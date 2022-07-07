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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Будучност Подгорица
2:0
Конец матча
КФ Лапи
0'
1:0
23' Гол
Мийович Лазар
30' Красная карточка
Бьянор
2:0
32' Гол
Uros Ignjatovic
90'+6

Ход матча

23'
Мийович Лазар
1:0
30'
 
Бьянор
32'
Uros Ignjatovic
2:0
Прогнозы 104
Будучност Подгорица 97.1% (101)
X 1% (1)
КФ Лапи 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

Бомбардиры внутри турнира

Будучност Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мийович Лазар 1 1
Uros Ignjatovic 1 1
КФ Лапи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Будучност Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
КФ Лапи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянор 0 1

Результаты последних матчей

Будучност Подгорица
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0
ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2 Будучност Подгорица - HNK Tomislav 2:0 Морнар - Будучност Подгорица 0:2
КФ Лапи
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
КФ Лапи - Лачи 0:2 Македония Гёрче Петров - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дрита 2:1 КФ Лапи - Приштина 1:2
Дукаджини - КФ Лапи 3:2 КФ Лапи - Гиляни 2:4 Дреница - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - ФК Балкани 1:1 Malisheva - КФ Лапи 0:2 Ферроникели - КФ Лапи 0:2 КФ Лапи - Дрита 1:0 Ulpiana - КФ Лапи 0:2 Приштина - КФ Лапи 2:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:2 Гиляни - КФ Лапи 1:1 КФ Лапи - Дреница 3:3 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0 КФ Лапи - Malisheva 3:0 КФ Лапи - Ферроникели 4:2 Дрита - КФ Лапи 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • 77'
    Adem Maliqi уходит с поля. Festim Alidema выходит вместо него
  • 70'
    Alef Firmino уходит с поля. Robson выходит вместо него
  • 67'
    Viktor Djukanovic уходит с поля. Vladimir Perisic выходит вместо него
  • 67'
    Янкович Бранислав уходит с поля. Ariel Lucero выходит вместо него
  • Желтая карточка
    62'
    Янкович Бранислав получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Милошевич Стефан II получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      41'
      Uros Ignjatovic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      36'
      Arbnor Ramadani получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Bujar Idrizi получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Uros Ignjatovic бьет в цель!
    • 30'
      УДАЛЕНИЕ! - Bianor увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      26'
      Adem Maliqi получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Мийович Лазар бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Будучност Подгорица 97.1% (101)
    X 1% (1)
    КФ Лапи 1.9% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Будучност Подгорица 2:0 КФ Лапи

    Исход игры
    Будучност Подгорица
    97.1% (101)
    Ничья
    1% (1)
    КФ Лапи
    1.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.69% (45)
    Меньше
    56.31% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (41)
    Нет
    60.19% (62)
    Популярный счёт
    2:1 Будучност Подгорица
    29.8% (31)
    1:0 Будучност Подгорица
    27.9% (29)
    2:0 Будучност Подгорица
    26.9% (28)
    3:1 Будучност Подгорица
    4.8% (5)
    3:0 Будучност Подгорица
    3.8% (4)
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