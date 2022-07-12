Стадион: Имени Тофика Бахрамова
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
81
Медина
Кевин
20
Кади
19
Озобич
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 КадиПолузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипПолузащитник
-
90 Собех АртурНападающий
-
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
История личных встреч
Карабах
Лех
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|1
|0.5
|Вельде Кристоффер
|1
|0.5
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Амарал Жоау
|0
|0
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|1
|0
|Андраде Леандро
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карлстрём Йеспер
|1
|0
|Шимчак Филип
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2 Карабах - Ботошани 4:0
Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0 Карабах - Марсель 0:3 Марсель - Карабах 3:1
Лех
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лех - Ракув 0:2 Лех - Карабах 1:0 Лех - Ягилония 2:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Лех - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Лех 1:2 Пяст - Лех 1:2 Лех - Ракув 1:3 Лех - Сталь Мелец 3:1 Лех - Гурник Ленчна 3:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Легия 1:1 Олимпия Грудзёнз - Лех 0:3 Шлёнск - Лех 0:1 Лех - Ягеллония 3:0 Висла Краков - Лех 1:1 Лех - Ракув 0:1 Гурник Забже - Лех 0:2 Погонь Щецин - Лех 0:3 Лехия Гданьск - Лех 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Карабах 0:1 Лех
Исход игры
Карабах
77.1% (216)
Ничья
14.3% (40)
Лех
8.6% (24)
Тотал 2.5
Больше
12.45% (33)
Меньше
87.55% (232)
Обе команды забьют
Да
24.53% (65)
Нет
75.47% (200)
Популярный счёт
2:0 Карабах
58.9% (165)
1:1 Ничья
11.8% (33)
1:0 Карабах
7.5% (21)
2:1 Карабах
6.1% (17)
1:2 Лех
4.3% (12)
0:1 Лех
2.9% (8)
0:0 Ничья
1.4% (4)
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