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Манчестер Юнайтед
 
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Ливерпуль
Прогнозы 198
Манчестер Юнайтед 30.8% (61)
X 16.7% (33)
Ливерпуль 52.5% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
3.40
4.10
3.90
Все Коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

38 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:4
К
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
МКЧ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ЛЕ
1:1
ЛЕ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
МКЧ
3:1
ПЛ
0:3
КЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2022, осталось 30 минут.



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    • Прогнозы 198
    Манчестер Юнайтед 30.8% (61)
    X 16.7% (33)
    Ливерпуль 52.5% (104)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    3.40
    4.10
    3.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    31.9% (65)
    Ничья
    16.2% (33)
    Ливерпуль
    52% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.02% (88)
    Меньше
    16.98% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    92.45% (98)
    Нет
    7.55% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    22.5% (46)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    5.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.4% (11)
    1:1 Ничья
    5.4% (11)
    1:3 Ливерпуль
    3.4% (7)
    2:3 Ливерпуль
    3.4% (7)
    0:2 Ливерпуль
    2.5% (5)
    1:4 Ливерпуль
    1% (2)
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