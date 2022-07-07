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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тре Пенне
0:0
Второй тайм: 90'
Тузла Сити
0'
Прогнозы 104
Тре Пенне 18.3% (19)
X 32.7% (34)
Тузла Сити 49% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тре Пенне
Ничья
Тузла Сити
30.00
9.30
7.10
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Тре Пенне
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ла-Фиорита - Тре Пенне 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 SP Libertas1 - Тре Пенне 1:0
Тре Пенне - SP Libertas1 2:0 Тре Пенне - Фаэтано 0:0 Доманьяно - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Ювенес-Догана 7:1 Виртус - Тре Пенне 2:1 Тре Пенне - FC Fiorentino 4:3 Пеннаросса - Тре Пенне 1:1 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 0:0 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Фаэтано - Тре Пенне 0:0 Космос - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - SP Libertas1 1:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 2:3 Кайлунго - Тре Пенне 1:2 Мурата - Тре Пенне 1:1
Тузла Сити
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Тузла Сити - Марица Пловдив 0:0 Марибор - Тузла Сити 1:1 Леотар - Тузла Сити 0:0 Тузла Сити - Посушье 1:2
Широки Бриег - Тузла Сити 0:1 Вележ - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Слобода Тузла 4:1 Тузла Сити - Железничар 0:0 Сараево - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 0:0 Тузла Сити - Радник Сурдулица 3:3 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Тузла Сити - Рудар Приедор 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Тузла Сити - Широки Бриег 2:2 Слобода Тузла - Тузла Сити 1:1 Тузла Сити - Радник Сурдулица 2:2 Рудар Приедор - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Посушье - Тузла Сити 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • 86'
    Belmin Mesinovic уходит с поля. Salko Nargalic выходит вместо него
  • 85'
    Umberto Semeraro уходит с поля. Чибелли Энрико выходит вместо него
  • 85'
    Piero Cauterucci уходит с поля. Pietro Semprini выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Piero Cauterucci получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    Ригини Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    Riccardo Tisselli получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    69'
    Ванди Паоло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Ajdin Nukic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Fonte dell'Ovo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Тре Пенне 18.3% (19)
    X 32.7% (34)
    Тузла Сити 49% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тре Пенне
    Ничья
    Тузла Сити
    30.00
    9.30
    7.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тре Пенне 0:0 Тузла Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Тре Пенне 0:0 Тузла Сити

    Исход игры
    Тре Пенне
    18.3% (19)
    Ничья
    32.7% (34)
    Тузла Сити
    49% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.37% (32)
    Меньше
    68.63% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (42)
    Нет
    58.82% (60)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.9% (28)
    0:2 Тузла Сити
    13.5% (14)
    0:3 Тузла Сити
    13.5% (14)
    1:0 Тре Пенне
    10.6% (11)
    0:1 Тузла Сити
    8.7% (9)
    1:2 Тузла Сити
    6.7% (7)
    0:0 Ничья
    5.8% (6)
    2:1 Тре Пенне
    5.8% (6)
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    Тре Пенне
    Тузла Сити
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