Стадион: Стожице
1:1
Конец матча
Ход матча
10'
0:1
62'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милович Горан
|1
|1
Дифферданж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3
Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 Олимпия Любляна - Мура 1:0
Дифферданж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Дифферданж - Сераинг 0:0 Дифферданж - Прогрес 2:0 Этцелла - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 1:0
Унион Титус - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Хостерт - Дифферданж 0:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Дифферданж - Вильц 3:1 Хамм Бенфика - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Роданге-91 3:0 Свифт Эсперанж - Дифферданж 3:0 Дифферданж - Страссен 2:1 Фола - Дифферданж 2:4 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Дифферданж - Этцелла 4:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 3:3 Дифферданж - Унион Титус 4:0 Расинг Юнион - Дифферданж 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:1 Дифферданж
Исход игры
Олимпия Любляна
92.4% (97)
Ничья
5.7% (6)
Дифферданж
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.31% (35)
Меньше
65.69% (67)
Обе команды забьют
Да
31.37% (32)
Нет
68.63% (70)
Популярный счёт
2:0 Олимпия Любляна
40% (42)
1:0 Олимпия Любляна
20% (21)
2:1 Олимпия Любляна
17.1% (18)
3:0 Олимпия Любляна
5.7% (6)
3:1 Олимпия Любляна
5.7% (6)
1:1 Ничья
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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