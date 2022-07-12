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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
1:0
Перерыв
Шицзячжуан
0'
1:0
21' Гол
Yingjie Zhao
40' Undefined phrase: football_event_
Yifeng Zang
45' Красная карточка
Chuangyi Lin

Ход матча

21'
Yingjie Zhao
(Yuanjie Su)
1:0
40'
 
Yifeng Zang
45'
 
Chuangyi Lin

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Шицзячжуан
1.75
3.65
4.90
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
27
Wei
Zhang
I
33
Yue
Song
4
Fan
Yang1
32
Yuanjie
Su
37
Xuelong
Sun
8
Yingjie
Zhao
24
Taoyu
Piao
7
Tong
Zhou
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
14
Puliang
Shao
17
Shihao
Piao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
33
Xiangshuo
Zhang
28
Xiaotian
Yang
8
Chuangyi
Lin
7
Yifeng
Zang
21
Zhe
Jiang
27
Fuyu
Ma
10
Oscar
Taty
Maritu
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Шицзячжуан
5-3-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.4
Фарлей Роса 1 0.1
Weijun Xie 1 0.1
Yuanjie Su 1 0.1
Берич Роберт 1 0.1
Радонич Деян 1 0.1
Qiuming Wang 1 0.1
Eder Lima II 1 0.1
Yingjie Zhao 1 0.1
Yan Shi 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.2
Kaimu Zheng 1 0.1
Shihao Piao 1 0.1
Bughrahan Iskandar 1 0.1
Fuyu Ma 1 0.1
Chuangyi Lin 0 0
Xinyu Liu1 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Yinong Tian 1 0
Genwei Yu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Shihao Piao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
3
60%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
2
67%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
2
18%
2
33%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
18%
3
21%
1-15
3
27%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
4
36%
3
21%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 17 - 10 21
5. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
9. Тянцзинь Тэда 1:0 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
12. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
13. Чанчунь Ятай 10 2 5 3 14 - 18 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 0:1 10 1 4 5 7 - 14 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 0:1 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Тянцзинь Тэда 1:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 5 1 2 2 7 - 13 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 0:1 5 1 1 3 4 - 8 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 50'
    Yuanjie Su из команды Тянцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 50'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 55%, Шицзячжуан: 45%.
  • 49'
    Тянцзинь Тэда контролирует мяч.
  • 49'
    Матч возобновлен
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Chuangyi Lin удален за серьёзный фол
  • Травма, повреждение
    46'
    Xuelong Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      41'
      Yifeng Zang из команды Шицзячжуан в офсайде
    • 41'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шицзячжуан отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      41'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О О Л! Шицзячжуан забивает! Yifeng Zang отличился.
    • 40'
      Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 40'
      Zhe Jiang из команды Шицзячжуан отправил кросс в штрафную...
    • 40'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 55%, Шицзячжуан: 45%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Meixian Tsang Hin-chi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Шицзячжуан
    1.75
    3.65
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 1:0 Шицзячжуан онлайн

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    Тянцзинь Тэда
    Шицзячжуан
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