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Китай: Суперлига

2022

Стадион:
Тянцзинь Тэда
3:0
Конец матча
Шицзячжуан
0'
1:0
21' Гол
Yingjie Zhao
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Yifeng Zang
45' Красная карточка
Chuangyi Lin
2:0
54' Гол
Taoyu Piao
77' Желтая карточка
Jiamin Xu
3:0
90' Гол
Yan Shi
90'+4

Ход матча

21'
Yingjie Zhao
(Yuanjie Su)
1:0
40'
 
Yifeng Zang
45'
 
Chuangyi Lin
46'
Yan Shi
Xuelong Sun
 
46'
 
Haiqing Cao
Shihao Piao
54'
Taoyu Piao
(Фарлей Роса)
2:0
59'
Берич Роберт
Weijun Xie
 
59'
Yinong Tian
Tong Zhou
 
61'
 
Kaimu Zheng
Xiangshuo Zhang
73'
 
Youzu He
Yifeng Zang
77'
Jiamin Xu
 
81'
 
Bughrahan Iskandar
Fuyu Ma
81'
 
Sabit Abdusalam
Zhe Jiang
82'
Yuefeng Bai
Wei Zhang I
 
87'
Jiarun Gao
Taoyu Piao
 
90'
Yan Shi
(Фарлей Роса)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

26
Jiamin
Xu
27
Wei
Zhang
I
33
Yue
Song
4
Fan
Yang1
32
Yuanjie
Su
37
Xuelong
Sun
8
Yingjie
Zhao
24
Taoyu
Piao
7
Tong
Zhou
18
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
14
Puliang
Shao
17
Shihao
Piao
6
Yun
Yang
23
Yiming
Yang
33
Xiangshuo
Zhang
28
Xiaotian
Yang
8
Chuangyi
Lin
7
Yifeng
Zang
21
Zhe
Jiang
27
Fuyu
Ma
10
Oscar
Taty
Maritu
Тянцзинь Тэда
4-5-1
Шицзячжуан
5-3-2

