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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
РФШ Рига
0:0
Первый тайм: 41'
ХИК
0'
21' Желтая карточка
Липушчек Жига
29' Желтая карточка
Зюзин Артур
39' Желтая карточка
Джатта Альфусейни

Ход матча

19'
 
Олусанья Антони
Соири Пюрю
21'
Липушчек Жига
 
29'
Зюзин Артур
 
39'
Джатта Альфусейни
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 126
РФШ Рига 24.6% (31)
X 39.7% (50)
ХИК 35.7% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
ХИК
2.50
3.20
3.72
Все Коэффициенты
Новости
12
Стейнбор
Павел
6
Джатта
Альфусейни
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
24
Сарич
Томислав
66
Влалукин
Йован
3
Зюзин
Артур
9
Сантана
Эмерсон
19
Andrej
Ilic
1
Хазард
Конор
15
Тенхо
Миро
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
14
Пелтола
Матти
21
Вяянянен
Сантери
56
Хетемай
Перпарим
20
Мурило
24
Браун
Дэвид
18
Радулович
Боян
23
Соири
Пюрю
РФШ Рига
4-2-3-1
ХИК
3-4-3

История личных встреч

РФШ Рига
ХИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартич Мануэль 1 0.5

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 2 0
Ягодинский Виталий 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Липушчек Жига 1 0
Джатта Альфусейни 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вяянянен Сантери 1 0
Пелтола Матти 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0
РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:10 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1
ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slokas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 126
РФШ Рига 24.6% (31)
X 39.7% (50)
ХИК 35.7% (45)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РФШ Рига
Ничья
ХИК
2.50
3.20
3.72
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Где смотреть матч РФШ Рига 0:0 ХИК онлайн

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Прогнозы на матч РФШ Рига 0:0 ХИК

Исход игры
РФШ Рига
25.2% (32)
Ничья
39.4% (50)
ХИК
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (44)
1:2 ХИК
15% (19)
0:1 ХИК
11% (14)
1:0 РФШ Рига
10.2% (13)
2:1 РФШ Рига
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:0 РФШ Рига
3.9% (5)
0:2 ХИК
2.4% (3)
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