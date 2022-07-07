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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Шериф
 
Позже
Зриньски
Прогнозы 47
Шериф 91.5% (43)
X 4.3% (2)
Зриньски 4.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Шериф
Ничья
Зриньски
1.74
3.65
5.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Шериф
Зриньски

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Шериф
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раделич Степан 1 0
Янсане Момо 1 0
Уаттара Абу 1 0
Киабу Мусса 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандич Никола 1 0
Чондрич Йосип 1 0
Савич Игор 1 0
Сучич Петар 1 0

Результаты последних матчей

Шериф
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Зриньски - Шериф 0:0 Сфынтул Георге - Шериф 0:1 Сфынтул Георге - Шериф 0:2 Милсами - Шериф 1:1
Динамо-Авто - Шериф 0:3 Шериф - Флорешты 3:0 Зимбру - Шериф 1:1 Шериф - Петрокуб 1:0 Бельцы - Шериф 0:3 Сфынтул Георге - Шериф 0:3 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Сфынтул Георге 2:0 Шериф - Милсами 1:0 Брага - Шериф 2:0 Шериф - Брага 2:0 Шериф - Зимбру 4:0 Шахтёр Донецк - Шериф 1:1 Петрокуб - Шериф 0:0 Шериф - Динамо-Авто 7:0 Шериф - Реал Мадрид 0:3
Зриньски
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Зриньски - Шериф 0:0 Зриньски - Игман Коньич 2:0 Рудар Приедор - Зриньски 0:2 Зриньски - Леотар 1:0
Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Вележ 1:1 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Широки Бриег 1:0 Железничар - Зриньски 1:2 Зриньски - Сараево 4:0 Борац Баня-Лука - Зриньски 1:1 Зриньски - Тузла Сити 5:0 Зриньски - Радник Сурдулица 4:0 Слобода Тузла - Зриньски 0:2 Зриньски - Радник Сурдулица 4:1 Рудар Приедор - Зриньски 0:1 Зриньски - Леотар 6:2 Зриньски - Посушье 3:1 Тузла Сити - Зриньски 0:2 Зриньски - Борац Баня-Лука 4:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шериф - Зриньски от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Шериф 91.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Зриньски 4.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шериф
    Ничья
    Зриньски
    1.74
    3.65
    5.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Шериф - Зриньски онлайн

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    Прогнозы на матч Шериф - Зриньски

    Исход игры
    Шериф
    91.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Зриньски
    4.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    43.48% (20)
    Нет
    56.52% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Шериф
    29.8% (14)
    2:1 Шериф
    29.8% (14)
    1:0 Шериф
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    3:1 Шериф
    4.3% (2)
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    Шериф
    Зриньски
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