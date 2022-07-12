Стадион: Хибернианс Граунд
0:0
Второй тайм: 81'
0'
25' Желтая карточкаБурк Грэм
50' Желтая карточкаСоарес Родолфо
65' Желтая карточкаДегабриэле Юрген
68' Желтая карточкаGonzalo Llerena
72' Желтая карточкаФинн Ронан
Ход матча
25'
50'
65'
68'
68'
72'
77'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
42
Дьяките
Али
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
26
Маккэн
Крис
22
Лайонс
Энди
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
-
24 Коне ИбрагимВратарь
-
13 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Дьяките АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Andrea Pisanu
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лайонс ЭндиПолузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Хибернианс
Шемрок Роверс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хибернианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.5
|Финн Ронан
|1
|0.5
|Уоттс Дилан
|1
|0.5
Карточки
Хибернианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерафа Джозеф
|1
|0
|Соарес Родолфо
|1
|0
|Дегабриэле Юрген
|1
|0
|Gonzalo Llerena
|1
|0
|Искьер Габриэль
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|1
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Бурк Грэм
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1
Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Хибернианс - Флориана 0:0
Шемрок Роверс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хибернианс 0:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Хибернианс
33.3% (39)
Ничья
20.5% (24)
Шемрок Роверс
46.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
1:2 Шемрок Роверс
20.5% (24)
0:1 Шемрок Роверс
17.1% (20)
2:1 Хибернианс
15.4% (18)
1:1 Ничья
13.7% (16)
1:0 Хибернианс
9.4% (11)
2:0 Хибернианс
6% (7)
0:2 Шемрок Роверс
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
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