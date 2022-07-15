Стадион: МСХ Арена
1:1
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаБрок-Мадсен Николай
1:0
54' ГолИсаксен Густав
59' Желтая карточкаСвятченко Эрик
1:1
60' ГолАндерссон Адам
62' Желтая карточкаТюкосен Мадс
72' Желтая карточкаКехинде Тосин
87' Желтая карточкаДалсгор Хенрик
90' Желтая карточкаКаба Сори
90'+7
Ход матча
54'
1:0
59'
60'
1:1
62'
72'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
17
Тюкосен
Мадс
29
Паулиньо
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
-
26 Pablo OrtizЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарНападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Митьюлланд
Раннерс
36 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
30 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
44 матча
68.2%
22.7%
9.1%
30 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
18 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.3%
38.6%
9.1%
23 победы 17 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|1
|1
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Адам
|1
|1
Карточки
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|1
|0
|Далсгор Хенрик
|1
|0
|Тюкосен Мадс
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Кехинде Тосин
|1
|0
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Митьюлланд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Раннерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Раннерс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Нордшелланн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Оденсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Орхус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Брондбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Копенгаген
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Люнгбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Силькеборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Виборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ольборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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