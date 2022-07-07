Стадион: Эмиль Майриш
Ход матча
85'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
Фола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тре Фьори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joel Mastroianni
|1
|1
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фола
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Виртон - Фола 5:1 Фола - Мондор-ле-Бэн 1:1 Унион Титус - Фола 0:1 Фола - Расинг Юнион 2:0
Хостерт - Фола 2:3 Фола - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Фола 2:3 Фола - Вильц 2:1 Хамм Бенфика - Фола 0:7 Фола - Роданге-91 8:0 Свифт Эсперанж - Фола 1:1 Фола - Страссен 0:0 Прогрес - Фола 4:1 Виктория Роспорт - Фола 1:2 Фола - Дифферданж 2:4 Этцелла - Фола 2:3 Фола - Унион Титус 3:0 Расинг Юнион - Фола 0:1 Фола - Хостерт 2:0 Жюнесс Эш - Фола 3:3
Тре Фьори
(20 матчей)
30%
55%
15%
6 побед 11 ничьих 3 поражения
Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1
Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Ла-Фиорита 3:3 Тре Фьори - FC Fiorentino 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Фола 0:1 Тре Фьори
Исход игры
Фола
85.4% (88)
Ничья
9.7% (10)
Тре Фьори
4.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (26)
Меньше
74.51% (76)
Обе команды забьют
Да
27.45% (28)
Нет
72.55% (74)
Популярный счёт
2:0 Фола
40.8% (42)
1:0 Фола
23.3% (24)
2:1 Фола
12.6% (13)
1:1 Ничья
7.8% (8)
3:0 Фола
4.9% (5)
1:2 Тре Фьори
4.9% (5)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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