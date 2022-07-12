Получил по ногам на фланге Лушкья в подкате от Тичиновича. Штрафной удар исполнять будут молдаване.

Ушел от соперника по флангу финтом Янсане и покатил в центр на Аканби, но тому пробить в силовой борьбе помешали защитники.

Дальний заброс исполнял Савич на чужую половину поля, куда забегал Билбия, но не смог он оторваться от защитника и потерял мяч.

Две минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Грамотно подставился Янсане в центре поля и вынудил Баришича нарушить правила. Очередной штрафной исполнят хозяева.

Мягко забросил в штрафную Янсане на ход Уаттаре, но тому головой помешал пробить в верховой борьбе Баришич.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

Убежал в контратаку по флангу Янсане и с дальней дистанции пробил по воротам, но точно в руки Чондричу.

На чужой половине поля грамотно подставился Чуже и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного навесил Баришич в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил головой Савич, но мяч застрял в гуще защитников.

Теперь уже Лушкья со штрафного подавал на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Бекич и головой вынес сферу подальше.

Столкнулись в центре поля головами Лушкья и Янкович. Потребуется обоим футболистам помощь медиков.

Забросил по флангу Клозо на ход Янсане, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч за боковую линию.

Тонкий пас отдавал Тичинович в штрафную на Билбия, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.

С левого фланга Янкович навесил в штрафную, куда забегал Тичинович, но перехватил мяч в последний момент Гедес.

33' С левого фланга навесил в центр штрафной Чорлука, но никто из партнеров так и не смог поддержать эту атаку.

32' Забросил с фланга в штрафную Зломислич на ход Билбия, но тот проиграл борьбу за мяч Кики и не смог пробить.

31' Прямой ногой заехал в ногу сопернику в центре поля Зломислич. Судья без раздумий показал нарушителю желтую карточку.

30' Налетел на соперника в центре поля Савич и уложил того на газон. Штрафной удар исполнять будет "Шериф".

29' По флангу отдавал пас Чорлука на ход Тичиновичу, но тот в борьбе с защитником выпустил мяч в аут.

28' Диагональ исполнял Раделич на левый фланг, куда забегал Уаттара, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

27' Прорвался на скорости по левой бровке Уаттара и прострелил в центр штрафной, но мяч перехватил в подкате Магдич.

26' Поймали гости соперника на контратаке, Чуже ворвался на скорости в чужую штрафную и пробил с острого угла, но не попал в ворота.

25' Дальний заброс исполнял в штрафную Лушкья на ход Янсане, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.