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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Хибернианс
0:0
Конец матча
Шемрок Роверс
0'
25' Желтая карточка
Бурк Грэм
50' Желтая карточка
Соарес Родолфо
65' Желтая карточка
Дегабриэле Юрген
68' Желтая карточка
Gonzalo Llerena
72' Желтая карточка
Финн Ронан
82' Желтая карточка
Велла Данстэн
88' Желтая карточка
Хор Шон
90' Желтая карточка
Фонсека Лоренсо
90'+7

Ход матча

25'
 
Бурк Грэм
50'
Соарес Родолфо
 
57'
 
Тауэлл Ричард
Грин Аарон
65'
Дегабриэле Юрген
 
68'
Gonzalo Llerena
 
68'
Тэйлор
Аттард Айртон
 
68'
Зерафа Джозеф
Искьер Габриэль
 
72'
 
Финн Ронан
75'
Менса Габриэль
Грек Закари
 
77'
 
Кавана Шон
Маккэн Крис
77'
 
Гэннон Шон
Финн Ронан
77'
 
Бирн Джек
Уоттс Дилан
80'
 
Эмаху Айдомо
Гаффни Рори
82'
Велла Данстэн
 
84'
Фонсека Лоренсо
Соарес Родолфо
 
84'
Лаурсен Андреас
Gonzalo Llerena
 
88'
 
Хор Шон
90'
Фонсека Лоренсо
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 6
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 117
Хибернианс 33.3% (39)
X 20.5% (24)
Шемрок Роверс 46.2% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
24
Коне
Ибрагим
13
Грек
Закари
6
Gonzalo
Llerena
88
Соарес
Родолфо
22
Искьер
Габриэль
7
Аттард
Айртон
8
Греч
Джейк
42
Дьяките
Али
12
Велла
Данстэн
10
Дегабриэле
Юрген
9
Гроотхюсен
Теренс
1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
7
Уоттс
Дилан
26
Маккэн
Крис
16
О'Нил
Гари
III
22
Лайонс
Энди
20
Гаффни
Рори
9
Грин
Аарон
Хибернианс
4-4-2
Шемрок Роверс
3-5-2

История личных встреч

Хибернианс
Шемрок Роверс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хибернианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.5
Финн Ронан 1 0.5
Уоттс Дилан 1 0.5

Карточки

Хибернианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерафа Джозеф 1 0
Соарес Родолфо 1 0
Дегабриэле Юрген 1 0
Gonzalo Llerena 1 0
Искьер Габриэль 1 0
Велла Данстэн 1 0
Фонсека Лоренсо 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Гаффни Рори 1 0
Бурк Грэм 1 0
Хор Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хибернианс
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Хибернианс - Флориана 1:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1
Хибернианс - Биркиркара 3:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 0:2 Хибернианс - Флориана 0:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Флориана - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Бальцан 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Хибернианс - Биркиркара 2:3 Валлетта - Хибернианс 1:4 Хибернианс - Слима Уондерерс 1:0 Santa Lucia F.C. - Хибернианс 0:0 Моста - Хибернианс 1:1 Хибернианс - Сиренс 1:1 Гудья Юнайтед - Хибернианс 1:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Хибернианс - Флориана 0:0
Шемрок Роверс
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0
Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Богемианс 1:0

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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      25'
      Бурк Грэм получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hibernians Ground. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Хибернианс 33.3% (39)
    X 20.5% (24)
    Шемрок Роверс 46.2% (54)
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    Прогнозы на матч Хибернианс 0:0 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Хибернианс
    33.3% (39)
    Ничья
    20.5% (24)
    Шемрок Роверс
    46.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (54)
    Меньше
    53.85% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.12% (68)
    Нет
    41.88% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Шемрок Роверс
    20.5% (24)
    0:1 Шемрок Роверс
    17.1% (20)
    2:1 Хибернианс
    15.4% (18)
    1:1 Ничья
    13.7% (16)
    1:0 Хибернианс
    9.4% (11)
    2:0 Хибернианс
    6% (7)
    0:2 Шемрок Роверс
    5.1% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
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