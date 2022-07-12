Стадион: Dalian Sports Center Stadium
0:1
Конец матча
0'
0:1
5' ГолИмин Лю
38' Желтая карточкаВэньцзюнь Люй
42' Желтая карточкаXin Xu
46' Желтая карточкаСантос Уоллес
64' Желтая карточкаЧао Хэ
85' Желтая карточкаИмин Лю
90' Желтая карточкаСтанчу Николае
90' Желтая карточкаMarcao V
90'+6
Ход матча
5'
0:1
38'
42'
46'
63'
64'
85'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
33
Zhurun
Liu
16
Xin
Xu
10
Ндиайе
Чериф
22
Лю
Дяньцзо
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
21
Чао
Хэ
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Shenyuan LiЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
2 Ли АнЗащитник
-
33 Zhurun LiuПолузащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ндиайе ЧерифНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jia DuВратарь
-
21 Хай ЮйЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Цзин ФэнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ли ШенглонгНападающий
-
31 Anjie Xi
-
26 Chunxin Chen
-
17 Binbin Chen
-
37 Xuhuang Chen
-
-
Главный тренер: Леко Иван
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
- Защитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
25 Ханьвэнь ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Haoyang XuПолузащитник
-
13 Marcao VНападающий
-
11 ДавидсонНападающий
- Запасные игроки
-
4 Yan YakiЗащитник
-
16 Kuo YangЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
1 Fei Wu
-
31 Луо Сенвен
-
-
40 Zhang Hui
-
-
32 Haidong Lu
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндиайе Чериф
|4 (1)
|0.4
|Цзин Фэн
|1
|0.1
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.1
|Линьпэн Чжан
|1
|0.1
|Zhurun Liu
|1
|0.1
|Оскар дос Сантос
|1 (1)
|0.1
|Xin Xu
|1
|0.1
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marcao V
|8 (1)
|0.8
|Станчу Николае
|6
|0.6
|Давидсон
|6 (1)
|0.6
|Се Пэнфэй
|3
|0.3
|Ademilson
|3 (1)
|0.3
|Haoyang Xu
|1
|0.1
|Хан Жэнь
|1
|0.1
|Сантос Уоллес
|1
|0.1
|Имин Лю
|1
|0.1
|Kuo Yang
|1
|0.1
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.1
|Yifei Sang
|1 (1)
|0.1
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
|Yunzi Duan
|0
|0
|Zhang Hui
|0
|0
Карточки
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэньцзюнь Люй
|3
|0
|Shiyuan Yang
|3
|0
|Xin Xu
|1
|1
|Хуань Фу
|1
|0
|Ли Ан
|1
|0
|Muzepper Mirahmetjan
|1
|0
|Паулиньо Пауло
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чао Хэ
|4
|0
|Хан Жэнь
|2
|0
|Сантос Уоллес
|2
|0
|Се Пэнфэй
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Yunzi Duan
|1
|0
|Zhang Hui
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
22
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
33%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
5
23%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
10
32
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
20%
4
13%
1-15
1
10%
8
25%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
20%
6
19%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
5
50%
7
22%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|9
|1
|0
|33 - 6
|28
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Шэньчжэнь
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Ухань Цзалл
|10
|4
|1
|5
|11 - 18
|13
|12.
|Ченду Беттер Сити
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|13.
|Чанчунь Ятай
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|5 - 22
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Хэбей Форчун
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Шицзячжуан
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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