  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Чемпионат Европы (женщины) 2022

Чемпионат Европы (женщины)

2022

Стадион:
Голландия (жен)
2:1
Перерыв
Португалия (жен)
0'
1:0
7' Гол
Эгуррола Дамарис
2:0
16' Гол
Ван Дер Грахт Стефани
19' Желтая карточка
Армаду Катарина
37' Желтая карточка
Янссен Доминик
2:1
38' Пенальти
Кошта Кароле
40' Желтая карточка
Эгуррола Дамарис

Ход матча

7'
Эгуррола Дамарис
(Спице Шерида)
1:0
16'
Ван Дер Грахт Стефани
2:0
19'
 
Армаду Катарина
37'
Янссен Доминик
 
38'
2:1
Кошта Кароле
40'
Эгуррола Дамарис
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 120
Голландия (жен) 75.8% (91)
X 15.8% (19)
Португалия (жен) 8.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Голландия (жен)
Ничья
Португалия (жен)
1.42
4.90
8.00
Все Коэффициенты
16
Ван
Домселар
Дафна
5
Вилмс
Линн
3
Ван
Дер
Грахт
Стефани
20
Янссен
Доминик
19
Олислагерс
Мариса
8
Спице
Шерида
21
Эгуррола
Дамарис
10
Ван
Де
Донк
Даниэль
6
Роорд
Джилл
11
Мартенс
Лиеке
7
Бееренстайн
Линет
1
Перейра
Инеш
2
Армаду
Катарина
19
Гомеш
Диана
15
Кошта
Кароле
5
Маршау
Жоана
11
Пинту
Татьяна
14
Силва
Долореш
8
Нортон
Андрея
10
Силва
Жессика
16
Силва
Диана
9
Боржеш
Ана
Голландия (жен)
4-2-3-1
Португалия (жен)
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Голландия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Дер Грахт Стефани 1 0.5
Роорд Джилл 1 0.5
Эгуррола Дамарис 1 0.5
Спице Шерида 0 0
Португалия (жен)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Жессика 1 0.5
Гомеш Диана 1 0.5
Кошта Кароле 1 (1) 0.5
Пинту Татьяна 0 0

