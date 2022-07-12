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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Карабах
0:1
Первый тайм: 12'
Лех

Ход матча

1'
0:1
Вельде Кристоффер
(Амарал Жоау)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 280
Карабах 77.1% (216)
X 14.3% (40)
Лех 8.6% (24)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Лех
3.50
4.05
4.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
5
Медведев
Максим
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
8
Янкович
Марко
7
Алмейда
Ричард
20
Кади
19
Озобич
Филип
10
Зубир
Абделла
25
Ваджи
Ибраима
1
Рудько
Артур
2
Перейра
Жоэл
III
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
21
Скурась
Михал
22
Муравски
Радослав
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
24
Амарал
Жоау
9
Исхак
Микаэль
Карабах
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Карабах
Лех

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 1 0.5
Вельде Кристоффер 1 0.5
Перейра Жоэл III 0 0
Амарал Жоау 0 0

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 1 0
Андраде Леандро 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлстрём Йеспер 1 0
Шимчак Филип 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0
Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Карабах 3:1
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 11'
    Вешович с правого фланга добирается до края штрафной и попытался пробить по воротам, однако угодил в защитника.
  • 10'
    Ваджи получил мяч в штрафной гостей, однако вместо удара или передачи правее форвард "Карабаха" отдал снаряд назад, и атака остроту потеряла.
  • 9'
    Озобич оказывается на газоне в единоборстве с Миличем в штрафной "Леха", однако свисток арбитра молчит, нарушения там не было.
  • Угловой
    8'
    Перейра с углового исполнил довольно острую подачу, однако защитники мяч выбили, вторым темпом Исхак скидывал снаряд во вратарскую, но там надежно сыграл Магомедалиев.
  • 7'
    Подача поляков с левого фланга прерывается Ричардом, при этом мяч отскакивает за лицевую линию, первый угловой готовит "Лех".
  • 6'
    Вешович смещается с правого фланга к центру, убирает на замахе соперника и пробивает с 21 метра - Рудько на месте.
  • 5'
    Штрафной на левом фланге заработали хозяева, однако подача в исполнении Озобича в тупик оборону польского клуба не поставила.
  • 4'
    Гонят трибуны на стадионе Тофика Бахрамова вперед свою команду, "Карабах" забирает мяч под свой контроль.
  • 3'
    Неделю назад в Польше "Лех" победил со счётом 1:0, задача "Карабаха" сейчас усложняется в два раза. Хорошо еще, что правило гостевого гола уже второй сезон как отменено.
  • Травма, повреждение
    2'
    Жоау Амарал в голевой атаке получил повреждение, помощь врачей оказывают игроку "Леха" перед возобновлением игры.
  • Описание гола
    1'
    ГОЛ!!! 0:1 КРИСТОФФЕР ВЕЛЬДЕ!
    18 секунд потребовалось гостям, чтобы открыть счёт! Амарал подкараулил оплошность Янковича и вывел Вельде один на один с голкипером, а датчанин точнейшим ударом с рикошетом от перекладины поразил цель!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Карабах 0:1 Лех

Исход игры
Карабах
77.1% (216)
Ничья
14.3% (40)
Лех
8.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
12.45% (33)
Меньше
87.55% (232)
Обе команды забьют
Да
24.53% (65)
Нет
75.47% (200)
Популярный счёт
2:0 Карабах
58.9% (165)
1:1 Ничья
11.8% (33)
1:0 Карабах
7.5% (21)
2:1 Карабах
6.1% (17)
1:2 Лех
4.3% (12)
0:1 Лех
2.9% (8)
0:0 Ничья
1.4% (4)
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Карабах
Лех
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