Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

[team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Ухань Три Таунс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Паулиньо Пауло не смог попасть в створ ударом издали

44' Матч возобновлен

44' Чао Хэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Xin Xu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

41' Близко! Zhurun Liu нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

38' Вэньцзюнь Люй получил желтую карточку от судьи

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Станчу Николае решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Dianzuo Liu не дал случится голу! Ндиайе Чериф должен был забивать, но Dianzuo Liu сделал отличный сейв

32' Сильный дождь сегодня.

31' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Лю Дяньцзо взял и забрал мяч на выходе

30' Marcao нанес удар, но тот был заблокирован.

29' Хорошую попытку сделал Ндиайе Чериф . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Плохо сыграл Хан Жэнь - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

28' Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Ханьвэнь Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Оскар дос Сантос решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Станчу Николае не смог попасть в створ ударом издали

22' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Оскар дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали

21' Хан Жэнь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Шанхай СИПГ идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе

18' Станчу Николае навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Marcao оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Шанхай СИПГ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Имин Лю выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Идет дождь, трудные условия для игроков.

6' Команда Ухань Три Таунс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

4' Матч возобновлен

4' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

2' Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшная посещаемость составляет 0 болельщиков

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру