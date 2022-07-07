Стадион: MOL Arena
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолСанто Регё
1:1
28' ГолХейл Ронан
2:1
65' ГолКрстович Никола
82' Красная карточкаМуму Брахим
90'+7
Ход матча
25'
1:0
28'
1:1
65'
2:1
82'
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|1
|1
|Санто Регё
|1
|1
Клифтонвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейл Ронан
|1
|1
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муму Брахим
|0
|1
Клифтонвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3
Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0
Клифтонвилл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ТНС - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Гленторан - Клифтонвилл 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3
Колрейн - Клифтонвилл 1:2 Клифтонвилл - Ларн 0:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 0:1 Гленавон - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:3 Гленторан - Клифтонвилл 0:1 Клифтонвилл - Колрейн 2:1 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Клифтонвилл - Уорренпойнт Таун 1:0 Клифтонвилл - Колрейн 2:0 Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 2:3 Баллимена Юнайтед - Клифтонвилл 2:2 Клифтонвилл - Линфилд 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ДАК 2:1 Клифтонвилл
Исход игры
ДАК
79.6% (82)
Ничья
16.5% (17)
Клифтонвилл
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
28.43% (29)
Меньше
71.57% (73)
Обе команды забьют
Да
40.2% (41)
Нет
59.8% (61)
Популярный счёт
1:0 ДАК
29.1% (30)
2:0 ДАК
24.3% (25)
1:1 Ничья
14.6% (15)
2:1 ДАК
14.6% (15)
3:1 ДАК
5.8% (6)
3:0 ДАК
2.9% (3)
1:2 Клифтонвилл
2.9% (3)
5:1 ДАК
1.9% (2)
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