Карточки

Голландия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Доминик 1 0
Эгуррола Дамарис 1 0
Португалия (жен)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Армаду Катарина 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Голландия (жен)
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Голландия (жен) - Швеция (жен) 1:1 Голландия (жен) - Финляндия (жен) 2:0 Голландия (жен) - Беларусь (жен) 3:0 Англия (жен) - Голландия (жен) 5:1
Голландия (жен) - ЮАР (жен) 5:1 Голландия (жен) - Кипр (жен) 12:0 Франция (жен) - Голландия (жен) 3:1 Финляндия (жен) - Голландия (жен) 0:3 Бразилия (жен) - Голландия (жен) 1:1 Голландия (жен) - Япония (жен) 0:0 Чехия (жен) - Голландия (жен) 2:2 Беларусь (жен) - Голландия (жен) 0:2 Кипр (жен) - Голландия (жен) 0:8 Исландия (жен) - Голландия (жен) 0:2 Голландия (жен) - Чехия (жен) 1:1 Голландия (жен) - США (жен) 2:2 Голландия (жен) - Китай (жен) 8:2 Голландия (жен) - Бразилия (жен) 3:3 Замбия (жен) - Голландия (жен) 3:10 Голландия (жен) - Норвегия (жен) 7:0
Португалия (жен)
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Португалия (жен) - Швейцария (жен) 2:2 Португалия (жен) - Австралия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Болгария (жен) 3:0 Германия (жен) - Португалия (жен) 3:0
Португалия (жен) - Норвегия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Швеция (жен) 0:4 Норвегия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Португалия (жен) - Германия (жен) 1:3 Португалия (жен) - Израиль (жен) 4:0 Болгария (жен) - Португалия (жен) 0:5 Португалия (жен) - Сербия (жен) 2:1 Израиль (жен) - Португалия (жен) 0:4 Турция (жен) - Португалия (жен) 1:1 Португалия (жен) - Нигерия (жен) 3:3 США (жен) - Португалия (жен) 1:0 Россия (жен) - Португалия (жен) 0:0 Португалия (жен) - Россия (жен) 0:1 Шотландия (жен) - Португалия (жен) 0:2 Финляндия (жен) - Португалия (жен) 1:0 Португалия (жен) - Албания (жен) 1:0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция (жен) 2 1 1 0 3 - 2 4
2. Голландия (жен) 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Швейцария (жен) 2 0 1 1 3 - 4 1
4. Португалия (жен) 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
  • — Выход в 1/4 финала
  • — Вылет с турнира
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Сборная Голландии ведёт со счётом 2:1 в матче со сборной Португалии.
  • Опасный момент
    45'
    Угловой на левом фланге снова удалось заработать "оранжевым", что, как правило, опасно. Португальские защитницы сейчас выиграли борьбу головой, но тут же с 14 метров с подбора пробивала Роорд, но мяч полетел выше ворот.
  • Опасный момент
    44'
    С углового с левого фланга полетел ещё один "сухой лист" в ворота сборной Голландии, но ван Домселар удалось на этот раз уже отбить мяч в поле.
  • Опасный момент
    43'
    Угловой на правом фланге заработали португалки. От флажка последовал удар непосредственно по воротам, но ван Доммселар сумела перевести мяч через перекладину.
  • 42'
    Снова голландки успокаивают игру поперечными передачами, чувствуя, что португалки в концовке тайма находятся на кураже после бурного празднования первого ответного гола.
  • Желтая карточка
    41'
    А вот Эгуррола сейчас точно наиграла на предупреждение, срезав в подкате Жессику Силву, которая уже успела пробросить мяч себе на ход, прорываясь по правому флангу.
  • Желтая карточка
    40'
    Жёлтую карточку ещё и за свой фол получила, как оказалось, Янссен. Как по мне, "горчичник" в этом эпизоде точно был лишним, ну да ладно - судьям виднее.
  • Пенальти
    39'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Кароле Кошта!!!
    Прямой разбег взяла защитница сборной Португалии, но сумела хладнокровно развести мяч и вратаря по разным сторонам.
  • Пенальти!
    38'
    Нет, всё-таки это ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ГОЛЛАНДИИ! После детального просмотра видеоповторов был заметен удар по ноге нападающей.
  • Судья
    37'
    Диана Силва протащила мяч в штрафную площадку соперниц, где картинно падала в борьбе с Янссен. Но на пенальти это совсем не похоже, как по мне.
  • Опасный момент
    36'
    С дальней дистанции пробивала одна из голландок, сочно приложившись к мячу, но снаряд после её выстрела полетел примерно на метр выше ворот.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали номинальные хозяйки поля. Спице подала на дальний край вратарской площади на Бееренстайн, которая пробивала в противоход смещающийся Перейре, но мяч с линии ворот удалось выбить Коште.
  • Опасный момент
    34'
    В ответной атаке португалок после прострела с правого фланга мяч срикошетил на Пинту, которая пробивала с десяти метров на силу, но попала в одну из соперниц. А могло быть очень опасно.
  • 33'
    Спице пошла в прорыв через центральную ось, попытавшись обыграться с Роорд в "стеночку", но ответная передача от подруги по команде не прошла.
  • 32'
    Голландки решили немного понизить темп игры, принявшись пасоваться поперёк поля в центральной зоне.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 31'
      Жессика Силва сместилась на правый фланг атаки, откуда выполняла подача в штрафную площадку, но плохо получилось - мяч аккуратно приземлился в руки ван Домселар.
    • 30'
      Передача на правый фланг следовала на Бееренстайн, но та ждала обостряющей передачи в центр, поэтому была поймана на противоходе.
    • 29'
      Провели контрвыпад португалки, в ходе которого прошёл заброс на правый край штрафной площади на Диану Силву, но её удар с полулёта получился очень неточным.
    • 28'
      Полную доминацию на поле мы видим от сборной Голландии в последние минут двадцать. Португалки проигрывают практически во всех аспектах игры.
    • Опасный момент
      27'
      ОПАСНО! После навеса с левого фланга на дальний угол вратарской площади с лёту пробивала ван де Донк, но не попала в створ ворот, из-за чего сильно расстроилась.
    • 26'
      Явно не хватает роста сборной Португалии для борьбы на "втором этаже" с более рослыми голландками. Нужно стараться номинальным гостям минимизировать стандарты у своих ворот.
    • Опасный момент
