Xuelong Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Chuangyi Lin пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем

37' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Tong Zhou пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

31' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Шицзячжуан выполняет удар от ворот.

30' Xuelong Sun из команды Тянцзинь Тэда делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

29' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Tong Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч возобновлен

22' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Xuelong Sun возвращается на поле.

20' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Xuelong Sun получил травму и медбригада забирает его с поля.

18' Xuelong Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

10' Yiming Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Puliang Shao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Puliang Shao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Yingjie Zhao пробил со штрафного прямо в стенку

6' Zhe Jiang наказан за толчок Xuelong Sun

5' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Xiangshuo Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

1' Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру