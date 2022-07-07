Стадион: Савон Саномат Ареена
Ход матча
32'
1:0
90'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|1
|Вяйринен Тим
|1 (1)
|1
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
ХИК - КуПС 1:1 Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0
Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3
Дила
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Кутаиси - Дила 4:1 Дила - Гагра 1:1 Дила - Самгурали Цхалтубо 1:0 Телави - Дила 0:0
Дила - Локомотив Тбилиси 4:1 Сабуртало - Дила 0:2 Сиони - Дила 0:0 Дила - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Батуми - Дила 3:0 Дила - Торпедо Кутаиси 2:0 Гагра - Дила 1:0 Самгурали Цхалтубо - Дила 0:0 Дила - Телави 2:1 Локомотив Тбилиси - Дила 0:3 Динамо Тбилиси - Дила 2:1 Дила - Сабуртало 1:0 Дила - Сиони 2:1 Дила - Динамо Батуми 2:1 Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Гагра 2:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч КуПС 2:0 Дила
Исход игры
КуПС
89.5% (94)
Ничья
8.6% (9)
Дила
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.95% (36)
Меньше
65.05% (67)
Обе команды забьют
Да
39.81% (41)
Нет
60.19% (62)
Популярный счёт
1:0 КуПС
31.4% (33)
2:1 КуПС
25.7% (27)
2:0 КуПС
23.8% (25)
1:1 Ничья
6.7% (7)
3:1 КуПС
5.7% (6)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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