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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шериф
1:0
Перерыв
Зриньски
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Савич Игор
28' Желтая карточка
Зломислич Дамир

Ход матча

22'
Савич Игор
1:0
28'
 
Зломислич Дамир

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 136
Шериф 86% (117)
X 8.1% (11)
Зриньски 5.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Зриньски
1.67
5.01
6.40
Все Коэффициенты
Новости
40
Абалора
Разак
42
Гедес
Ренан
15
Кики
Габи
6
Раделич
Степан
2
Кпозо
Патрик
22
Лушкья
Реги
18
Киабу
Мусса
10
Бадоло
Седрик
99
Янсане
Момо
61
Аканби
Ибрагим
7
Уаттара
Абу
22
Чондрич
Йосип
6
Чорлука
Йосип
70
Магдич
Марин
4
Баришич
Хрвое
19
Бекич
Альмир
21
Савич
Игор
8
Зломислич
Дамир
91
Тичинович
Марио
44
Янкович
Нико
25
Чуже
Марио
99
Билбия
Неманья
Шериф
4-3-3
Зриньски
4-2-3-1

История личных встреч

Шериф
Зриньски

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 1 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Киабу Мусса 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зломислич Дамир 1 0
Мандич Никола 1 0
Чондрич Йосип 1 0
Савич Игор 1 0
Сучич Петар 1 0

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1
Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Зриньски
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0
Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1

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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Мягко забросил в штрафную Янсане на ход Уаттаре, но тому головой помешал пробить в верховой борьбе Баришич.
  • 45'
    Грамотно подставился Янсане в центре поля и вынудил Баришича нарушить правила. Очередной штрафной исполнят хозяева. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
  • 44'
    Дальний заброс исполнял Савич на чужую половину поля, куда забегал Билбия, но не смог он оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 43'
    Ушел от соперника по флангу финтом Янсане и покатил в центр на Аканби, но тому пробить в силовой борьбе помешали защитники.
  • 42'
    Получил по ногам на фланге Лушкья в подкате от Тичиновича. Штрафной удар исполнять будут молдаване.
  • 41'
    С левого фланга Янкович навесил в штрафную, куда забегал Тичинович, но перехватил мяч в последний момент Гедес.
  • 40'
    Тонкий пас отдавал Тичинович в штрафную на Билбия, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.
  • 39'
    Забросил по флангу Клозо на ход Янсане, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.
  • 38'
    Столкнулись в центре поля головами Лушкья и Янкович. Потребуется обоим футболистам помощь медиков.
  • 37'
    Теперь уже Лушкья со штрафного подавал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Бекич и головой вынес сферу подальше.
  • 36'
    Со штрафного навесил Баришич в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил головой Савич, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 35'
    На чужой половине поля грамотно подставился Чуже и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 34'
    Убежал в контратаку по флангу Янсане и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Чондричу.
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    • 33'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Чорлука, но никто из партнеров так и не смог поддержать эту атаку.
    • 32'
      Забросил с фланга в штрафную Зломислич на ход Билбия, но тот проиграл борьбу за мяч Кики и не смог пробить.
    • Желтая карточка
      31'
      Прямой ногой заехал в ногу сопернику в центре поля Зломислич. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.
    • 30'
      Налетел на соперника в центре поля Савич и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будет "Шериф".
    • 29'
      По флангу отдавал пас Чорлука на ход Тичиновичу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.
    • 28'
      Диагональ исполнял Раделич на левый фланг, куда забегал Уаттара, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 27'
      Прорвался на скорости по левой бровке Уаттара и прострелил в центр штрафной, но мяч перехватил в подкате Магдич.
    • 26'
      Поймали гости соперника на контратаке, Чуже ворвался на скорости в чужую штрафную и пробил с острого угла, но не попал в ворота.
    • 25'
      Дальний заброс исполнял в штрафную Лушкья на ход Янсане, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • Гол в свои ворота
      24'
      АВТОГ-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Савич! Удалось хозяевам выйти вперед! С угла поля навесил Янсане в центр штрафной, где в верховой борьбе неудачно срезал мяч Савич точно под перекладину. Голкипер лишь взглядом проводил мяч в сетку.
    • 23'
      С фланга сместился в центр Янсане и отдал пас вперед на Аканби, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.
    • 22'
      Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Зломислич на Билбию, но на выходе забрал мяч в руки Абалора.
    • 21'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Бекич. Без помощи медиков здесь не обойтись.
    • 20'
      Со штрафного навесил Савич на ближнюю штангу, куда забегал Чуже, но не смог он дотянуться до мяча в падении.
    • 19'
      В верховой борьбе в центре поля Лушкья подтолкнул в спину соперника. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 18'
      Сместился на скорости с фланга к штрафной Янсане и пробил в дальний угол, но мяч полетел выше перекладины.
    • 17'
      Руками придержал соперника на фланге Янсане, судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 16'
      Мог убегать на ворота соперника Тичинович после паса от Билбии, но нарушил он правила в борьбе против Кики.
    • 15'
      Ушел от соперника по флангу Янсане и прострелил в центр штрафной, но здесь никто из партнеров не смог пробить.
    • 14'
      С дальней дистанции решил пробить по воротам Зломислич, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 13'
      В центре поля получил по ногам Янсане в борьбе против Тичиновича. Штрафной удар исполнять будут молдаване. 
    • 12'
      После проникающего паса от Чуже ворвался в штрафную Тичинович и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
    • 11'
      Отобрал мяч в центре поля Киабу и тут же забросил в штрафную на Янсане, но тому пробить не позволил Магдич.
    • 10'
      После скидки от Уттары пробивал с острого угла в касание Янсане, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 9'
      По флангу отдавал пас Клозо на ход Бадоло, но того опередил Чорлука и вынес сферу в аут.
    • 8'
      С углового навесил Уттара в центр штрафной, но здесь выиграл верх Баришич и вынес мяч за пределы поля головой.
    • 7'
      Мягко забросил Аканби в штрафную на Уттару, но тот в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.
    • 6'
      С левого фланга отдавал в штрафную Бадоло, но никто из партнеров так и не откликнулся на этот пас.
    • 5'
      Тонкий пас исполнял в штрафную соперника Янкович, но прочитал эпизод Кики и перехватил мяч.
    • 4'
      Убежал по центру к штрафной соперника Билбия и пробил по воротам, но мяч застрял в ногах Раделича.
    • 3'
      Прорывался по флангу Тичинович и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желтых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      28'
      Зломислич Дамир получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Савич Игор уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sheriff Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Шериф 1:0 Зриньски

    Исход игры
    Шериф
    86% (117)
    Ничья
    8.1% (11)
    Зриньски
    5.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.91% (35)
    Меньше
    70.09% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    31.62% (37)
    Нет
    68.38% (80)
    Популярный счёт
    1:0 Шериф
    30.9% (42)
    2:0 Шериф
    24.3% (33)
    2:1 Шериф
    16.2% (22)
    1:1 Ничья
    3.7% (5)
    3:1 Шериф
    3.7% (5)
    3:0 Шериф
    2.2% (3)
    1:2 Зриньски
    1.5% (2)
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    Зриньски
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