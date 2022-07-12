Стадион: Эльбасан Арена
0'
14' Желтая карточкаШтумпф Крис
39' Желтая карточкаАлекси Альбано
0:1
49' ГолБоич Филип
0:2
61' ГолСинани Дейвид
62' Желтая карточкаСинани Дейвид
69' Желтая карточкаДжиджа Редон
1:2
78' ГолДжиджа Редон
80' Желтая карточкаХасани Флорент
81' Желтая карточкаНайдовски Филип
82' Желтая карточкаИсмайльгечи Марсель
87' Желтая карточкаНинте Франсиску
90' Желтая карточкаПергджони Флорьян
90'+12
Ход матча
14'
39'
49'
0:1
61'
0:2
62'
69'
73'
78'
1:2
80'
81'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 8
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
6 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
97
Бекай
Висар
27
Девид
19
Джиджа
Редон
33
Штумпф
Крис
16
Моррен
Шарль
23
Хаджи
Самир
- Основной состав
-
97 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ДевидНападающий
- Нападающий
-
19 Джиджа РедонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кири ТомасВратарь
- Защитник
-
26 Нури МарлиндЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кука ЭнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гюмси АльдиНападающий
-
Главный тренер: Шехи Оргес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Штумпф КрисЗащитник
-
16 Моррен ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаджи СамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Маргату ЖоауВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 ВоваПолузащитник
-
12 Фрере БруноПолузащитник
-
15 Энгларо ИванПолузащитник
-
10 Агович ЭдисНападающий
- Нападающий
-
17 Joscelino
-
22 Hugo Antunes
-
77 Evann Mendes
-
Главный тренер: Fangueiro
История личных встреч
Тирана
Дюделанж
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиджа Редон
|1
|0.5
Дюделанж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохсин Хассан
|1
|0.5
|Синани Дейвид
|1
|0.5
|Боич Филип
|1
|0.5
Карточки
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лимай Весель
|1
|1
|Найдовски Филип
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Хасани Флорент
|1
|0
|Алекси Альбано
|1
|0
|Джиджа Редон
|1
|0
|Исмайльгечи Марсель
|1
|0
|Пергджони Флорьян
|1
|0
Дюделанж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кирш Мехди
|1
|1
|Штумпф Крис
|1
|0
|Синани Дейвид
|1
|0
|Нинте Франсиску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тирана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0 Тирана - Кукес 2:3 Динамо Тирана - Тирана 2:1
Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1 Тирана - Эгнатия 2:0 Тирана - Скендербеу 3:2
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0
Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 Хамм Бенфика - Дюделанж 0:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тирана 1:2 Дюделанж
Исход игры
Тирана
59.5% (69)
Ничья
34.5% (40)
Дюделанж
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
25% (29)
Меньше
75% (87)
Обе команды забьют
Да
56.9% (66)
Нет
43.1% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (37)
1:0 Тирана
31% (36)
2:1 Тирана
21.6% (25)
2:0 Тирана
6.9% (8)
1:2 Дюделанж
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:1 Дюделанж
1.7% (2)
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