Стадион: Шериф
История личных встреч
Шериф
Зриньски
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Шериф
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раделич Степан
|1
|0
|Янсане Момо
|1
|0
|Уаттара Абу
|1
|0
|Киабу Мусса
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандич Никола
|1
|0
|Чондрич Йосип
|1
|0
|Савич Игор
|1
|0
|Сучич Петар
|1
|0
Результаты последних матчей
Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1
Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Зриньски
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0
Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шериф - Зриньски
Исход игры
Шериф
91.5% (43)
Ничья
4.3% (2)
Зриньски
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.3% (19)
Меньше
58.7% (27)
Обе команды забьют
Да
43.48% (20)
Нет
56.52% (26)
Популярный счёт
2:0 Шериф
29.8% (14)
2:1 Шериф
29.8% (14)
1:0 Шериф
21.3% (10)
1:1 Ничья
4.3% (2)
3:1 Шериф
4.3% (2)
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