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Дания: Суперлига Дании

2022-2023

Стадион:
Митьюлланд
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
48' Желтая карточка
Брок-Мадсен Николай
1:0
54' Гол
Исаксен Густав
59' Желтая карточка
Святченко Эрик
1:1
60' Гол
Андерссон Адам
62' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
72' Желтая карточка
Кехинде Тосин
87' Желтая карточка
Далсгор Хенрик
90' Желтая карточка
Каба Сори
90'+7

Ход матча

48'
 
Брок-Мадсен Николай
54'
Исаксен Густав
1:0
59'
Святченко Эрик
 
59'
 
Гравес Симон
Брок-Мадсен Николай
59'
 
Одей Стивен
Лауридсен Йеспер
60'
1:1
Андерссон Адам
62'
Тюкосен Мадс
 
68'
Дюр Николас
Паулиньо VI
 
68'
Линн Виктор
Чилуфя Эдвард
 
68'
Jose Ferreira
Святченко Эрик
 
72'
 
Кехинде Тосин
73'
 
Эгхо Марвин
Кехинде Тосин
76'
Каба Сори
Исаксен Густав
 
87'
Далсгор Хенрик
 
88'
 
Клюснер Тобиас
Анкерсен Якоб
90'
Каба Сори
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
17
Тюкосен
Мадс
6
Андерссон
Йоэль
15
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
11
Исаксен
Густав
36
Дрейер
Андерс
18
Чилуфя
Эдвард
1
Карлгрен
Патрик
5
Hugo
Andersson2
2
Гравес
Симон
15
Копплин
Бьорн
8
Андерссон
Адам
6
Йонсен
Лассер
Берг
14
Лауэнборг
Фредерик
19
Бундгаард
Оливер
9
Анкерсен
Якоб
44
Брок-Мадсен
Николай
10
Кехинде
Тосин
Митьюлланд
3-4-3
Раннерс
3-4-3

История личных встреч

Митьюлланд
Раннерс

36 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
30 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.9%
22.2%
13.9%
23 победы 8 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

44 матча

68.2%
22.7%
9.1%
30 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
18 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.3%
38.6%
9.1%
23 победы 17 ничьих 4 победы

История матчей

СДЧГ
3:2
СДЧГ
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СДЧГ
1:1
СДЧГ
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СДЛЕ
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 1 1
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Адам 1 1

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 1 0
Далсгор Хенрик 1 0
Тюкосен Мадс 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брок-Мадсен Николай 1 0
Кехинде Тосин 1 0

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2 Оденсе - Митьюлланд 0:0
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1 Митьюлланд - Виборг 3:1
Раннерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Раннерс - Фредерисия 1:1 Раннерс - Венсюссель 5:1 Раннерс - Виборг 3:2 Раннерс - Хельсингор 6:2
Митьюлланд - Раннерс 3:2 Раннерс - Копенгаген 0:2 Раннерс - Ольборг 2:2 Силькеборг - Раннерс 1:0 Раннерс - Брондбю 2:1 Копенгаген - Раннерс 0:1 Раннерс - Силькеборг 1:2 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Ольборг - Раннерс 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Сённерйюск - Раннерс 1:1 Раннерс - Силькеборг 2:1 Копенгаген - Раннерс 3:0 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Раннерс - Лестер 1:3 Раннерс - Виборг 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Митьюлланд 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Раннерс 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Раннерс 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Нордшелланн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Оденсе 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Орхус 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Брондбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Хорсенс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Копенгаген 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Люнгбю 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Силькеборг 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Виборг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ольборг 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Митьюлланд 0 0 0 0 0 - 0 0
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