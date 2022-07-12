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Швеция: Суперэттан

2022
Ландскруна
0:1
Перерыв
Хальмстад
0'
0:1
24' Гол
Офосу-Айе Фил
34' Желтая карточка
Сведберг Джонатан

Ход матча

24'
0:1
Офосу-Айе Фил
(Карим Садат)
34'
 
Сведберг Джонатан
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Хальмстад
4.50
6.47
4.40
Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
12
Йонссон
Мелкер
13
Erik
Hedenquist
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
18
Оттоссон
Филип
15
Эгнелль
Адам
25
Бликст
Якоб
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
11
Ousmane
Diawara
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
3
Бернтссон
Александер
5
Баффо
Джозеф
16
Ахльстранд
Эрик
8
Сведберг
Джонатан
6
Алланссон
Йоэль
2
Боаки
Томас
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Ландскруна
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Ландскруна
Хальмстад

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.38
Эгнелль Адам 4 0.31
Перссон Эрик 3 0.23
Ousmane Diawara 2 0.15
Хейер Мелкер 1 0.08
Рапп Йохан 1 0.08
Viktor Ekblom 1 0.08
Jesper Strid 1 0.08
Оттоссон Филип 0 0
Ткач Александр 0 0
Бликст Якоб 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр II 5 0.38
Баффо Джозеф 5 (4) 0.38
Боман Микаэль 4 0.31
Кроон Самуэль 3 0.23
Карим Садат 2 0.15
Дальстрём Виллиам 1 0.08
Сведберг Джонатан 1 0.08
Юханссон Андреас 1 0.08
Алланссон Йоэль 1 0.08
Офосу-Айе Фил 1 0.08
Нильссон Малькольм 1 0.08
Ахльстранд Эрик 1 0.08
Викстрём Эмиль 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бернтссон Александер 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 1
Philip Andersson I 3 0
Хейер Мелкер 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Ousmane Diawara 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Jesper Strid 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Сведберг Джонатан 2 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Боаки Томас 1 0
Нильссон Малькольм 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Карим Садат 1 0
Карлссон Каспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
14
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
3
30%
2
14%
31-45
2
20%
1
7%
46-60
1
10%
2
14%
61-75
0
0%
8
57%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
25%
3
27%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
3
60%
76-90

Забито

18
25
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
17%
3
12%
1-15
4
22%
1
4%
16-30
4
22%
5
20%
31-45
3
17%
2
8%
46-60
3
17%
4
16%
61-75
1
6%
10
40%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
2
11%
2
18%
1-15
4
21%
1
9%
16-30
1
5%
3
27%
31-45
1
5%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
9
47%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Далкурд - Ландскруна 0:1 Ландскруна - Эребру 2:1 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1
Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4
Хальмстад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0
Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 13 9 2 2 26 - 11 29
2. Браге 13 7 4 2 25 - 12 25
3. Сковде АИК 13 7 3 3 20 - 17 24
4. Утсиктенс 13 7 3 3 25 - 15 24
5. Сирианска Эскильстуна 13 7 1 5 30 - 22 22
6. Треллеборг 1:1 13 6 4 3 21 - 18 22
7. Эстер 13 6 3 4 21 - 16 21
8. Броммапойкарна 13 6 3 4 29 - 22 21
9. Ландскруна 0:1 13 4 5 4 18 - 20 17
10. Эребру 1:1 13 5 2 6 12 - 16 17
11. Норрбю 13 5 2 6 11 - 15 17
12. Вестерос 13 3 4 6 16 - 25 13
13. Йёнчёпинг 13 3 2 8 20 - 28 11
14. Далкурд 13 3 2 8 12 - 23 11
15. Эргрюте 13 1 5 7 17 - 26 8
16. Эстерсунд 13 1 3 9 8 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
2. Сирианска Эскильстуна 7 5 0 2 20 - 11 15
3. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
4. Эребру 1:1 7 4 1 2 8 - 7 13
5. Треллеборг 1:1 7 3 3 1 11 - 7 12
6. Хальмстад 1:0 6 4 0 2 11 - 5 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Норрбю 7 3 2 2 5 - 5 11
9. Сковде АИК 6 3 1 2 7 - 6 10
10. Далкурд 7 3 0 4 9 - 10 9
11. Ландскруна 0:1 6 2 2 2 10 - 11 8
12. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
13. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
14. Вестерос 6 1 3 2 8 - 12 6
15. Эргрюте 6 1 2 3 8 - 10 5
16. Эстерсунд 5 1 1 3 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 1:0 7 5 2 0 15 - 6 17
2. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
3. Эстер 7 4 2 1 12 - 6 14
4. Утсиктенс 6 4 0 2 12 - 6 12
5. Браге 6 3 2 1 11 - 7 11
6. Треллеборг 1:1 6 3 1 2 10 - 11 10
7. Ландскруна 0:1 7 2 3 2 8 - 9 9
8. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
9. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
10. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
11. Броммапойкарна 6 1 1 4 9 - 14 4
12. Эребру 1:1 6 1 1 4 4 - 9 4
13. Йёнчёпинг 6 1 1 4 6 - 13 4
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Сведберг Джонатан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Офосу-Айе Фил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Хальмстад
4.50
6.47
4.40
Все Коэффициенты
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