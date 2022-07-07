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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
4:1
Конец матча
КР Рейкьявик
0'
1:0
7' Гол
Дрыгас Камил
2:0
16' Гол
Захович Лука
3:0
40' Гол
Бартковски Якуб
4:0
56' Гол
Дрыгас Камил
4:1
71' Гол
Aron Larusson
90'+4

Ход матча

7'
Дрыгас Камил
1:0
16'
Захович Лука
2:0
40'
Бартковски Якуб
3:0
56'
Дрыгас Камил
4:0
71'
4:1
Aron Larusson
Прогнозы 104
Погонь Щецин 72.1% (75)
X 10.6% (11)
КР Рейкьявик 17.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрыгас Камил 2 2
Захович Лука 1 1
Бартковски Якуб 1 1
КР Рейкьявик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aron Larusson 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2
КР Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Ньярдвик - КР Рейкьявик 0:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:1
КР Рейкьявик - Акранес 3:3 Хабнарфьордюр - КР Рейкьявик 2:3 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:3 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 1:1 КР Рейкьявик - Кеблавик 1:0 Вестманнаэйяр - КР Рейкьявик 1:2 КР Рейкьявик - Акюрейри 0:0 Валюр - КР Рейкьявик 2:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Фрам - КР Рейкьявик 1:4 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Кеблавик - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:1 Акранес - КР Рейкьявик 0:2 Копавогур ХК - КР Рейкьявик 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Погонь Щецин 72.1% (75)
    X 10.6% (11)
    КР Рейкьявик 17.3% (18)
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    Прогнозы на матч Погонь Щецин 4:1 КР Рейкьявик

    Исход игры
    Погонь Щецин
    72.1% (75)
    Ничья
    10.6% (11)
    КР Рейкьявик
    17.3% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.69% (45)
    Меньше
    56.31% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    45.63% (47)
    Нет
    54.37% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Погонь Щецин
    21.2% (22)
    1:0 Погонь Щецин
    20.2% (21)
    2:0 Погонь Щецин
    19.2% (20)
    1:1 Ничья
    9.6% (10)
    1:2 КР Рейкьявик
    8.7% (9)
    3:0 Погонь Щецин
    5.8% (6)
    3:1 Погонь Щецин
    4.8% (5)
    0:1 КР Рейкьявик
    4.8% (5)
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