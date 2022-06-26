0:1
Перерыв
Ход матча
26'
0:1
33'
39'
3
Мессиас
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
- Нападающий
-
99 Иури ФрейтасНападающий
-
11 Арруда ЭрикНападающий
- Нападающий
-
70 Kelvyn
-
-
-
27 Buiu III
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
- Основной состав
-
1 РоналдоВратарь
-
2 HaynerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
19 Лео ПерейраЗащитник
-
16 Лима ЛукасЗащитник
-
15 Энрике АртурЗащитник
-
20 Shaylon
-
-
17 Rickson
-
14 Gabriel Noga
-
-
Главный тренер: Jorginho
История личных встреч
Сеара
Атлетико Гойяненсе
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
18 матчей
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|7
|0.5
|Клебер Франсиско
|2
|0.14
|Nino Paraiba
|1
|0.07
|Vinicius Lima
|1
|0.07
|Рибейро Лукас
|1
|0.07
|Мичел Маседо
|0
|0
|Vinicius X
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Ze Roberto III
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|4
|0.29
|Diego Churin
|3
|0.21
|Luis Pereira III
|3
|0.21
|Airton Sousa
|2
|0.14
|Marlon Freitas
|1
|0.07
|Лео Перейра
|1
|0.07
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.07
|Gabriel Baralhas
|1
|0.07
|Hayner
|0
|0
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo I
|6
|0
|Ричардсон
|5
|0
|Bruno Pacheco III
|3
|1
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|1
|Nino Paraiba
|4
|0
|Vinicius X
|2
|1
|Geovane
|3
|0
|Мендоса Стивен
|3
|0
|Joao Ricardo II
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Клебер Франсиско
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Мессиас
|1
|0
|Luiz Otavio II
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Baralhas
|6
|0
|Лео Перейра
|5
|0
|Luis Pereira III
|5
|0
|Hayner
|5
|0
|Edson III
|3
|0
|Diego Churin
|2
|0
|Fernando Edson
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Marlon Freitas
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
7
11
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
9%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
1
14%
5
45%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
12
17
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
2
17%
1
6%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
4
33%
5
29%
29%
31-45
1
8%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
2
17%
6
35%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
3
21%
2
13%
1-15
3
21%
3
19%
16-30
2
14%
7
44%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сеара
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1
Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2
Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|14
|8
|5
|1
|27 - 10
|29
|2.
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|6
|6
|2
|22 - 16
|24
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|6
|2
|21 - 14
|24
|6.
|Флуминенсе
|14
|6
|3
|5
|16 - 14
|21
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|8.
|Сан-Паулу
|0:0
|14
|4
|7
|3
|18 - 15
|19
|9.
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18 - 13
|19
|10.
|Аваи
|14
|5
|3
|6
|17 - 21
|18
|11.
|Ботафого Рибейрао
|14
|5
|3
|6
|16 - 19
|18
|12.
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|13.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|14.
|Сеара
|0:1
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|15.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|16.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|17.
|Гойяс
|0:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 17
|15
|18.
|Куяба
|0:0
|14
|3
|5
|6
|9 - 15
|14
|19.
|Жувентуде
|0:0
|14
|2
|5
|7
|12 - 24
|11
|20.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Аваи
|7
|4
|2
|1
|13 - 10
|14
|7.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|8.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|12.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|14.
|Флуминенсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|15.
|Гойяс
|0:0
|7
|1
|5
|1
|7 - 7
|8
|16.
|Ботафого Рибейрао
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|17.
|Куяба
|0:0
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|0:0
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|0:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|2.
|Сеара
|0:1
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|5.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|6.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|9.
|Гойяс
|0:0
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Куяба
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|13.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|14.
|Жувентуде
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|15.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Сан-Паулу
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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