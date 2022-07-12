Стадион: Шериф
Ход матча
22'
1:0
28'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
22
Лушкья
Реги
18
Киабу
Мусса
99
Янсане
Момо
70
Магдич
Марин
19
Бекич
Альмир
21
Савич
Игор
44
Янкович
Нико
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Гедес РенанЗащитник
-
15 Кики ГабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лушкья РегиПолузащитник
-
18 Киабу МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Янсане МомоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭронЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Жозе ВиторНападающий
-
Главный тренер: Stjepan Tomas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
70 Магдич МаринЗащитник
- Защитник
-
19 Бекич АльмирЗащитник
-
21 Савич ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Янкович НикоПолузащитник
-
25 Чуже МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
50 Мемия КеримЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сучич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Сенич МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якирович Сергей
История личных встреч
Шериф
Зриньски
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раделич Степан
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Киабу Мусса
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зломислич Дамир
|1
|0
|Мандич Никола
|1
|0
|Чондрич Йосип
|1
|0
|Савич Игор
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1
Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Зриньски
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0
Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1
Будет доступно позже.
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Прогнозы на матч Шериф 1:0 Зриньски
Исход игры
Шериф
86% (117)
Ничья
8.1% (11)
Зриньски
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
31.62% (37)
Нет
68.38% (80)
Популярный счёт
1:0 Шериф
30.9% (42)
2:0 Шериф
24.3% (33)
2:1 Шериф
16.2% (22)
1:1 Ничья
3.7% (5)
3:1 Шериф
3.7% (5)
3:0 Шериф
2.2% (3)
1:2 Зриньски
1.5% (2)
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