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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 36'
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Раннерс
4.90
5.10
7.62
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
15
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
18
Чилуфя
Эдвард
1
Карлгрен
Патрик
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
8
Андерссон
Адам
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Кехинде
Тосин
Митьюлланд
3-4-3
Раннерс
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Раннерс

36 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
30 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

44 матча

68.2%
22.7%
9.1%
30 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
18 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.3%
38.6%
9.1%
23 победы 17 ничьих 4 победы

История матчей

СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Раннерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Митьюлланд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Раннерс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Митьюлланд 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Раннерс
    4.90
    5.10
    7.62
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