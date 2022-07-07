Стадион: Stadio Fonte dell'Ovo
0:0
Второй тайм: 90'
0'
Результаты последних матчей
Тре Пенне
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ла-Фиорита - Тре Пенне 2:0 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 SP Libertas1 - Тре Пенне 1:0
Тре Пенне - SP Libertas1 2:0 Тре Пенне - Фаэтано 0:0 Доманьяно - Тре Пенне 2:3 Тре Пенне - Ювенес-Догана 7:1 Виртус - Тре Пенне 2:1 Тре Пенне - FC Fiorentino 4:3 Пеннаросса - Тре Пенне 1:1 Тре Пенне - Фольгоре Фальчано 0:0 Сан-Джованни - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Фаэтано - Тре Пенне 0:0 Космос - Тре Пенне 1:3 Тре Пенне - SP Libertas1 1:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 2:3 Кайлунго - Тре Пенне 1:2 Мурата - Тре Пенне 1:1
Тузла Сити
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Тузла Сити - Марица Пловдив 0:0 Марибор - Тузла Сити 1:1 Леотар - Тузла Сити 0:0 Тузла Сити - Посушье 1:2
Широки Бриег - Тузла Сити 0:1 Вележ - Тузла Сити 1:0 Тузла Сити - Слобода Тузла 4:1 Тузла Сити - Железничар 0:0 Сараево - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 0:0 Тузла Сити - Радник Сурдулица 3:3 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Тузла Сити - Рудар Приедор 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Тузла Сити - Широки Бриег 2:2 Слобода Тузла - Тузла Сити 1:1 Тузла Сити - Радник Сурдулица 2:2 Рудар Приедор - Тузла Сити 0:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Посушье - Тузла Сити 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тре Пенне 0:0 Тузла Сити
Исход игры
Тре Пенне
18.3% (19)
Ничья
32.7% (34)
Тузла Сити
49% (51)
Тотал 2.5
Больше
31.37% (32)
Меньше
68.63% (70)
Обе команды забьют
Да
41.18% (42)
Нет
58.82% (60)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.9% (28)
0:2 Тузла Сити
13.5% (14)
0:3 Тузла Сити
13.5% (14)
1:0 Тре Пенне
10.6% (11)
0:1 Тузла Сити
8.7% (9)
1:2 Тузла Сити
6.7% (7)
0:0 Ничья
5.8% (6)
2:1 Тре Пенне
5.8% (6)
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