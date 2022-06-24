Стадион: Динамо (Минск)
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Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4
Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5
Дечич
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Явор Иваньица - Дечич 3:2 Младост - Дечич 0:3 Будучность - Дечич 1:0 Дечич - Подгорица 1:2
Морнар - Дечич 2:1 Дечич - Петровац 2:1 Сутьеска - Дечич 1:2 Будучность - Дечич 1:2 Дечич - Искра Даниловград 2:1 Рудар Плевля - Дечич 1:0 Дечич - Езеро Плав 1:2 Зета - Дечич 1:2 Подгорица - Дечич 3:3 Дечич - Морнар 4:0 Дечич - Будучность 0:2 Петровац - Дечич 0:0 Дечич - Сутьеска 0:2 Искра Даниловград - Дечич 0:1 Дечич - Рудар Плевля 1:2 Езеро Плав - Дечич 4:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Минск - Дечич
Исход игры
Динамо Минск
94.3% (50)
Ничья
5.7% (3)
Дечич
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
39.22% (20)
Нет
60.78% (31)
Популярный счёт
2:0 Динамо Минск
43.4% (23)
2:1 Динамо Минск
28.3% (15)
1:0 Динамо Минск
9.4% (5)
3:1 Динамо Минск
5.7% (3)
0:0 Ничья
3.8% (2)
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