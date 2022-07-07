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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Фола
0:1
Конец матча
Тре Фьори
0'
0:1
85' Гол
Joel Mastroianni
90'+6

Ход матча

85'
0:1
Joel Mastroianni
Прогнозы 103
Фола 85.4% (88)
X 9.7% (10)
Тре Фьори 4.9% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Фола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тре Фьори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joel Mastroianni 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фола
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виртон - Фола 5:1 Фола - Мондор-ле-Бэн 1:1 Унион Титус - Фола 0:1 Фола - Расинг Юнион 2:0
Хостерт - Фола 2:3 Фола - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Фола 2:3 Фола - Вильц 2:1 Хамм Бенфика - Фола 0:7 Фола - Роданге-91 8:0 Свифт Эсперанж - Фола 1:1 Фола - Страссен 0:0 Прогрес - Фола 4:1 Виктория Роспорт - Фола 1:2 Фола - Дифферданж 2:4 Этцелла - Фола 2:3 Фола - Унион Титус 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1 Фола - Хостерт 2:0 Жюнесс Эш - Фола 3:3
Тре Фьори
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1
Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Ла-Фиорита 3:3 Тре Фьори - FC Fiorentino 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Семприни Алессандро II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Fabio Cerqueira Martins получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Пиментель Диого уходит с поля. Oskar Ekeberg выходит вместо него
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Joel Mastroianni бьет в цель!
  • Желтая карточка
    84'
    Пиментель Диого получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Massimo Goh уходит с поля. Joel Mastroianni выходит вместо него
  • 74'
    Lenny Almada Correia уходит с поля. Михаэль Омосанья выходит вместо него
  • 70'
    Mohamed Camara уходит с поля. Драгович Ненад выходит вместо него
  • 67'
    Thomas Rastelli уходит с поля. Federico Dolcini выходит вместо него
  • 46'
    Steve Schmidhaeusler уходит с поля. Симон Боб выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Adam Adami Martins получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    44'
    Umberto de Lucia получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      24'
      Thomas Rastelli получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Lenny Almada Correia получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Бенси Стефано получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Emile Mayrisch. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Фола 85.4% (88)
    X 9.7% (10)
    Тре Фьори 4.9% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Фола 0:1 Тре Фьори

    Исход игры
    Фола
    85.4% (88)
    Ничья
    9.7% (10)
    Тре Фьори
    4.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.49% (26)
    Меньше
    74.51% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    27.45% (28)
    Нет
    72.55% (74)
    Популярный счёт
    2:0 Фола
    40.8% (42)
    1:0 Фола
    23.3% (24)
    2:1 Фола
    12.6% (13)
    1:1 Ничья
    7.8% (8)
    3:0 Фола
    4.9% (5)
    1:2 Тре Фьори
    4.9% (5)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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