4:2
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаДанило
0:1
29' ГолDiego Churin
39' Желтая карточкаDiego Churin
1:1
42' ГолРафаэл Жозе
2:1
44' ГолГомес Густаво
3:1
45' ГолСкарпа Густаво
4:1
45' ГолГомес Густаво
50' Желтая карточкаРафаэл Жозе
74' Красная карточкаЭнрике Артур
4:2
79' ГолDiego Churin
90'+5
Ход матча
23'
29'
0:1
39'
42'
1:1
44'
2:1
45'
3:1
45'
4:1
50'
59'
74'
79'
4:2
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
-
36 Vanderlan
-
-
45 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
25 РенанВратарь
-
16 Энрике АртурЗащитник
-
17 Лима ЛукасЗащитник
-
19 Лео ПерейраЗащитник
-
-
14 Gabriel Noga
-
-
18 Rickson
-
20 Airton Sousa
-
Главный тренер: Jorginho
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Атлетико Гойяненсе
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рони III
|6
|0.5
|Гомес Густаво
|5 (1)
|0.42
|Рафаэл Жозе
|3
|0.25
|Дуду X
|3
|0.25
|Скарпа Густаво
|2
|0.17
|Вейга Рафаэль
|1 (1)
|0.08
|Данило Ларанжера
|1
|0.08
|Уэсли Лопес
|1
|0.08
|Менино Габриэль
|1
|0.08
|Верон Габриэл
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Кушчевич Бенхамин
|0
|0
|Луан Гарсия IV
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Diego Churin
|3
|0.25
|Wellington Rato
|3
|0.25
|Luis Pereira III
|2
|0.17
|Marlon Freitas
|1
|0.08
|Gabriel Baralhas
|1
|0.08
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.08
|Airton Sousa
|1
|0.08
|Hayner
|0
|0
|Лео Перейра
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Густаво
|3
|0
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Роша Маркос
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Жорже Марко
|1
|0
|Дуду X
|1
|0
|Рони III
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Пикерес Хоакин
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Pereira III
|5
|0
|Gabriel Baralhas
|5
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Hayner
|4
|0
|Edson III
|3
|0
|Diego Churin
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Marlon Freitas
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
12 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
18%
1
14%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
5
29%
29%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
60%
1
9%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
24
14
15 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 3
4
17%
1
7%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
6
25%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
6
25%
5
36%
76-90
Пропущено
6
15
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
0
0%
7
47%
31-45
1
17%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Коритиба Парана - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:1
Палмейрас Сан-Паулу - Тачира 4:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Жуазейренсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Индепендьенте Петролеро - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Палмейрас Сан-Паулу - Жуазейренсе 2:1 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Индепендьенте Петролеро 8:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сеара 2:3 Тачира - Палмейрас Сан-Паулу 0:4 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 4:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1
ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе - ЛДУ Кито 4:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|4
|1
|23 - 7
|25
|2.
|Коринтианс
|12
|6
|4
|2
|16 - 10
|22
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|5
|6
|1
|16 - 11
|21
|4.
|Сан-Паулу
|12
|4
|6
|2
|17 - 13
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|5
|3
|4
|12 - 13
|18
|7.
|Аваи
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|8.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|16 - 11
|17
|9.
|Ред Булл Брагантино
|12
|4
|5
|3
|16 - 13
|17
|10.
|Фламенго
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|11.
|Коритиба Парана
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|12.
|Флуминенсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|13.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|14.
|Сеара
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|15.
|Америка Минейро
|12
|4
|3
|5
|11 - 13
|15
|16.
|Гойяс
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|18.
|Куяба
|12
|3
|3
|6
|9 - 15
|12
|19.
|Жувентуде
|12
|2
|4
|6
|11 - 21
|10
|20.
|Форталеза
|12
|1
|4
|7
|9 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|2.
|Сан-Паулу
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|4.
|Коритиба Парана
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|6.
|Коринтианс
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|7.
|Сантос
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|8.
|Атлетико Минейро
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|11.
|Фламенго
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|Флуминенсе
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|18.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Форталеза
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сеара
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|6.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Гойяс
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|Сантос
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Жувентуде
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|14.
|Фламенго
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Америка Минейро
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|19.
|Форталеза
|5
|1
|0
|4
|6 - 10
|3
|20.
|Коритиба Парана
|6
|0
|2
|4
|7 - 13
|2