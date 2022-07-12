Стадион: Хибернианс Граунд
0:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаБурк Грэм
50' Желтая карточкаСоарес Родолфо
65' Желтая карточкаДегабриэле Юрген
68' Желтая карточкаGonzalo Llerena
72' Желтая карточкаФинн Ронан
82' Желтая карточкаВелла Данстэн
88' Желтая карточкаХор Шон
90' Желтая карточкаФонсека Лоренсо
90'+7
Ход матча
25'
50'
65'
68'
68'
72'
77'
77'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 6
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
42
Дьяките
Али
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
26
Маккэн
Крис
22
Лайонс
Энди
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
-
24 Коне ИбрагимВратарь
-
13 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Дьяките АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ТэйлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Andrea Pisanu
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лайонс ЭндиПолузащитник
-
20 Гаффни РориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
История личных встреч
Хибернианс
Шемрок Роверс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хибернианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.5
|Финн Ронан
|1
|0.5
|Уоттс Дилан
|1
|0.5
Карточки
Хибернианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерафа Джозеф
|1
|0
|Соарес Родолфо
|1
|0
|Дегабриэле Юрген
|1
|0
|Gonzalo Llerena
|1
|0
|Искьер Габриэль
|1
|0
|Велла Данстэн
|1
|0
|Фонсека Лоренсо
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|1
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Бурк Грэм
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1
Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Хибернианс - Флориана 0:0
Шемрок Роверс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хибернианс 0:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Хибернианс
33.3% (39)
Ничья
20.5% (24)
Шемрок Роверс
46.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (54)
Меньше
53.85% (63)
Обе команды забьют
Да
58.12% (68)
Нет
41.88% (49)
Популярный счёт
1:2 Шемрок Роверс
20.5% (24)
0:1 Шемрок Роверс
17.1% (20)
2:1 Хибернианс
15.4% (18)
1:1 Ничья
13.7% (16)
1:0 Хибернианс
9.4% (11)
2:0 Хибернианс
6% (7)
0:2 Шемрок Роверс
5.1% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
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