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Швеция: Суперэттан

2022
Эребру
2:2
Конец матча
Треллеборг
0'
2' Желтая карточка
Бркич Харис
1:0
7' Гол
Бьорндал Эрик
1:1
26' Гол
Мортенсен Николас
35' Желтая карточка
Экани Виктор
1:2
52' Гол
Оффия Генри
55' Желтая карточка
Ларссон Джейк
57' Желтая карточка
Бьеркен Фритьоф
2:2
58' Гол
Экани Виктор
61' Желтая карточка
Сегер Давид
79' Желтая карточка
Модиг Йеспер
89' Желтая карточка
Olatomi Olaniyan
89' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
89' Желтая карточка
Бьорндал Эрик
90'+5
20
Эскелинен
Виллиам
2
Бьёрнквист
Даниэль
4
Моро
Насиру
6
Хьертстранд
Бенджамин
30
Samuel
Dahl
8
Валкер
Кевин
16
Сегер
Давид
7
Ясин
Ахмед
29
Экани
Виктор
12
Ларссон
Джейк
9
Бьорндал
Эрик
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
5
Тидеман
Антон
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Эребру
4-2-3-1
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Треллеборг

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
0:1
А
4:0
А
1:2
А
1:1
А
4:2
А
1:0
А
2:0
А
1:1
А
0:1
А
3:3
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 3 0.23
Хамад Илоан 2 (1) 0.15
Тиль Венсан 2 0.15
Бьорндал Эрик 2 0.15
Ясин Ахмед 1 0.08
Экани Виктор 1 0.08
Ларссон Джейк 1 0.08
Моро Насиру 1 0.08
Валкер Кевин 0 0
Густавссон Даниэль 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Сегер Давид 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 6 0.46
Мортенсен Николас 4 0.31
Бьеркен Фритьоф 3 0.23
Йенссон Исак 3 0.23
Бркич Харис 2 0.15
Саид Мохаммед 1 0.08
Халльберг Херман 1 0.08
Бедварссон Бедвар 1 0.08
Амин Симон 1 0.08
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Модиг Йеспер 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 3 1
Сегер Давид 4 0
Бьорндал Эрик 3 0
Андрессон Аксель 3 0
Валкер Кевин 2 0
Хамад Илоан 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Моро Насиру 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Густавссон Даниэль 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Тиль Венсан 1 0
Экани Виктор 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Olatomi Olaniyan 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Бркич Харис 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Модиг Йеспер 3 0
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Блумберг Юхан 2 0
Бьеркен Фритьоф 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Мортенсен Николас 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
60%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
19
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
3
16%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2
Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 13 8 2 3 26 - 13 26
2. Браге 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Сковде АИК 13 7 3 3 20 - 17 24
4. Утсиктенс 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 30 - 22 22
6. Треллеборг 13 6 4 3 22 - 19 22
7. Эстер 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 13 5 5 3 20 - 20 20
10. Эребру 13 5 2 6 13 - 17 17
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 13 3 2 8 12 - 23 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 13 1 3 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Хальмстад 6 4 0 2 11 - 5 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Ландскруна 6 3 2 1 12 - 11 11
9. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
10. Сковде АИК 6 3 1 2 7 - 6 10
11. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
14. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 7 4 2 1 15 - 8 14
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Треллеборг 6 3 1 2 11 - 12 10
7. Ландскруна 7 2 3 2 8 - 9 9
8. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
9. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
10. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
12. Эребру 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Экани Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Мортенсен Николас бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Бьорндал Эрик бьет в цель!
    • Желтая карточка
      2'
      Бркич Харис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эребру 2:2 Треллеборг онлайн

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