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Шицзячжуан

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
1:0
С
2:1
К
2:0
С
1:1
С
3:0
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.4
Фарлей Роса 1 0.1
Weijun Xie 1 0.1
Yuanjie Su 1 0.1
Yan Shi 1 0.1
Берич Роберт 1 0.1
Радонич Деян 1 0.1
Qiuming Wang 1 0.1
Eder Lima II 1 0.1
Yingjie Zhao 1 0.1
Taoyu Piao 1 0.1
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 2 (2) 0.2
Kaimu Zheng 1 0.1
Shihao Piao 1 0.1
Bughrahan Iskandar 1 0.1
Fuyu Ma 1 0.1
Chuangyi Lin 0 0
Xinyu Liu1 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Qiuming Wang 3 0
Радонич Деян 1 0
Фарлей Роса 1 0
Jiamin Xu 1 0
Yingjie Zhao 1 0
Yuanjie Su 1 0
Yinong Tian 1 0
Genwei Yu 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hao Guo 2 1
Chuangyi Lin 1 1
Puliang Shao 2 0
Shihao Piao 2 0
Сунзу Стоппила 1 0
Yun Yang 1 0
Yifeng Zang 1 0
Zhe Jiang 1 0
Zhongliu Chen 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Yiming Yang 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Fuyu Ma 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
67%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
3
60%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
2
67%
1-15
3
43%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
2
14%
2
33%
1-15
4
29%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
3
18%
1-15
3
27%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
9%
2
12%
46-60
4
36%
3
18%
61-75
1
9%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Гоань 1:2 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 2:3 Тянцзинь Тэда - Мэйчжоу Хакка 1:0
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Ченду Беттер Сити 1:1 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 1:2 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Циндао Хайню - Тянцзинь Тэда 0:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 0:0 Чуньцинь Лифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Тянцзинь Тэда - Циндао Хайню 1:2 Хэнань Цзянье - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Чуньцинь Лифан 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 2:0 Тянцзинь Тэда - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0 Шанхай СИПГ - Тянцзинь Тэда 5:0
Шицзячжуан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:2 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 4:1 Шицзячжуан - Бэйцзин Гоань 1:1
Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 0:2 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 0:0 Шицзячжуан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 1:2 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:0 Шицзячжуан - Далянь Ифан 2:0 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 2:0 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 1:1 Ухань Цзалл - Шицзячжуан 4:2 Шицзячжуан - Шэньчжэнь 1:3 Шицзячжуан - Цзыбо Цуцзюй 5:1 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 10 9 1 0 33 - 6 28
2. Шаньдун Тайшань 10 8 0 2 19 - 8 24
3. Хэнань Цзянье 10 7 2 1 23 - 9 23
4. Шанхай Шеньхуа 10 6 3 1 17 - 10 21
5. Шанхай СИПГ 10 5 1 4 10 - 9 16
6. Бэйцзин Гоань 10 4 4 2 15 - 11 16
7. Шэньчжэнь 10 5 1 4 15 - 15 16
8. Чжэцзян Профессионал 10 4 3 3 13 - 9 15
9. Тянцзинь Тэда 10 4 2 4 14 - 11 14
10. Мэйчжоу Хакка 10 3 5 2 12 - 9 14
11. Ухань Цзалл 10 4 1 5 11 - 18 13
12. Ченду Беттер Сити 10 2 6 2 10 - 11 12
13. Чанчунь Ятай 10 2 5 3 14 - 18 11
14. Далянь Ифан 10 2 4 4 12 - 16 10
15. Шицзячжуан 10 1 4 5 7 - 16 7
16. Гуанчжоу Эвергранд 10 2 0 8 5 - 16 6
17. Хэбей Форчун 10 1 0 9 5 - 22 3
18. Гуанчжоу Фули 10 0 0 10 5 - 26 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 5 0 0 22 - 3 15
2. Шаньдун Тайшань 5 5 0 0 12 - 0 15
3. Хэнань Цзянье 5 4 1 0 17 - 7 13
4. Шанхай Шеньхуа 5 4 1 0 8 - 2 13
5. Чжэцзян Профессионал 5 3 1 1 6 - 1 10
6. Шэньчжэнь 5 3 0 2 8 - 6 9
7. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 6 - 3 8
8. Мэйчжоу Хакка 5 2 2 1 9 - 6 8
9. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 5 7
10. Шанхай СИПГ 5 2 1 2 4 - 4 7
11. Ухань Цзалл 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Чанчунь Ятай 5 1 3 1 7 - 5 6
13. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 7 - 7 6
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 2 - 5 3
16. Хэбей Форчун 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Шицзячжуан 5 0 3 2 3 - 6 3
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ухань Три Таунс 5 4 1 0 11 - 3 13
2. Хэнань Цзянье 5 3 1 1 6 - 2 10
3. Шанхай СИПГ 5 3 0 2 6 - 5 9
4. Шаньдун Тайшань 5 3 0 2 7 - 8 9
5. Шанхай Шеньхуа 5 2 2 1 9 - 8 8
6. Бэйцзин Гоань 5 2 2 1 9 - 8 8
7. Тянцзинь Тэда 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Шэньчжэнь 5 2 1 2 7 - 9 7
9. Ухань Цзалл 5 2 0 3 3 - 9 6
10. Ченду Беттер Сити 5 1 3 1 3 - 4 6
11. Мэйчжоу Хакка 5 1 3 1 3 - 3 6
12. Чжэцзян Профессионал 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Чанчунь Ятай 5 1 2 2 7 - 13 5
14. Далянь Ифан 5 1 2 2 6 - 8 5
15. Шицзячжуан 5 1 1 3 4 - 10 4
16. Гуанчжоу Эвергранд 5 1 0 4 3 - 11 3
17. Хэбей Форчун 5 0 0 5 2 - 11 0
18. Гуанчжоу Фули 5 0 0 5 2 - 12 0
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 50'
      Yuanjie Su из команды Тянцзинь Тэда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
    • 50'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 55%, Шицзячжуан: 45%.
    • 49'
      Тянцзинь Тэда контролирует мяч.
    • 49'
      Матч возобновлен
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Chuangyi Lin удален за серьёзный фол
    • Травма, повреждение
      46'
      Xuelong Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      46'
      Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан опасно и грубо сыграл. Yuanjie Su пострадал.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Судья сигнализирует, что Yun Yang из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Tong Zhou
    • 45'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 54%, Шицзячжуан: 46%.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • Травма, повреждение
      44'
      Chuangyi Lin возвращается на поле.
    • 44'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      43'
      Ох, нехорошо это выглядит. Chuangyi Lin получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      43'
      Chuangyi Lin на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 43'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Офсайд
      41'
      Yifeng Zang из команды Шицзячжуан в офсайде
    • 41'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Шицзячжуан отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      41'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О О Л! Шицзячжуан забивает! Yifeng Zang отличился.
