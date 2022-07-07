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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
КуПС
2:0
Конец матча
Дила
0'
1:0
32' Гол
Икауниекс Янис
2:0
90' Пенальти
Вяйринен Тим
90'+8

Ход матча

32'
Икауниекс Янис
1:0
90'
Вяйринен Тим
2:0
Прогнозы 105
КуПС 89.5% (94)
X 8.6% (9)
Дила 1.9% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 1
Вяйринен Тим 1 (1) 1
Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0
Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3
Дила
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Кутаиси - Дила 4:1 Дила - Гагра 1:1 Дила - Самгурали Цхалтубо 1:0 Телави - Дила 0:0
Дила - Локомотив Тбилиси 4:1 Сабуртало - Дила 0:2 Сиони - Дила 0:0 Дила - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Батуми - Дила 3:0 Дила - Торпедо Кутаиси 2:0 Гагра - Дила 1:0 Самгурали Цхалтубо - Дила 0:0 Дила - Телави 2:1 Локомотив Тбилиси - Дила 0:3 Динамо Тбилиси - Дила 2:1 Дила - Сабуртало 1:0 Дила - Сиони 2:1 Дила - Динамо Батуми 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Гагра 2:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Икауниекс Янис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Алеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Nika Gagnidze получил желтую карточку от судьи
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    Прогнозы 105
    КуПС 89.5% (94)
    X 8.6% (9)
    Дила 1.9% (2)
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    Прогнозы на матч КуПС 2:0 Дила

    Исход игры
    КуПС
    89.5% (94)
    Ничья
    8.6% (9)
    Дила
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.95% (36)
    Меньше
    65.05% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (41)
    Нет
    60.19% (62)
    Популярный счёт
    1:0 КуПС
    31.4% (33)
    2:1 КуПС
    25.7% (27)
    2:0 КуПС
    23.8% (25)
    1:1 Ничья
    6.7% (7)
    3:1 КуПС
    5.7% (6)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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