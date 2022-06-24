Стадион: Комплексул Спортив Районал
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Результаты последних матчей
Сфынтул Георге
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Сфынтул Георге - Флорешты 3:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1
Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Бельцы - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Динамо-Авто 4:0 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Флорешты - Сфынтул Георге 0:3 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Сфынтул Георге 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Шериф - Сфынтул Георге 4:0 Сфынтул Георге - Флорешты 4:1 Зимбру - Сфынтул Георге 1:1 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:1
Мура
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3
Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2 Алюминий - Мура 0:1 Мура - Браво 2:2 Олимпия Любляна - Мура 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сфынтул Георге - Мура
Исход игры
Сфынтул Георге
19.6% (10)
Ничья
15.7% (8)
Мура
64.7% (33)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (21)
Меньше
57.14% (28)
Обе команды забьют
Да
59.18% (29)
Нет
40.82% (20)
Популярный счёт
0:1 Мура
29.4% (15)
1:2 Мура
23.5% (12)
1:1 Ничья
15.7% (8)
2:1 Сфынтул Георге
9.8% (5)
1:0 Сфынтул Георге
5.9% (3)
1:3 Мура
5.9% (3)
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