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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Сеара
1:1
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
0:1
26' Гол
Luis Pereira III
33' Желтая карточка
Мессиас
39' Желтая карточка
Vinicius X
1:1
48' Гол в свои ворота
Hayner
50' Желтая карточка
Ramon XII
65' Желтая карточка
Airton Sousa
90'+7
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
3
Мессиас
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
7
Ричардсон
8
Fernando
Sobral
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
29
Vinicius
X
28
Matheus
Peixoto
45
Vinicius
Lima
1
Роналдо
2
Hayner
4
Edson
III
3
Ramon
XII
6
Jefferson
de
Oliveira4
5
Fernando
Edson
8
Marlon
Freitas
7
Airton
Sousa
10
Luis
Pereira
III
11
Фернандо
Луис
IV
9
Diego
Churin
Сеара
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Сеара
Атлетико Гойяненсе

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

18 матчей

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
55.6%
27.7%
3 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
6 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
1:2
СA
0:2
СB
2:2
СB
0:1
СB
3:2
СB
2:0
БСБ
0:0
БСБ
0:2
БСБ
1:3
БСБ
0:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
1:1
СA
0:0
СB
4:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 7 0.5
Клебер Франсиско 2 0.14
Nino Paraiba 1 0.07
Vinicius Lima 1 0.07
Рибейро Лукас 1 0.07
Мичел Маседо 0 0
Vinicius X 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Ze Roberto III 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 4 0.29
Diego Churin 3 0.21
Luis Pereira III 3 0.21
Airton Sousa 2 0.14
Marlon Freitas 1 0.07
Лео Перейра 1 0.07
Jefferson de Oliveira4 1 0.07
Gabriel Baralhas 1 0.07
Hayner 0 0
Фернандо Луис IV 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo I 6 0
Ричардсон 5 0
Bruno Pacheco III 3 1
Richard Almeida de Oliveira2 3 1
Nino Paraiba 4 0
Vinicius X 2 1
Geovane 3 0
Мендоса Стивен 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Клебер Франсиско 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Мессиас 1 0
Luiz Otavio II 1 0
Fernando Sobral 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Baralhas 6 0
Лео Перейра 5 0
Luis Pereira III 5 0
Hayner 5 0
Edson III 3 0
Diego Churin 2 0
Fernando Edson 2 0
Энрике Артур II 0 1
Marlon Freitas 1 0
Ramon XII 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Airton Sousa 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
1
9%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
1
11%
5
45%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 3
2
17%
1
5%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
4
33%
5
26%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
17%
6
32%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
2
13%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
2
13%
7
44%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
4
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сеара
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1
Америка Минейро - Сеара 0:2 Сеара - Коритиба Парана 1:1 Форталеза - Сеара 0:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Сантос - Сеара 0:0 Сеара - Хенераль Кабальеро ХЛМ 6:0 Сеара - Фламенго 2:2 Сеара - Томбенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Сеара 1:0 Сеара - Депортиво Ла-Гуайра 3:0 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Сеара 0:2 Томбенсе - Сеара 0:2 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Депортиво Ла-Гуайра - Сеара 0:2
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 4:2 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2
Атлетико Гойяненсе - Аваи 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 ЛДУ Кито - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коритиба Парана 2:0 Атлетико Гойяненсе - Антофагаста 1:0 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Антофагаста - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойяненсе 4:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 14 8 5 1 27 - 10 29
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Атлетико Минейро 14 6 6 2 22 - 16 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
6. Флуминенсе 14 6 3 5 16 - 14 21
7. Сан-Паулу 14 4 7 3 18 - 15 19
8. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
9. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
10. Аваи 14 5 3 6 17 - 21 18
11. Ботафого Рибейрао 14 5 3 6 16 - 19 18
12. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
13. Гойяс 14 4 5 5 14 - 17 17
14. Атлетико Гойяненсе 14 4 5 5 16 - 19 17
15. Сеара 14 3 8 3 14 - 14 17
16. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
17. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
18. Куяба 14 3 4 7 9 - 16 13
19. Жувентуде 14 2 5 7 12 - 24 11
20. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Сан-Паулу 7 4 2 1 12 - 6 14
5. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Аваи 7 4 2 1 13 - 10 14
7. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
12. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
13. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Гойяс 7 2 4 1 8 - 7 10
16. Ботафого Рибейрао 7 2 1 4 7 - 9 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 6 0 4 2 5 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 3 0 11 - 4 15
2. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Флуминенсе 7 3 2 2 6 - 5 11
5. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
6. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
7. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
12. Куяба 7 2 0 5 5 - 11 6
13. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 7 - 13 6
14. Жувентуде 7 1 3 3 6 - 12 6
15. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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