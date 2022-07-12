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- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
38 матчей
42.1%
21.1%
36.8%
16 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
23.7%
47.4%
28.9%
9 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.9%
34.2%
36.9%
11 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1
Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Мидлсбро 1:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1 Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0
Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
31.9% (65)
Ничья
16.2% (33)
Ливерпуль
52% (106)
Тотал 2.5
Больше
83.02% (88)
Меньше
16.98% (18)
Обе команды забьют
Да
92.45% (98)
Нет
7.55% (8)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
22.5% (46)
2:1 Манчестер Юнайтед
5.4% (11)
2:2 Ничья
5.4% (11)
1:1 Ничья
5.4% (11)
1:3 Ливерпуль
3.4% (7)
2:3 Ливерпуль
3.4% (7)
0:2 Ливерпуль
2.5% (5)
1:4 Ливерпуль
1% (2)
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