана Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Jiajun Bai . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Отличные скиллы показывает Jiajun Bai , обводя своих соперников

28' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ухань Цзалл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Г О О О О Л - Рентиан Ху забивает с левой ноги!

22' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

20' Каевич Асмир нанес удар головой, но Zhen Ma спокойно отбил мяч.

19' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Г О О О О Л - Виана Бруно забивает с левой ноги!

14' Рентиан Ху навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Чжу Чэньцзе получил желтую карточку от судьи

11' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Команда Шанхай Шеньхуа забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Бассогог Кристиан первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

6' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Рентиан Ху навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Ухань Цзалл идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Шанхай Шеньхуа идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шанхай Шеньхуа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Zhifeng Wang взял и забрал мяч на выходе

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.