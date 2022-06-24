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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сфынтул Георге
 
Позже
Мура
Прогнозы 51
Сфынтул Георге 19.6% (10)
X 15.7% (8)
Мура 64.7% (33)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Сфынтул Георге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Сфынтул Георге - Флорешты 3:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1
Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Бельцы - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Динамо-Авто 4:0 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Флорешты - Сфынтул Георге 0:3 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Сфынтул Георге 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Сфынтул Георге - Флорешты 4:1 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:1
Мура
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3
Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2 Алюминий - Мура 0:1 Мура - Браво 2:2 Олимпия Любляна - Мура 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сфынтул Георге - Мура от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июля 2022, осталось 1 день 9 часов 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Сфынтул Георге 19.6% (10)
    X 15.7% (8)
    Мура 64.7% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сфынтул Георге - Мура онлайн

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    Прогнозы на матч Сфынтул Георге - Мура

    Исход игры
    Сфынтул Георге
    19.6% (10)
    Ничья
    15.7% (8)
    Мура
    64.7% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (21)
    Меньше
    57.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    59.18% (29)
    Нет
    40.82% (20)
    Популярный счёт
    0:1 Мура
    29.4% (15)
    1:2 Мура
    23.5% (12)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    2:1 Сфынтул Георге
    9.8% (5)
    1:0 Сфынтул Георге
    5.9% (3)
    1:3 Мура
    5.9% (3)
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    Сфынтул Георге
    Мура
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