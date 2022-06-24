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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Паневежис
 
Позже
Милсами
Прогнозы 51
Паневежис 45.1% (23)
X 37.3% (19)
Милсами 17.6% (9)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банга - Паневежис 1:2 Паневежис - Шяуляй 1:2 Лиетава Йонава - Паневежис 0:5 Паневежис - Жальгирис 0:2
Судува - Паневежис 2:1 Паневежис - Джюгас Тельшяй 1:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Ритеряй 3:0 Паневежис - Банга 2:0 Шяуляй - Паневежис 0:3 Паневежис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 2:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 0:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Ритеряй - Паневежис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:0
Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 3:0
Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 1:0 Петрокуб - Милсами 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Паневежис - Милсами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2022, осталось 1 день 8 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 51
    Паневежис 45.1% (23)
    X 37.3% (19)
    Милсами 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Паневежис - Милсами онлайн

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    Прогнозы на матч Паневежис - Милсами

    Исход игры
    Паневежис
    45.1% (23)
    Ничья
    37.3% (19)
    Милсами
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    28% (14)
    Меньше
    72% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (28)
    Нет
    44% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.5% (14)
    1:0 Паневежис
    21.6% (11)
    2:1 Паневежис
    13.7% (7)
    0:1 Милсами
    9.8% (5)
    1:2 Милсами
    7.8% (4)
    2:0 Паневежис
    7.8% (4)
    2:2 Ничья
    5.9% (3)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
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