Стадион: Под Горицом
2:0
Конец матча
Ход матча
23'
1:0
30'
32'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
Будучност Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мийович Лазар
|1
|1
|Uros Ignjatovic
|1
|1
КФ Лапи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Будучност Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
КФ Лапи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянор
|0
|1
Результаты последних матчей
Будучност Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0
ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2 Будучност Подгорица - HNK Tomislav 2:0 Морнар - Будучност Подгорица 0:2
КФ Лапи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КФ Лапи - Лачи 0:2 Македония Гёрче Петров - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 2:1 КФ Лапи - Приштина 1:2
Дукаджини - КФ Лапи 3:2 КФ Лапи - Гиляни 2:4 Дреница - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 Malisheva - КФ Лапи 0:2 Ферроникели - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Дрита 1:0 Ulpiana - КФ Лапи 0:2 Приштина - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:2 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дреница 3:3 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - Malisheva 3:0 КФ Лапи - Ферроникели 4:2 Дрита - КФ Лапи 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Будучност Подгорица 2:0 КФ Лапи
Исход игры
Будучност Подгорица
97.1% (101)
Ничья
1% (1)
КФ Лапи
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.69% (45)
Меньше
56.31% (58)
Обе команды забьют
Да
39.81% (41)
Нет
60.19% (62)
Популярный счёт
2:1 Будучност Подгорица
29.8% (31)
1:0 Будучност Подгорица
27.9% (29)
2:0 Будучност Подгорица
26.9% (28)
3:1 Будучност Подгорица
4.8% (5)
3:0 Будучност Подгорица
3.8% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!