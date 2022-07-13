Жёлтую карточку ещё и за свой фол получила, как оказалось, Янссен. Как по мне, "горчичник" в этом эпизоде точно был лишним, ну да ладно - судьям виднее.

А вот Эгуррола сейчас точно наиграла на предупреждение, срезав в подкате Жессику Силву, которая уже успела пробросить мяч себе на ход, прорываясь по правому флангу.

Снова голландки успокаивают игру поперечными передачами, чувствуя, что португалки в концовке тайма находятся на кураже после бурного празднования первого ответного гола.

Угловой на правом фланге заработали португалки. От флажка последовал удар непосредственно по воротам, но ван Доммселар сумела перевести мяч через перекладину.

С углового с левого фланга полетел ещё один "сухой лист" в ворота сборной Голландии, но ван Домселар удалось на этот раз уже отбить мяч в поле.

Угловой на левом фланге снова удалось заработать "оранжевым", что, как правило, опасно. Португальские защитницы сейчас выиграли борьбу головой, но тут же с 14 метров с подбора пробивала Роорд, но мяч полетел выше ворот.

Первый тайм окончен! Сборная Голландии ведёт со счётом 2:1 в матче со сборной Португалии.

Спице пошла в прорыв через центральную ось, попытавшись обыграться с Роорд в "стеночку", но ответная передача от подруги по команде не прошла.

В ответной атаке португалок после прострела с правого фланга мяч срикошетил на Пинту, которая пробивала с десяти метров на силу, но попала в одну из соперниц. А могло быть очень опасно.

ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали номинальные хозяйки поля. Спице подала на дальний край вратарской площади на Бееренстайн, которая пробивала в противоход смещающийся Перейре, но мяч с линии ворот удалось выбить Коште.

С дальней дистанции пробивала одна из голландок, сочно приложившись к мячу, но снаряд после её выстрела полетел примерно на метр выше ворот.

Диана Силва протащила мяч в штрафную площадку соперниц, где картинно падала в борьбе с Янссен. Но на пенальти это совсем не похоже, как по мне.

Нет, всё-таки это ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ! После детального просмотра видеоповторов был заметен удар по ноге нападающей.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Кароле Кошта!!! Прямой разбег взяла защитница сборной Португалии, но сумела хладнокровно развести мяч и вратаря по разным сторонам.

Жессика Силва пока что смотрится самой опасной у португалок, но приспособились к этому уже голландки, став более плотно её опекать.

Заброс по правому флангу следовал на ход Бееренстайн, но Перейра смело ринулась за пределы штрафной площади, успев в подкате добраться до мяча первой, выбив игровой снаряд в аут.

Очень серьёзно ударили по интриге в нашем матче два забитых голландками гола. Но всё-таки португалки славятся тем, что бьются до конца, не особо обращая внимания на неприятный счёт на табло.

ОПАСНО! Очередной угловой на левом фланге заработали "оранжевые", с которого едва не был забит третий гол, но Эгуррола на этот раз с линии вратарской площади пробила головой над перекладиной.

Явно не хватает роста сборной Португалии для борьбы на "втором этаже" с более рослыми голландками. Нужно стараться номинальным гостям минимизировать стандарты у своих ворот.

ОПАСНО! После навеса с левого фланга на дальний угол вратарской площади с лёту пробивала ван де Донк, но не попала в створ ворот, из-за чего сильно расстроилась.

Полную доминацию на поле мы видим от сборной Голландии в последние минут двадцать. Португалки проигрывают практически во всех аспектах игры.

Провели контрвыпад португалки, в ходе которого прошёл заброс на правый край штрафной площади на Диану Силву, но её удар с полулёта получился очень неточным.

Передача на правый фланг следовала на Бееренстайн, но та ждала обостряющей передачи в центр, поэтому была поймана на противоходе.

Жессика Силва сместилась на правый фланг атаки, откуда выполняла подача в штрафную площадку, но плохо получилось - мяч аккуратно приземлился в руки ван Домселар.

