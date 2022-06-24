Стадион: Аукштайтия
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Банга - Паневежис 1:2 Паневежис - Шяуляй 1:2 Лиетава Йонава - Паневежис 0:5 Паневежис - Жальгирис 0:2
Судува - Паневежис 2:1 Паневежис - Джюгас Тельшяй 1:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:1 Кауно Жальгирис - Паневежис 2:1 Паневежис - Ритеряй 3:0 Паневежис - Банга 2:0 Шяуляй - Паневежис 0:3 Паневежис - Лиетава Йонава 4:0 Жальгирис - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 2:1 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 0:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 1:0 Ритеряй - Паневежис 0:0 Паневежис - Хегельман Литауэн 2:2 Жальгирис - Паневежис 2:0
Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 3:0
Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 1:0 Петрокуб - Милсами 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Паневежис - Милсами
Исход игры
Паневежис
45.1% (23)
Ничья
37.3% (19)
Милсами
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
28% (14)
Меньше
72% (36)
Обе команды забьют
Да
56% (28)
Нет
44% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (14)
1:0 Паневежис
21.6% (11)
2:1 Паневежис
13.7% (7)
0:1 Милсами
9.8% (5)
1:2 Милсами
7.8% (4)
2:0 Паневежис
7.8% (4)
2:2 Ничья
5.9% (3)
0:0 Ничья
3.9% (2)
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