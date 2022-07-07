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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Гиляни
1:0
Конец матча
Лиепая
0'
1:0
37' Гол
Albert Dabiqaj
90'+7

Ход матча

37'
Albert Dabiqaj
1:0
Прогнозы 103
Гиляни 27.2% (28)
X 46.6% (48)
Лиепая 26.2% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Гиляни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Albert Dabiqaj 1 1
Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гиляни
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - Malisheva 3:4 КФ Лапи - Гиляни 2:4 Гиляни - Дрита 0:0
Ulpiana - Гиляни 0:4 Гиляни - Приштина 1:2 Дукаджини - Гиляни 2:0 Гиляни - Ферроникели 5:1 Гиляни - Дреница 5:0 Malisheva - Гиляни 0:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 Дрита - Гиляни 1:1 Гиляни - Ulpiana 2:0 Приштина - Гиляни 2:2 Гиляни - Дукаджини 2:1 Ферроникели - Гиляни 1:3 Дреница - Гиляни 1:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Гиляни 0:1 Гиляни - Malisheva 3:1
Лиепая
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2
Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2 Лиепая - Рига 1:0 Лиепая - Супер Нова 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Альберт Дабикяй бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Гиляни 27.2% (28)
    X 46.6% (48)
    Лиепая 26.2% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гиляни 1:0 Лиепая онлайн

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    Прогнозы на матч Гиляни 1:0 Лиепая

    Исход игры
    Гиляни
    27.2% (28)
    Ничья
    46.6% (48)
    Лиепая
    26.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.57% (22)
    Меньше
    78.43% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    62.75% (64)
    Нет
    37.25% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.8% (42)
    1:0 Гиляни
    18.4% (19)
    1:2 Лиепая
    11.7% (12)
    0:1 Лиепая
    10.7% (11)
    2:1 Гиляни
    4.9% (5)
    0:0 Ничья
    4.9% (5)
    2:0 Гиляни
    2.9% (3)
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