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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
РФШ Рига
2:1
Итог после пенальти
4
5
ХИК
0'
21' Желтая карточка
Липушчек Жига
21' Желтая карточка
Влалукин Йован
29' Желтая карточка
Зюзин Артур
39' Желтая карточка
Джатта Альфусейни
44' Желтая карточка
Мурило
1:0
48' Гол
Зюзин Артур
2:0
56' Гол
Панич Стефан
66' Желтая карточка
Фризенбихлер Кевин
2:1
75' Гол
Мурило
76' Желтая карточка
Мареш Петер
82' Желтая карточка
Тенхо Миро
93' Желтая карточка
Радулович Боян
102' Желтая карточка
Сарич Томислав
109' Желтая карточка
Хетемай Перпарим
4 5
Ягодинский Виталий
3:1
3:2
Вяянянен Сантери
Сарич Томислав
4:2
4:3
Мурило
Панич Стефан
4:3
4:4
Радулович Боян
Липушчек Жига
5:4
5:5
Серраренс Фабиан
Мареш Петер
6:5
6:6
Терхо Каспер

Ход матча

19'
 
Олусанья Антони
Соири Пюрю
21'
Липушчек Жига
 
21'
Влалукин Йован
 
29'
Зюзин Артур
 
39'
Джатта Альфусейни
 
44'
 
Мурило
48'
Зюзин Артур
(Сантана Эмерсон)
1:0
54'
 
Хостикка Сантери
Пелтола Матти
56'
Панич Стефан
(Мареш Петер)
2:0
56'
Фризенбихлер Кевин
Зюзин Артур
 
66'
Фризенбихлер Кевин
 
75'
2:1
Мурило
76'
 
Серраренс Фабиан
Олусанья Антони
76'
Мареш Петер
 
82'
 
Тенхо Миро
93'
 
Радулович Боян
101'
 
Терхо Каспер
Браун Дэвид
102'
Сарич Томислав
 
105'
Стуглис Элвис
Илич Андрей
 
109'
 
Хетемай Перпарим
121'
Ягодинский Виталий
3:1
121'
3:2
Вяянянен Сантери
121'
Сарич Томислав
4:2
121'
4:3
Мурило
121'
Панич Стефан
4:3
121'
4:4
Радулович Боян
121'
Липушчек Жига
5:4
121'
5:5
Серраренс Фабиан
121'
Мареш Петер
6:5
121'
6:6
Терхо Каспер
Пен
4:5

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 19
  • 7 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 127
РФШ Рига 25.2% (32)
X 39.4% (50)
ХИК 35.4% (45)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
12
Стейнбор
Павел
6
Джатта
Альфусейни
92
Ягодинский
Виталий
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
28
Панич
Стефан
24
Сарич
Томислав
66
Влалукин
Йован
3
Зюзин
Артур
9
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
1
Хазард
Конор
15
Тенхо
Миро
5
Хосконен
Артту
22
Райтала
Юкка
14
Пелтола
Матти
21
Вяянянен
Сантери
56
Хетемай
Перпарим
20
Мурило
24
Браун
Дэвид
18
Радулович
Боян
23
Соири
Пюрю
РФШ Рига
4-2-3-1
ХИК
3-4-3

История личных встреч

РФШ Рига
ХИК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зюзин Артур 1 0.5
Панич Стефан 1 0.5
Мареш Петер 0 0
Сантана Эмерсон 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартич Мануэль 1 0.5
Мурило 1 0.5

Карточки

РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зюзин Артур 2 0
Сарич Томислав 1 0
Мареш Петер 1 0
Фризенбихлер Кевин 1 0
Ягодинский Виталий 1 0
Сорокин Владислав 1 0
Липушчек Жига 1 0
Влалукин Йован 1 0
Джатта Альфусейни 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 1 0
Тенхо Миро 1 0
Радулович Боян 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Пелтола Матти 1 0
Мурило 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РФШ Рига
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ХИК - РФШ Рига 1:0 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0 Спартак Юрмала - РФШ Рига 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0
РФШ Рига - Лиепая 2:2 Рига - РФШ Рига 2:0 Супер Нова - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - Тукумс 2000 3:0 Ауда - РФШ Рига 0:1 РФШ Рига - Метта 3:1 Даугавпилс - РФШ Рига 1:4 РФШ Рига - Спартак Юрмала 2:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Лиепая - РФШ Рига 2:3 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 РФШ Рига - Супер Нова 2:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 0:10 РФШ Рига - Ауда 0:0 Метта - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - Даугавпилс 4:0
ХИК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1
ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Сарич Томислав реализовал пенальти!
  • Свисток
    121'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Вяянянен Сантери реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Ягодинский Виталий реализовал пенальти!
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Желтая карточка
    109'
    Хетемай Перпарим получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Murilo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Alfusainey Jatta получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Зюзин Артур получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Jovan Vlalukin получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Липушчек Жига получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Соири Пюрю уходит с поля. Олусанья Антони выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slokas Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 127
    РФШ Рига 25.2% (32)
    X 39.4% (50)
    ХИК 35.4% (45)
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    Прогнозы на матч РФШ Рига 2:1 ХИК

    Исход игры
    РФШ Рига
    25.2% (32)
    Ничья
    39.4% (50)
    ХИК
    35.4% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.59% (32)
    Меньше
    72.41% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    63.79% (74)
    Нет
    36.21% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.6% (44)
    1:2 ХИК
    15% (19)
    0:1 ХИК
    11% (14)
    1:0 РФШ Рига
    10.2% (13)
    2:1 РФШ Рига
    4.7% (6)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    2:0 РФШ Рига
    3.9% (5)
    0:2 ХИК
    2.4% (3)
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