Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Хорошую попытку сделал Дрейер Андерс . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Опасность! Феррейра Эвандер из команды Митьюлланд отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

88' Андерссон Йоэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Андерссон Адам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Далсгор Хенрик получил желтую карточку от судьи

87' Жуниньо нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

86' Эгхо Марвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

86' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

86' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Матч возобновлен

86' Ох, нехорошо это выглядит. Одей Стивен получил травму и медбригада забирает его с поля.

85' Одей Стивен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Игрок Одей Стивен из команды Раннерс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

83' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

81' Удар от ворот произведет Раннерс

80' Удар от ворот произведет Раннерс

80' Виктор Линд из команды Митьюлланд навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

79' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Раннерс

78' Виктор Линд не смог попасть в створ ударом издали

77' Удар от ворот произведет Митьюлланд

75' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

75' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...

74' Виктор Линд из команды Митьюлланд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

73' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Кехинде Тосин получает желтую карточку за неспортивное поведение

71' Хьюго Андерссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Раннерс

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Чилуфя Эдвард уходит с поля. Виктор Линд выходит вместо него

68' Игрок Дрейер Андерс из команды Митьюлланд неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Оливер Бундгар Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.

66' Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Митьюлланд

63' Оливер Бундгар Кристенсен не смог попасть в створ ударом издали

62' Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи

60' Г О О О О Л - Андерссон Адам правой ногой классно пробил с лета.

60' Почти гол! Лауэнборг Фредерик пробил головой по воротам, но Элиас Олафссон спас!

60' Лауридсен Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи

59' Идет дождь, трудные условия для игроков.

58' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Идет дождь, трудные условия для игроков.

58' Паулиньо VI нанес удар головой, но Патрик Карлгрен спокойно отбил мяч.

57' Удар от ворот произведет Раннерс

57' Дрейер Андерс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Карлгрен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Далсгор Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Игрок из команды Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

54' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает ударом с правой ноги!

54' Плохо сыграл Хьюго Андерссон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

54' Дрейер Андерс из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

52' Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Олафссон Элиас-Рафн взял и забрал мяч на выходе

52' Оливер Бундгар Кристенсен из команды Раннерс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

51' Удар от ворот произведет Раннерс

51' Далсгор Хенрик не смог попасть в створ ударом издали

50' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Копплин Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Раннерс

48' Чилуфя Эдвард из команды Митьюлланд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.