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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Шанхай СИПГ
0:1
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
5' Гол
Имин Лю
38' Желтая карточка
Вэньцзюнь Люй
42' Желтая карточка
Xin Xu
46' Желтая карточка
Сантос Уоллес
64' Желтая карточка
Чао Хэ
85' Желтая карточка
Имин Лю
90' Желтая карточка
Станчу Николае
90' Желтая карточка
Marcao V
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Имин Лю
38'
Вэньцзюнь Люй
 
42'
Xin Xu
 
46'
 
Сантос Уоллес
63'
Huachen Zhang
Xin Xu
 
64'
 
Чао Хэ
68'
 
Се Пэнфэй
Чао Хэ
75'
Цзин Фэн
Вэньцзюнь Люй
 
81'
Ли Шенглонг
Паулиньо Пауло
 
85'
 
Имин Лю
86'
 
Yan Yaki
Имин Лю
90'
 
Ademilson
Давидсон
90'
 
Станчу Николае
90'
 
Marcao V

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

1
Цзюнь-Лин
Янь
15
Shenyuan
Li
28
Guan
He
13
Чжэнь
Вэй
2
Ли
Ан
33
Zhurun
Liu
16
Xin
Xu
8
Оскар
дос
Сантос
11
Вэньцзюнь
Люй
9
Паулиньо
Пауло
10
Ндиайе
Чериф
22
Лю
Дяньцзо
3
Сантос
Уоллес
18
Имин
Лю
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
43
Станчу
Николае
21
Чао
Хэ
12
Xiaobin
Zhang
II
37
Haoyang
Xu
13
Marcao
V
11
Давидсон
Шанхай СИПГ
4-4-2
Ухань Три Таунс
3-5-2

История личных встреч

Шанхай СИПГ
Ухань Три Таунс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндиайе Чериф 4 (1) 0.4
Цзин Фэн 1 0.1
Вэньцзюнь Люй 1 0.1
Линьпэн Чжан 1 0.1
Zhurun Liu 1 0.1
Оскар дос Сантос 1 (1) 0.1
Xin Xu 1 0.1
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcao V 8 (1) 0.8
Станчу Николае 6 0.6
Давидсон 6 (1) 0.6
Се Пэнфэй 3 0.3
Ademilson 3 (1) 0.3
Haoyang Xu 1 0.1
Хан Жэнь 1 0.1
Сантос Уоллес 1 0.1
Имин Лю 1 0.1
Kuo Yang 1 0.1
Xiaobin Zhang II 1 0.1
Yifei Sang 1 (1) 0.1
Ханьвэнь Дэн 0 0
Yunzi Duan 0 0
Zhang Hui 0 0

Карточки

Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вэньцзюнь Люй 3 0
Shiyuan Yang 3 0
Xin Xu 1 1
Хуань Фу 1 0
Ли Ан 1 0
Muzepper Mirahmetjan 1 0
Паулиньо Пауло 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чао Хэ 4 0
Хан Жэнь 2 0
Сантос Уоллес 2 0
Се Пэнфэй 1 0
Ханьвэнь Дэн 1 0
Yunzi Duan 1 0
Zhang Hui 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
22
2 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
33%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
17%
4
18%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
3
50%
5
23%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

10
32
3 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
20%
4
13%
1-15
1
10%
8
25%
16-30
0
0%
4
13%
31-45
2
20%
6
19%
46-60
0
0%
3
9%
61-75
5
50%
7
22%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай СИПГ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Хэбей Форчун 2:1 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шанхай СИПГ 1:2
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Хэбей Форчун - Шанхай СИПГ 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 2:0 Шанхай СИПГ - Ухань Цзалл 0:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 1:0 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Шанхай СИПГ 2:2 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:1 Гуанчжоу Эвергранд - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 0:2 Шанхай СИПГ - Гуанчжоу Фули 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 1:3 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шанхай СИПГ 1:5
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Ухань Три Таунс - Ухань Цзалл 5:0 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 4:2 Гуанчжоу Эвергранд - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Хэбей Форчун 5:0
Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 2:1 Ухань Цзалл - Ухань Три Таунс 1:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Гуанчжоу Эвергранд 6:0 Хэбей Форчун - Ухань Три Таунс 0:4 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 1:0 Ухань Три Таунс - Куньшань 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 0:2 Куньшань - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 2:1 Чуньцинь Лифан - Ухань Три Таунс 2:0 Цзыбо Цуцзюй - Ухань Три Таунс 0:3 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 17 - 10 21
5. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
9. Тянцзинь Тэда 1:0 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
12. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
13. Чанчунь Ятай 10 2 5 3 14 - 18 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 0:1 10 1 4 5 7 - 14 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 0:1 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Тянцзинь Тэда 1:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 5 1 2 2 7 - 13 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 0:1 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу Китая
  • Второй тайм
  • 96'
    Имин Лю из команды Ухань Три Таунс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 96'
    Шанхай СИПГ владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Шанхай СИПГ: 68%, Ухань Три Таунс: 32%.
  • 96'
    Ухань Три Таунс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 95'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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