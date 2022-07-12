2:2
Конец матча
0'
2' Желтая карточкаБркич Харис
1:0
7' ГолБьорндал Эрик
1:1
26' ГолМортенсен Николас
35' Желтая карточкаЭкани Виктор
1:2
52' ГолОффия Генри
55' Желтая карточкаЛарссон Джейк
57' Желтая карточкаБьеркен Фритьоф
2:2
58' ГолЭкани Виктор
61' Желтая карточкаСегер Давид
79' Желтая карточкаМодиг Йеспер
89' Желтая карточкаOlatomi Olaniyan
89' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
89' Желтая карточкаБьорндал Эрик
90'+5
Ход матча
2'
7'
1:0
26'
1:1
35'
52'
1:2
55'
57'
58'
2:2
61'
79'
89'
89'
30
Samuel
Dahl
16
Сегер
Давид
29
Экани
Виктор
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
19 Malik Mokede
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
30 Abel Ogwuche
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Эребру
Треллеборг
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.23
|Хамад Илоан
|2 (1)
|0.15
|Тиль Венсан
|2
|0.15
|Бьорндал Эрик
|2
|0.15
|Ясин Ахмед
|1
|0.08
|Экани Виктор
|1
|0.08
|Ларссон Джейк
|1
|0.08
|Моро Насиру
|1
|0.08
|Валкер Кевин
|0
|0
|Густавссон Даниэль
|0
|0
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|6
|0.46
|Мортенсен Николас
|4
|0.31
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.23
|Йенссон Исак
|3
|0.23
|Бркич Харис
|2
|0.15
|Саид Мохаммед
|1
|0.08
|Халльберг Херман
|1
|0.08
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.08
|Амин Симон
|1
|0.08
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|3
|1
|Сегер Давид
|4
|0
|Бьорндал Эрик
|3
|0
|Андрессон Аксель
|3
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Экани Виктор
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Olatomi Olaniyan
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Бркич Харис
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Модиг Йеспер
|3
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Блумберг Юхан
|2
|0
|Бьеркен Фритьоф
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Мортенсен Николас
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
38%
1
8%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
60%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
8
7
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
4
50%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
2
14%
2
9%
1-15
1
7%
5
23%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
2
14%
6
27%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
5
23%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
19
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
25%
3
16%
1-15
5
31%
1
5%
16-30
1
6%
4
21%
31-45
2
13%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
4
25%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Эргрюте - Эребру 2:0 Ландскруна - Эребру 2:1 АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2
Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3
Треллеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|13
|8
|2
|3
|26 - 13
|26
|2.
|Браге
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Сковде АИК
|13
|7
|3
|3
|20 - 17
|24
|4.
|Утсиктенс
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|30 - 22
|22
|6.
|Треллеборг
|13
|6
|4
|3
|22 - 19
|22
|7.
|Эстер
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|8.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|9.
|Ландскруна
|13
|5
|5
|3
|20 - 20
|20
|10.
|Эребру
|13
|5
|2
|6
|13 - 17
|17
|11.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|13
|1
|3
|9
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|3.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Хальмстад
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Ландскруна
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|9.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|10.
|Сковде АИК
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|14.
|Вестерос
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Браге
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Треллеборг
|6
|3
|1
|2
|11 - 12
|10
|7.
|Ландскруна
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|12.
|Эребру
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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