      25'
      ОПАСНО! Очередной угловой на левом фланге заработали "оранжевые", с которого едва не был забит третий гол, но Эгуррола на этот раз с линии вратарской площади пробила головой над перекладиной.
    • 24'
      Очень серьёзно ударили по интриге в нашем матче два забитых голландками гола. Но всё-таки португалки славятся тем, что бьются до конца, не особо обращая внимания на неприятный счёт на табло.
    • Опасный момент
      23'
      Заброс по правому флангу следовал на ход Бееренстайн, но Перейра смело ринулась за пределы штрафной площади, успев в подкате добраться до мяча первой, выбив игровой снаряд в аут.
    • 22'
      Жессика Силва пока что смотрится самой опасной у португалок, но приспособились к этому уже голландки, став более плотно её опекать.
    • Желтая карточка
      21'
      Рассекли переносицу ван Дер Грахт, как оказалось. Это не смертельная травма. Заклеили ей повреждённое место пластырем и Стефани вернулась на поле. Катарина Армаду, кстати, получила всё-таки жёлтую карточку за неаккуратную игру в своей штрафной площади.
    • Травма, повреждение
      20'
      Получила повреждение ван Дер Грахт в момент забивания своего гола - попало ей бутсой по лицу от одной из соперниц. Оказать помощь теперь нужно девушке.
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Стефани ван Дер Грахт!!!
      Угловой на левом фланге заработали "оранжевые". Подача последовала от Спице в район вратарской площади, где после серии рикошетов и скидок головой мяч в ворота переправила ван Дер Грахт.
    • 18'
      Попыталась в контратаке быстроногая Жессика Силва обострить игру на левом фланге, ног в чистом подкате мяч у неё из-под ног сумела выбить оппонентка.
    • 17'
      Очень здорово прибавила сборная Голландии после опасных моментов у своих ворот. Сейчас португалкам совершенно не удаётся зацепиться за контроль мяча из-за прессинга соперниц.
    • 16'
      С дальней дистанции плотный удар наносила Спице, но мяч полетел прямо по центру ворот, благодаря чему Перейра сумела намертво поймать игровой снаряд.
    • 15'
      Передача на левый край штрафной площади прошла у голландок на Бееренстайн, которая красиво пасовала в касание пяткой в ответ, но подруга по команде не поняла замысел, остановившись раньше времени.
    • 14'
      Отличная атмосфера на трибунах. Набирает постепенно популярность женский футбол, что не может не радовать. Жаль, что сборную России отстранили от заслуженного права выступать на этом турнире.
    • 13'
      После подачи углового с правого фланга португальским защитникам удалось отбиться. Нужно сейчас немного успокоиться и взять себя в руки номинальным гостям.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! "Оранжевые" едва не удвоили своё преимущество сразу же. Бееренстайн с правого фланга ворвалась в штрафную площадку и пробивала в ближний верхний угол, но сейчас Перейре удалось кончиками пальцев потащить мяч на угловой.
    • 11'
      Франсиску Нету приуныл в своей технической зоне. Только её команда радовалась, но затем наступило огорчение, а затем ещё большее огорчение.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Дамарис Эгуррола!!!
      Два угловых кряду с левого фланга подали голландки. После второй подачи Эгуррола головой пробила под перекладину по центру ворот, а Перейре не хватило роста, чтобы допрыгнуть и спасти свою команду.
    • 9'
      Жаль, что так получилось с отменой гола португалок. Была бы очень любопытная завязка матча, когда аутсайдер быстро выходит вперёд.
    • Видеоповтор
      8'
      ОТМЕНА ГОЛА! Счёт - 0:0. Видеоповтор показал, что в ходе развития атаки Жессика Силва попала в положение "вне игры", поэтому взятие ворот отменено.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Ана Боржеш!!!
      Жессика Силва протащила мяч по левому флангу, выполнила прострел на ближнюю штангу, где Боржеш здорово сыграла на опережении.
    • Офсайд
      6'
      Пинту пробивала после навеса с левого фланга с правого края штрафной площади, но ван Домселар совершила спасение, да ещё и офсайд постфактум был зафиксирован.
    • 5'
      Вышли в позиционную атаку сейчас португалки, но в итоге едва сами не нарвались на контратаку, но удалось выбить мяч в аут.
    • 4'
      Португалки, разумеется, заняли оборонительную позицию, рассчитывая на быстрые разящие контратаке. Играть в открытый футбол с голландками им нельзя - класс соперниц всё-таки существенно выше.
    • 3'
      Эксперты перед матчем называли "оранжевых" большими фаворитками матча. С первых минут номинальные хозяева стремятся доказать это на деле - Роорд пробивала по воротам издали, но попытка получилась не самой лучшей.
    • 2'
      Этот матч является важнейшим с турнирной точки зрения. Та команда, которая сумеет победить, существенно повысит свои шансы на выход в 1/4 финала.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер всем любителям футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы среди женщин, в котором сборная Голландии сыграет со сборной Португалии. Трансляцию для вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 120
    Голландия (жен) 75.8% (91)
    X 15.8% (19)
    Португалия (жен) 8.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Голландия (жен)
    Ничья
    Португалия (жен)
    1.42
    4.90
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Голландия (жен) 2:1 Португалия (жен) онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Голландия (жен) 2:1 Португалия (жен)

    Исход игры
    Голландия (жен)
    75.8% (91)
    Ничья
    15.8% (19)
    Португалия (жен)
    8.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (77)
    Меньше
    30% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия (жен)
    45% (54)
    1:1 Ничья
    10.8% (13)
    2:0 Голландия (жен)
    10% (12)
    1:0 Голландия (жен)
    5.8% (7)
    3:1 Голландия (жен)
    5% (6)
    2:2 Ничья
    5% (6)
    1:2 Португалия (жен)
    3.3% (4)
    4:2 Голландия (жен)
    2.5% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Голландия (жен)
    Португалия (жен)
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     