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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ДАК
2:1
Конец матча
Клифтонвилл
0'
1:0
25' Гол
Санто Регё
1:1
28' Гол
Хейл Ронан
2:1
65' Гол
Крстович Никола
82' Красная карточка
Муму Брахим
90'+7

Ход матча

25'
Санто Регё
1:0
28'
1:1
Хейл Ронан
65'
Крстович Никола
2:1
82'
Муму Брахим
 
Прогнозы 103
ДАК 79.6% (82)
X 16.5% (17)
Клифтонвилл 3.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 1 1
Санто Регё 1 1
Клифтонвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейл Ронан 1 1

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 0 1
Клифтонвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3
Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Погронье 2:0 Тренчин - ДАК 0:1 ДАК - Сеница 1:0
Клифтонвилл
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
ТНС - Клифтонвилл 2:1 Бала Таун - Клифтонвилл 2:1 Гленторан - Клифтонвилл 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3
Колрейн - Клифтонвилл 1:2 Клифтонвилл - Ларн 0:0 Клифтонвилл - Линфилд 0:0 Портадаун - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Клифтонвилл 0:1 Гленавон - Клифтонвилл 0:2 Клифтонвилл - Колрейн 4:3 Гленторан - Клифтонвилл 0:1 Клифтонвилл - Колрейн 2:1 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Клифтонвилл - Уорренпойнт Таун 1:0 Клифтонвилл - Колрейн 2:0 Каррик Рейнджерс - Клифтонвилл 2:3 Баллимена Юнайтед - Клифтонвилл 2:2 Клифтонвилл - Линфилд 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 103
    ДАК 79.6% (82)
    X 16.5% (17)
    Клифтонвилл 3.9% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ДАК 2:1 Клифтонвилл онлайн

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    Прогнозы на матч ДАК 2:1 Клифтонвилл

    Исход игры
    ДАК
    79.6% (82)
    Ничья
    16.5% (17)
    Клифтонвилл
    3.9% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.43% (29)
    Меньше
    71.57% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    40.2% (41)
    Нет
    59.8% (61)
    Популярный счёт
    1:0 ДАК
    29.1% (30)
    2:0 ДАК
    24.3% (25)
    1:1 Ничья
    14.6% (15)
    2:1 ДАК
    14.6% (15)
    3:1 ДАК
    5.8% (6)
    3:0 ДАК
    2.9% (3)
    1:2 Клифтонвилл
    2.9% (3)
    5:1 ДАК
    1.9% (2)
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