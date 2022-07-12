Первый тайм

11' Вешович с правого фланга добирается до края штрафной и попытался пробить по воротам, однако угодил в защитника.

10' Ваджи получил мяч в штрафной гостей, однако вместо удара или передачи правее форвард "Карабаха" отдал снаряд назад, и атака остроту потеряла.

9' Озобич оказывается на газоне в единоборстве с Миличем в штрафной "Леха", однако свисток арбитра молчит, нарушения там не было.

8' Перейра с углового исполнил довольно острую подачу, однако защитники мяч выбили, вторым темпом Исхак скидывал снаряд во вратарскую, но там надежно сыграл Магомедалиев.

7' Подача поляков с левого фланга прерывается Ричардом, при этом мяч отскакивает за лицевую линию, первый угловой готовит "Лех".

6' Вешович смещается с правого фланга к центру, убирает на замахе соперника и пробивает с 21 метра - Рудько на месте.