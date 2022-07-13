Стадион: Leigh Sports Village
2:1
Перерыв
0'
1:0
7' ГолЭгуррола Дамарис
2:0
16' ГолВан Дер Грахт Стефани
19' Желтая карточкаАрмаду Катарина
37' Желтая карточкаЯнссен Доминик
2:1
38' ПенальтиКошта Кароле
40' Желтая карточкаЭгуррола Дамарис
Ход матча
7'
1:0
16'
19'
37'
38'
2:1
40'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
19
Гомеш
Диана
15
Кошта
Кароле
16
Силва
Диана
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Янсен РенатеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Грунен ДжекиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лейхтер РомеНападающий
-
22 Бругтс ЭсмеНападающий
-
Главный тренер: Парсонс Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Гомеш ДианаЗащитник
-
15 Кошта КаролеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Силва ДианаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кошта РутеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пинту ФатимаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Алвеш ЛучияНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нету Франсиску
Бомбардиры внутри турнира
Голландия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Дер Грахт Стефани
|1
|0.5
|Роорд Джилл
|1
|0.5
|Эгуррола Дамарис
|1
|0.5
|Спице Шерида
|0
|0
Португалия (жен)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Жессика
|1
|0.5
|Гомеш Диана
|1
|0.5
|Кошта Кароле
|1 (1)
|0.5
|Пинту Татьяна
|0
|0
Карточки
Голландия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Доминик
|1
|0
|Эгуррола Дамарис
|1
|0
Португалия (жен)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Армаду Катарина
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Голландия (жен)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Голландия (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1
Голландия (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Голландия (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Бразилия (жен) - Голландия (жен) 1:1 Голландия (жен) - Япония (жен) 0:0 Чехия (жен) - Голландия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Голландия (жен) 0:2 Кипр (жен) - Голландия (жен) 0:8 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Голландия (жен) - Чехия (жен) 1:1 Голландия (жен) - США (жен) 2:2 Голландия (жен) - Китай (жен) 8:2 Голландия (жен) - Бразилия (жен) 3:3 Замбия (жен) - Голландия (жен) 3:10 Голландия (жен) - Норвегия (жен) 7:0
Португалия (жен)
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0
Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Норвегия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Португалия (жен) - Израиль (жен) 4:0 Болгария (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Сербия (жен) 2:1 Израиль (жен) - Португалия (жен) 0:4 Турция (жен) - Португалия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 США (жен) - Португалия (жен) 1:0 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Шотландия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0 Португалия (жен) - Албания (жен) 1:0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция (жен)
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Голландия (жен)
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Швейцария (жен)
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Португалия (жен)
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
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Прогнозы на матч Голландия (жен) 2:1 Португалия (жен)
Исход игры
Голландия (жен)
75.8% (91)
Ничья
15.8% (19)
Португалия (жен)
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
70% (77)
Меньше
30% (33)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
2:1 Голландия (жен)
45% (54)
1:1 Ничья
10.8% (13)
2:0 Голландия (жен)
10% (12)
1:0 Голландия (жен)
5.8% (7)
3:1 Голландия (жен)
5% (6)
2:2 Ничья
5% (6)
1:2 Португалия (жен)
3.3% (4)
4:2 Голландия (жен)
2.5% (3)
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