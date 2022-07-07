  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Олимпия Любляна
1:1
Конец матча
Дифферданж
0'
0:1
10' Гол в свои ворота
Крефл Аляж
1:1
62' Гол
Милович Горан
90'+6

Ход матча

10'
0:1
Крефл Аляж
62'
Милович Горан
1:1
Прогнозы 105
Олимпия Любляна 92.4% (97)
X 5.7% (6)
Дифферданж 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милович Горан 1 1
Дифферданж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - Шибеник 0:0 Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3
Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2 Домжале - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 1:0 Олимпия Любляна - Мура 1:0
Дифферданж
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Дифферданж - Сераинг 0:0 Дифферданж - Прогрес 2:0 Этцелла - Дифферданж 0:2 Дифферданж - Мондор-ле-Бэн 1:0
Унион Титус - Дифферданж 1:2 Дифферданж - Расинг Юнион 4:0 Хостерт - Дифферданж 0:0 Дифферданж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Дифферданж - Вильц 3:1 Хамм Бенфика - Дифферданж 0:1 Дифферданж - Роданге-91 3:0 Свифт Эсперанж - Дифферданж 3:0 Дифферданж - Страссен 2:1 Фола - Дифферданж 2:4 Дифферданж - Виктория Роспорт 4:0 Дифферданж - Этцелла 4:0 Мондор-ле-Бэн - Дифферданж 3:3 Дифферданж - Унион Титус 4:0 Расинг Юнион - Дифферданж 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Ласицкас Юстас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Медина Джанни получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Крефл Аляж уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Олимпия Любляна 92.4% (97)
    X 5.7% (6)
    Дифферданж 1.9% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Олимпия Любляна 1:1 Дифферданж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 1:1 Дифферданж

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    92.4% (97)
    Ничья
    5.7% (6)
    Дифферданж
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.31% (35)
    Меньше
    65.69% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    31.37% (32)
    Нет
    68.63% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Олимпия Любляна
    40% (42)
    1:0 Олимпия Любляна
    20% (21)
    2:1 Олимпия Любляна
    17.1% (18)
    3:0 Олимпия Любляна
    5.7% (6)
    3:1 Олимпия Любляна
    5.7% (6)
    1:1 Ничья
    2.9% (3)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     