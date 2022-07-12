Стадион: Слока
0'
21' Желтая карточкаЛипушчек Жига
21' Желтая карточкаВлалукин Йован
29' Желтая карточкаЗюзин Артур
39' Желтая карточкаДжатта Альфусейни
44' Желтая карточкаМурило
1:0
48' ГолЗюзин Артур
2:0
56' ГолПанич Стефан
66' Желтая карточкаФризенбихлер Кевин
2:1
75' ГолМурило
76' Желтая карточкаМареш Петер
82' Желтая карточкаТенхо Миро
93' Желтая карточкаРадулович Боян
102' Желтая карточкаСарич Томислав
109' Желтая карточкаХетемай Перпарим
4 5
3:2
4:2
4:3
4:3
4:4
5:4
5:5
6:5
6:6
Ход матча
21'
21'
29'
44'
48'
1:0
56'
2:0
75'
2:1
76'
82'
93'
101'
102'
105'
109'
121'
121'
3:2
121'
4:2
121'
4:3
121'
4:3
121'
4:4
121'
5:4
121'
5:5
121'
6:5
121'
6:6
Пен
4:5
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 19
-
7 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
20
Мурило
24
Браун
Дэвид
23
Соири
Пюрю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
28 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Дубра КаспарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мороз Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
-
24 Браун ДэвидНападающий
- Нападающий
-
23 Соири ПюрюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Терхо КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
РФШ Рига
ХИК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зюзин Артур
|1
|0.5
|Панич Стефан
|1
|0.5
|Мареш Петер
|0
|0
|Сантана Эмерсон
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартич Мануэль
|1
|0.5
|Мурило
|1
|0.5
Карточки
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зюзин Артур
|2
|0
|Сарич Томислав
|1
|0
|Мареш Петер
|1
|0
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|Ягодинский Виталий
|1
|0
|Сорокин Владислав
|1
|0
|Липушчек Жига
|1
|0
|Влалукин Йован
|1
|0
|Джатта Альфусейни
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Мурило
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0
РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:10 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1
ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч РФШ Рига 2:1 ХИК
Исход игры
РФШ Рига
25.2% (32)
Ничья
39.4% (50)
ХИК
35.4% (45)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
63.79% (74)
Нет
36.21% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (44)
1:2 ХИК
15% (19)
0:1 ХИК
11% (14)
1:0 РФШ Рига
10.2% (13)
2:1 РФШ Рига
4.7% (6)
0:0 Ничья
3.9% (5)
2:0 РФШ Рига
3.9% (5)
0:2 ХИК
2.4% (3)
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