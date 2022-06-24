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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Динамо Минск
 
Позже
Дечич
Прогнозы 53
Динамо Минск 94.3% (50)
X 5.7% (3)
Дечич 0% (0)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4
Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:2 Сморгонь - Динамо Минск 0:5
Дечич
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Явор Иваньица - Дечич 3:2 Младост - Дечич 0:3 Будучность - Дечич 1:0 Дечич - Подгорица 1:2
Морнар - Дечич 2:1 Дечич - Петровац 2:1 Сутьеска - Дечич 1:2 Будучность - Дечич 1:2 Дечич - Искра Даниловград 2:1 Рудар Плевля - Дечич 1:0 Дечич - Езеро Плав 1:2 Зета - Дечич 1:2 Подгорица - Дечич 3:3 Дечич - Морнар 4:0 Дечич - Будучность 0:2 Петровац - Дечич 0:0 Дечич - Сутьеска 0:2 Искра Даниловград - Дечич 0:1 Дечич - Рудар Плевля 1:2 Езеро Плав - Дечич 4:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Дечич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2022, осталось 1 день 10 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Динамо Минск 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Дечич 0% (0)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Динамо Минск - Дечич онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Дечич

    Исход игры
    Динамо Минск
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Дечич
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    39.22% (20)
    Нет
    60.78% (31)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Минск
    43.4% (23)
    2:1 Динамо Минск
    28.3% (15)
    1:0 Динамо Минск
    9.4% (5)
    3:1 Динамо Минск
    5.7% (3)
    0:0 Ничья
    3.8% (2)
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