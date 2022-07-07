Стадион: Stadion Florian Krygier
4:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолДрыгас Камил
2:0
16' ГолЗахович Лука
3:0
40' ГолБартковски Якуб
4:0
56' ГолДрыгас Камил
4:1
71' ГолAron Larusson
90'+4
Ход матча
7'
1:0
16'
2:0
40'
3:0
56'
4:0
71'
4:1
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрыгас Камил
|2
|2
|Захович Лука
|1
|1
|Бартковски Якуб
|1
|1
КР Рейкьявик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aron Larusson
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лех - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1
Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Цюрих - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2
КР Рейкьявик
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 0:3 Ньярдвик - КР Рейкьявик 0:1 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Стьярнан - КР Рейкьявик 1:1
КР Рейкьявик - Акранес 3:3 Хабнарфьордюр - КР Рейкьявик 2:3 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:3 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 1:1 КР Рейкьявик - Кеблавик 1:0 Вестманнаэйяр - КР Рейкьявик 1:2 КР Рейкьявик - Акюрейри 0:0 Валюр - КР Рейкьявик 2:1 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Фрам - КР Рейкьявик 1:4 Стьярнан - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:2 Кеблавик - КР Рейкьявик 0:2 КР Рейкьявик - Лейкнир Рейкьявик 2:1 Акранес - КР Рейкьявик 0:2 Копавогур ХК - КР Рейкьявик 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Погонь Щецин 4:1 КР Рейкьявик
Исход игры
Погонь Щецин
72.1% (75)
Ничья
10.6% (11)
КР Рейкьявик
17.3% (18)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
45.63% (47)
Нет
54.37% (56)
Популярный счёт
2:1 Погонь Щецин
21.2% (22)
1:0 Погонь Щецин
20.2% (21)
2:0 Погонь Щецин
19.2% (20)
1:1 Ничья
9.6% (10)
1:2 КР Рейкьявик
8.7% (9)
3:0 Погонь Щецин
5.8% (6)
3:1 Погонь Щецин
4.8% (5)
0:1 КР Рейкьявик
4.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!