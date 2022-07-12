Стадион: Слока
0'
21' Желтая карточкаЛипушчек Жига
29' Желтая карточкаЗюзин Артур
39' Желтая карточкаДжатта Альфусейни
Ход матча
21'
29'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Andrej
Ilic
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
20
Мурило
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andrej IlicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
РФШ Рига
ХИК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартич Мануэль
|1
|0.5
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|2
|0
|Ягодинский Виталий
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Липушчек Жига
|1
|0
|Джатта Альфусейни
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0
РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:10 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1
ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч РФШ Рига 0:0 ХИК
Исход игры
РФШ Рига
25.2% (32)
Ничья
39.4% (50)
ХИК
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (44)
1:2 ХИК
15% (19)
0:1 ХИК
11% (14)
1:0 РФШ Рига
10.2% (13)
2:1 РФШ Рига
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:0 РФШ Рига
3.9% (5)
0:2 ХИК
2.4% (3)
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