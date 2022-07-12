0:1
Перерыв
Ход матча
24'
0:1
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
25
Бликст
Якоб
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Jesper StridПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
-
25 Бликст ЯкобПолузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Ландскруна
Хальмстад
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.38
|Эгнелль Адам
|4
|0.31
|Перссон Эрик
|3
|0.23
|Ousmane Diawara
|2
|0.15
|Хейер Мелкер
|1
|0.08
|Рапп Йохан
|1
|0.08
|Viktor Ekblom
|1
|0.08
|Jesper Strid
|1
|0.08
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Бликст Якоб
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр II
|5
|0.38
|Баффо Джозеф
|5 (4)
|0.38
|Боман Микаэль
|4
|0.31
|Кроон Самуэль
|3
|0.23
|Карим Садат
|2
|0.15
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.08
|Сведберг Джонатан
|1
|0.08
|Юханссон Андреас
|1
|0.08
|Алланссон Йоэль
|1
|0.08
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.08
|Нильссон Малькольм
|1
|0.08
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.08
|Викстрём Эмиль
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бернтссон Александер
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Philip Andersson I
|3
|0
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Ousmane Diawara
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Сведберг Джонатан
|2
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Нильссон Малькольм
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
8
57%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
25%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
3
60%
76-90
Забито
18
25
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
17%
3
12%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
1
6%
10
40%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
9
47%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1
Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4
Хальмстад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0
Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|29
|2.
|Браге
|13
|7
|4
|2
|25 - 12
|25
|3.
|Сковде АИК
|13
|7
|3
|3
|20 - 17
|24
|4.
|Утсиктенс
|13
|7
|3
|3
|25 - 15
|24
|5.
|Сирианска Эскильстуна
|13
|7
|1
|5
|30 - 22
|22
|6.
|Треллеборг
|1:1
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
|7.
|Эстер
|13
|6
|3
|4
|21 - 16
|21
|8.
|Броммапойкарна
|13
|6
|3
|4
|29 - 22
|21
|9.
|Ландскруна
|0:1
|13
|4
|5
|4
|18 - 20
|17
|10.
|Эребру
|1:1
|13
|5
|2
|6
|12 - 16
|17
|11.
|Норрбю
|13
|5
|2
|6
|11 - 15
|17
|12.
|Вестерос
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|13.
|Йёнчёпинг
|13
|3
|2
|8
|20 - 28
|11
|14.
|Далкурд
|13
|3
|2
|8
|12 - 23
|11
|15.
|Эргрюте
|13
|1
|5
|7
|17 - 26
|8
|16.
|Эстерсунд
|13
|1
|3
|9
|8 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|2.
|Сирианска Эскильстуна
|7
|5
|0
|2
|20 - 11
|15
|3.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Эребру
|1:1
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|Треллеборг
|1:1
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|6.
|Хальмстад
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Норрбю
|7
|3
|2
|2
|5 - 5
|11
|9.
|Сковде АИК
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|10.
|Далкурд
|7
|3
|0
|4
|9 - 10
|9
|11.
|Ландскруна
|0:1
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|14.
|Вестерос
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|15.
|Эргрюте
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|1:0
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|2.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|3.
|Эстер
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|4.
|Утсиктенс
|6
|4
|0
|2
|12 - 6
|12
|5.
|Браге
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|6.
|Треллеборг
|1:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 11
|10
|7.
|Ландскруна
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|10.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|11.
|Броммапойкарна
|6
|1
|1
|4
|9 - 14
|4
|12.
|Эребру
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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