Стадион: Фадиль Вокри
Ход матча
37'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
Гиляни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Albert Dabiqaj
|1
|1
Лиепая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гиляни
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - Malisheva 3:4 КФ Лапи - Гиляни 2:4 Гиляни - Дрита 0:0
Ulpiana - Гиляни 0:4 Гиляни - Приштина 1:2 Дукаджини - Гиляни 2:0 Гиляни - Ферроникели 5:1 Гиляни - Дреница 5:0 Malisheva - Гиляни 0:0 Гиляни - КФ Лапи 1:1 Дрита - Гиляни 1:1 Гиляни - Ulpiana 2:0 Приштина - Гиляни 2:2 Гиляни - Дукаджини 2:1 Ферроникели - Гиляни 1:3 Дреница - Гиляни 1:1 Газиантеп - Гиляни 1:0 ФК Балкани - Гиляни 0:1 Гиляни - Malisheva 3:1
Лиепая
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2
Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2 Лиепая - Рига 1:0 Лиепая - Супер Нова 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Гиляни 1:0 Лиепая
Исход игры
Гиляни
27.2% (28)
Ничья
46.6% (48)
Лиепая
26.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
21.57% (22)
Меньше
78.43% (80)
Обе команды забьют
Да
62.75% (64)
Нет
37.25% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (42)
1:0 Гиляни
18.4% (19)
1:2 Лиепая
11.7% (12)
0:1 Лиепая
10.7% (11)
2:1 Гиляни
4.9% (5)
0:0 Ничья
4.9% (5)
2:0 Гиляни
2.9% (3)
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