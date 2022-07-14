Позже
- Основной состав
- Вратарь
-
-
-
-
-
19 _Hingert J.
-
13 _Hore H.
-
23 Knowles
-
-
26 _O'Shea J.
-
27 _Trewin K.
- Запасные игроки
-
-
15 _Daley J.
-
17 _Danzaki R.
-
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-
35 _Zabala L.
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
13 _Klaesson K.Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
30 _Gelhardt J.
-
22 _Harrison J.
-
20 _James D.
-
5 _Koch R.
-
-
8 _Roca M.
-
21 _Struijk P.
- Запасные игроки
-
72 _Christy H.Вратарь
-
-
-
-
37 _Drameh C.
-
63 _Gray A.
-
-
-
43 _Klich M.
-
14 _Llorente D.
-
-
-
Главный тренер: Марш Джесси
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3
Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3
Прогнозы на матч Брисбен Роар - Лидс
Исход игры
Брисбен Роар
9.9% (10)
Ничья
4% (4)
Лидс
86.1% (87)
Тотал 2.5
Больше
70.1% (68)
Меньше
29.9% (29)
Обе команды забьют
Да
68.04% (66)
Нет
31.96% (31)
Популярный счёт
1:2 Лидс
45.5% (46)
0:1 Лидс
10.9% (11)
0:2 Лидс
10.9% (11)
1:3 Лидс
7.9% (8)
2:1 Брисбен Роар
5.9% (6)
1:1 Ничья
4% (4)
0:3 Лидс
3% (3)
1:0 Брисбен Роар
3% (3)
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