    • 40'
      Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 40'
      Zhe Jiang из команды Шицзячжуан отправил кросс в штрафную...
    • 40'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 55%, Шицзячжуан: 45%.
    • 40'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 39'
      Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 39'
      Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан отправил кросс в штрафную...
    • 39'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 38'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 37'
      Chuangyi Lin пробует нанести удар издали, но Jiamin Xu держит все под контролем
    • 37'
      Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      37'
      Zhe Jiang из команды Шицзячжуан подал угловой слева.
    • 36'
      Yifeng Zang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Shihao Piao из команды Шицзячжуан делает пас партнеру.
    • 35'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 58%, Шицзячжуан: 42%.
    • 35'
      Тянцзинь Тэда выполняет удар от ворот.
    • 35'
      Oscar Taty Maritu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 34'
      Yifeng Zang нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 34'
      Yue Song выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      33'
      Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан подал угловой справа.
    • 33'
      Oscar Taty Maritu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Шицзячжуан пытается что-то создать.
    • 32'
      Tong Zhou пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем
    • 32'
      Тянцзинь Тэда пытается что-то создать.
    • 31'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 31'
      Шицзячжуан выполняет удар от ворот.
    • 30'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 61%, Шицзячжуан: 39%.
    • 30'
      Xuelong Sun из команды Тянцзинь Тэда делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.
    • 29'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      28'
      Tong Zhou на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Судья сигнализирует, что Chuangyi Lin из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Tong Zhou
    • 26'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 25'
      Oscar Taty Maritu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 25'
      Fuyu Ma нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Shihao Piao из команды Шицзячжуан делает передачу одноклубнику.
    • 25'
      Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан отправил кросс в штрафную...
    • 25'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 59%, Шицзячжуан: 41%.
    • 24'
      Weijun Xie из команды Тянцзинь Тэда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
    • 23'
      Матч возобновлен
    • 22'
      Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
    • 21'
      Yuanjie Su сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 21'
      Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
    • Угловой
      21'
      Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда разыграл угловой с левого угла.
    • 20'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 58%, Шицзячжуан: 42%.
    • Травма, повреждение
      20'
      Xuelong Sun возвращается на поле.
    • 20'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      19'
      Ох, нехорошо это выглядит. Xuelong Sun получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      18'
      Xuelong Sun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      18'
      Судья сигнализирует, что Xuelong Sun из команды Тянцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
    • Фол, нарушение
      17'
      Судья сигнализирует, что Zhe Jiang из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Yuanjie Su
    • 17'
      Удар от ворот произведет Тянцзинь Тэда
    • 16'
      Zhe Jiang нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 16'
      Fan Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 16'
      Xiaotian Yang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
    • 15'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 55%, Шицзячжуан: 45%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Судья сигнализирует, что Xuelong Sun из команды Тянцзинь Тэда поставил подножку. Пострадал Xiaotian Yang
    • Фол, нарушение
      15'
      Weijun Xie из команды Тянцзинь Тэда заходит слишком далеко, он валит Yiming Yang.
    • Фол, нарушение
      14'
      Fuyu Ma из команды Шицзячжуан опасно и грубо сыграл. Yue Song пострадал.
    • 14'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 13'
      Шицзячжуан контролирует мяч.
    • 12'
      Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 11'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 10'
      Yiming Yang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • Угловой
      10'
      Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда подал угловой справа.
    • 10'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 57%, Шицзячжуан: 43%.
    • 10'
      Puliang Shao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • Угловой
      9'
      Yingjie Zhao из команды Тянцзинь Тэда подал угловой слева.
    • 9'
      Puliang Shao предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
    • 9'
      Yuanjie Su из команды Тянцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
    • 9'
      Yuanjie Su из команды Тянцзинь Тэда делает неудачный навес.
    • 8'
      Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 8'
      Тянцзинь Тэда пытается что-то создать.
    • 7'
      Yingjie Zhao пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      6'
      Zhe Jiang наказан за толчок Xuelong Sun
    • 5'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 52%, Шицзячжуан: 48%.
    • 5'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • Офсайд
      4'
      Oscar Taty Maritu из команды Шицзячжуан в офсайде
    • 3'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 3'
      Xiangshuo Zhang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
    • 3'
      Фарлей Роса из команды Тянцзинь Тэда отправил кросс в штрафную...
    • 2'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 1'
      Шицзячжуан вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Тянцзинь Тэда начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Meixian Tsang Hin-chi Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 3:0 Шицзячжуан онлайн

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