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Бразилия: Серия A

2022
Палмейрас Сан-Паулу
4:2
Второй тайм: 82'
Атлетико Гойяненсе
0'
23' Желтая карточка
Данило
0:1
29' Гол
Diego Churin
39' Желтая карточка
Diego Churin
1:1
42' Гол
Рафаэл Жозе
2:1
44' Гол
Гомес Густаво
3:1
45' Гол
Скарпа Густаво
4:1
45' Гол
Гомес Густаво
50' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
74' Красная карточка
Энрике Артур
4:2
79' Гол
Diego Churin
21
Перейра
Вевертон
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
26
Мурило
Серкейра
22
Пикерес
Хоакин
28
Данило
Ларанжера
8
Рафаэл
Жозе
7
Дуду
X
14
Скарпа
Густаво
27
Верон
Габриэл
10
Рони
III
1
Роналдо
2
Hayner
4
Edson
III
3
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Wellington
Rato
10
Luis
Pereira
III
11
Фернандо
Луис
IV
9
Diego
Churin
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

СA
4:0
СA
0:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
1:3
СA
1:0
БСБ
1:3
БСБ
1:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:3
КБ
1:0
КБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рони III 6 0.5
Гомес Густаво 5 (1) 0.42
Рафаэл Жозе 3 0.25
Дуду X 3 0.25
Скарпа Густаво 2 0.17
Вейга Рафаэль 1 (1) 0.08
Данило Ларанжера 1 0.08
Уэсли Лопес 1 0.08
Менино Габриэль 1 0.08
Верон Габриэл 0 0
Роша Маркос 0 0
Кушчевич Бенхамин 0 0
Луан Гарсия IV 0 0
Пикерес Хоакин 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 3 0.25
Diego Churin 2 0.17
Luis Pereira III 2 0.17
Marlon Freitas 1 0.08
Gabriel Baralhas 1 0.08
Jefferson de Oliveira4 1 0.08
Airton Sousa 1 0.08
Hayner 0 0
Лео Перейра 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Густаво 3 0
Рафаэл Жозе 3 0
Роша Маркос 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Менино Габриэль 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Майке Роша 1 0
Жорже Марко 1 0
Дуду X 1 0
Рони III 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Пикерес Хоакин 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Pereira III 5 0
Gabriel Baralhas 5 0
Лео Перейра 4 0
Hayner 4 0
Edson III 3 0
Diego Churin 2 0
Fernando Edson 2 0
Marlon Freitas 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
3
23%
1
20%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
20%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
1
14%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

20
12
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
4
20%
1
8%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
6
30%
4
33%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
1
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 4:2 12 7 4 1 23 - 7 25
2. Коринтианс 12 6 4 2 16 - 10 22
3. Интернасьонал Порту Алегре 12 5 6 1 16 - 11 21
4. Сан-Паулу 12 4 6 2 17 - 13 18
5. Атлетико Минейро 12 4 6 2 17 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 12 5 3 4 12 - 13 18
7. Аваи 1:0 12 5 2 5 13 - 15 17
8. Сантос 12 4 5 3 16 - 11 17
9. Ред Булл Брагантино 12 4 5 3 16 - 13 17
10. Фламенго 12 4 3 5 13 - 13 15
11. Коритиба Парана 12 4 3 5 16 - 18 15
12. Флуминенсе 12 4 3 5 13 - 14 15
13. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 13 - 16 15
14. Сеара 12 3 6 3 13 - 13 15
15. Америка Минейро 12 4 3 5 11 - 13 15
16. Гойяс 12 3 5 4 13 - 16 14
17. Атлетико Гойяненсе 2:4 12 3 4 5 12 - 17 13
18. Куяба 12 3 3 6 9 - 15 12
19. Жувентуде 12 2 4 6 11 - 21 10
20. Форталеза 0:1 12 1 4 7 7 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 4:2 7 4 2 1 16 - 6 14
2. Сан-Паулу 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Аваи 1:0 6 4 1 1 9 - 6 13
4. Коритиба Парана 6 4 1 1 9 - 5 13
5. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
6. Коринтианс 5 3 2 0 8 - 2 11
7. Сантос 6 3 2 1 10 - 4 11
8. Атлетико Минейро 6 3 2 1 10 - 6 11
9. Атлетико Паранаэнсе 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
11. Фламенго 6 3 1 2 7 - 4 10
12. Интернасьонал Порту Алегре 5 2 3 0 8 - 5 9
13. Атлетико Гойяненсе 2:4 6 2 2 2 6 - 5 8
14. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
15. Флуминенсе 6 2 1 3 8 - 9 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 6 1 3 2 4 - 5 6
18. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Форталеза 0:1 7 0 4 3 3 - 6 4
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сеара 7 3 3 1 9 - 6 12
2. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
3. Палмейрас Сан-Паулу 4:2 5 3 2 0 7 - 1 11
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
6. Ботафого Рибейрао 6 2 2 2 6 - 8 8
7. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
8. Гойяс 6 2 1 3 6 - 9 7
9. Атлетико Паранаэнсе 6 2 1 3 5 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 5 1 3 1 5 - 6 6
11. Сантос 6 1 3 2 6 - 7 6
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Жувентуде 5 1 2 2 5 - 9 5
14. Фламенго 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Атлетико Гойяненсе 2:4 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 1:0 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Америка Минейро 6 1 1 4 3 - 8 4
19. Форталеза 0:1 5 1 0 4 4 - 8 3
20. Коритиба Парана 6 0 2 4 7 - 13 2
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    Палмейрас Сан-Паулу
    Ничья
    Атлетико Гойяненсе
    1.44
    4.70
    8.50
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    Атлетико Гойяненсе
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