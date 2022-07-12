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Брисбен Роар
 
Позже
Лидс
Прогнозы 13
Брисбен Роар 30.8% (4)
X 0% (0)
Лидс 69.2% (9)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:3 Брисбен Роар - Сидней 3:1 Брисбен Роар - Централ Кост Маринерс 0:2 Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 2:0
Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 1:1 Макартур - Брисбен Роар 2:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 2:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:3 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 1:2 Перт Глори - Брисбен Роар 1:4 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0
Лидс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Блэкпул - Лидс 0:4 Брентфорд - Лидс 1:2 Лидс - Брайтон 1:1 Лидс - Челси 0:3
Арсенал - Лидс 2:1 Лидс - Манчестер Сити 0:4 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Уотфорд - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 1:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:3 Лидс - Норвич 2:1 Лидс - Астон Вилла 0:3 Лестер - Лидс 1:0 Лидс - Тоттенхэм 0:4 Ливерпуль - Лидс 6:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Эвертон - Лидс 3:0 Астон Вилла - Лидс 3:3 Лидс - Ньюкасл 0:1 Вест Хэм - Лидс 2:3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брисбен Роар - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 июля 2022, осталось 2 дня 5 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 13
    Брисбен Роар 30.8% (4)
    X 0% (0)
    Лидс 69.2% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Брисбен Роар - Лидс онлайн

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    Прогнозы на матч Брисбен Роар - Лидс

    Исход игры
    Брисбен Роар
    27.3% (3)
    Ничья
    0% (0)
    Лидс
    72.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.91% (10)
    Меньше
    9.09% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (9)
    Нет
    18.18% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Лидс
    63.6% (7)
    2:1 Брисбен Роар
    18.2% (2)
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