21' Рассекли переносицу ван Дер Грахт, как оказалось. Это не смертельная травма. Заклеили ей повреждённое место пластырем и Стефани вернулась на поле. Катарина Армаду, кстати, получила всё-таки жёлтую карточку за неаккуратную игру в своей штрафной площади.

20' Получила повреждение ван Дер Грахт в момент забивания своего гола - попало ей бутсой по лицу от одной из соперниц. Оказать помощь теперь нужно девушке.

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Стефани ван Дер Грахт!!!

Угловой на левом фланге заработали "оранжевые". Подача последовала от Спице в район вратарской площади, где после серии рикошетов и скидок головой мяч в ворота переправила ван Дер Грахт.

18' Попыталась в контратаке быстроногая Жессика Силва обострить игру на левом фланге, ног в чистом подкате мяч у неё из-под ног сумела выбить оппонентка.

17' Очень здорово прибавила сборная Голландии после опасных моментов у своих ворот. Сейчас португалкам совершенно не удаётся зацепиться за контроль мяча из-за прессинга соперниц.

16' С дальней дистанции плотный удар наносила Спице, но мяч полетел прямо по центру ворот, благодаря чему Перейра сумела намертво поймать игровой снаряд.

15' Передача на левый край штрафной площади прошла у голландок на Бееренстайн, которая красиво пасовала в касание пяткой в ответ, но подруга по команде не поняла замысел, остановившись раньше времени.

14' Отличная атмосфера на трибунах. Набирает постепенно популярность женский футбол, что не может не радовать. Жаль, что сборную России отстранили от заслуженного права выступать на этом турнире.

13' После подачи углового с правого фланга португальским защитникам удалось отбиться. Нужно сейчас немного успокоиться и взять себя в руки номинальным гостям.

12' ОПАСНО! "Оранжевые" едва не удвоили своё преимущество сразу же. Бееренстайн с правого фланга ворвалась в штрафную площадку и пробивала в ближний верхний угол, но сейчас Перейре удалось кончиками пальцев потащить мяч на угловой.

11' Франсиску Нету приуныл в своей технической зоне. Только её команда радовалась, но затем наступило огорчение, а затем ещё большее огорчение.

10' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Дамарис Эгуррола!!!

Два угловых кряду с левого фланга подали голландки. После второй подачи Эгуррола головой пробила под перекладину по центру ворот, а Перейре не хватило роста, чтобы допрыгнуть и спасти свою команду.

9' Жаль, что так получилось с отменой гола португалок. Была бы очень любопытная завязка матча, когда аутсайдер быстро выходит вперёд.

8' ОТМЕНА ГОЛА! Счёт - 0:0. Видеоповтор показал, что в ходе развития атаки Жессика Силва попала в положение "вне игры", поэтому взятие ворот отменено.

7' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ана Боржеш!!!

Жессика Силва протащила мяч по левому флангу, выполнила прострел на ближнюю штангу, где Боржеш здорово сыграла на опережении.

6' Пинту пробивала после навеса с левого фланга с правого края штрафной площади, но ван Домселар совершила спасение, да ещё и офсайд постфактум был зафиксирован.

5' Вышли в позиционную атаку сейчас португалки, но в итоге едва сами не нарвались на контратаку, но удалось выбить мяч в аут.

4' Португалки, разумеется, заняли оборонительную позицию, рассчитывая на быстрые разящие контратаке. Играть в открытый футбол с голландками им нельзя - класс соперниц всё-таки существенно выше.

3' Эксперты перед матчем называли "оранжевых" большими фаворитками матча. С первых минут номинальные хозяева стремятся доказать это на деле - Роорд пробивала по воротам издали, но попытка получилась не самой лучшей.

2' Этот матч является важнейшим с турнирной точки зрения. Та команда, которая сумеет победить, существенно повысит свои шансы на выход в 1/4 финала.