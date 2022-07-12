Стадион: Meixian Tsang Hin-chi Stadium
1:0
Перерыв
0'
1:0
21' ГолYingjie Zhao
40' Undefined phrase: football_event_Yifeng Zang
45' Красная карточкаChuangyi Lin
Ход матча
21'
1:0
40'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
26
Jiamin
Xu
27
Wei
Zhang
I
33
Yue
Song
32
Yuanjie
Su
37
Xuelong
Sun
24
Taoyu
Piao
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
14
Puliang
Shao
17
Shihao
Piao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
21
Zhe
Jiang
27
Fuyu
Ma
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
27 Wei Zhang IЗащитник
-
33 Yue SongЗащитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
37 Xuelong SunПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Taoyu PiaoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
20 Jianan WangЗащитник
- Нападающий
-
16 Zihao Yang
-
10 Eder Lima II
-
31 Yinong Tian
-
17 Zheng Zhou
-
40 Yan Shi
-
-
-
Главный тренер: Genwei Yu
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
17 Shihao PiaoЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
-
23 Yiming YangЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Zhe JiangПолузащитник
-
27 Fuyu MaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Xuebin Zhao
-
-
25 Yue Zhang
-
24 Youzu He
-
30 Yang Liu II
-
-
Главный тренер: Svetozar Sapuric
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.4
|Фарлей Роса
|1
|0.1
|Weijun Xie
|1
|0.1
|Yuanjie Su
|1
|0.1
|Берич Роберт
|1
|0.1
|Радонич Деян
|1
|0.1
|Qiuming Wang
|1
|0.1
|Eder Lima II
|1
|0.1
|Yingjie Zhao
|1
|0.1
|Yan Shi
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|2 (2)
|0.2
|Kaimu Zheng
|1
|0.1
|Shihao Piao
|1
|0.1
|Bughrahan Iskandar
|1
|0.1
|Fuyu Ma
|1
|0.1
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Xinyu Liu1
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Qiuming Wang
|3
|0
|Радонич Деян
|1
|0
|Фарлей Роса
|1
|0
|Yingjie Zhao
|1
|0
|Yuanjie Su
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Genwei Yu
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hao Guo
|2
|1
|Chuangyi Lin
|1
|1
|Puliang Shao
|2
|0
|Shihao Piao
|2
|0
|Сунзу Стоппила
|1
|0
|Yun Yang
|1
|0
|Yifeng Zang
|1
|0
|Zhe Jiang
|1
|0
|Zhongliu Chen
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
2
67%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
3
21%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|10
|9
|1
|0
|33 - 6
|28
|2.
|Шаньдун Тайшань
|10
|8
|0
|2
|19 - 8
|24
|3.
|Хэнань Цзянье
|10
|7
|2
|1
|23 - 9
|23
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|10
|6
|3
|1
|17 - 10
|21
|5.
|Шанхай СИПГ
|10
|5
|1
|4
|10 - 9
|16
|6.
|Бэйцзин Гоань
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|7.
|Шэньчжэнь
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|8.
|Чжэцзян Профессионал
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Мэйчжоу Хакка
|10
|3
|5
|2
|12 - 9
|14
|11.
|Ухань Цзалл
|10
|4
|1
|5
|11 - 18
|13
|12.
|Ченду Беттер Сити
|10
|2
|6
|2
|10 - 11
|12
|13.
|Чанчунь Ятай
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|14.
|Далянь Ифан
|10
|2
|4
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Шицзячжуан
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 14
|7
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|10
|2
|0
|8
|5 - 16
|6
|17.
|Хэбей Форчун
|10
|1
|0
|9
|5 - 22
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|10
|0
|0
|10
|5 - 26
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|5
|0
|0
|22 - 3
|15
|2.
|Шаньдун Тайшань
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|3.
|Хэнань Цзянье
|5
|4
|1
|0
|17 - 7
|13
|4.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|5.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|3
|1
|1
|6 - 1
|10
|6.
|Шэньчжэнь
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|7.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|8.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|9.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|Шанхай СИПГ
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|11.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|3
|1
|7 - 5
|6
|13.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Хэбей Форчун
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Шицзячжуан
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ухань Три Таунс
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|2.
|Хэнань Цзянье
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Шанхай СИПГ
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Шаньдун Тайшань
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|5.
|Шанхай Шеньхуа
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Бэйцзин Гоань
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|7.
|Тянцзинь Тэда
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Шэньчжэнь
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|9.
|Ухань Цзалл
|5
|2
|0
|3
|3 - 9
|6
|10.
|Ченду Беттер Сити
|5
|1
|3
|1
|3 - 4
|6
|11.
|Мэйчжоу Хакка
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|Чжэцзян Профессионал
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Чанчунь Ятай
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|14.
|Далянь Ифан
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|15.
|Шицзячжуан
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|16.
|Гуанчжоу Эвергранд
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|17.
|Хэбей Форчун
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|18.
|Гуанчжоу Фули
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
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