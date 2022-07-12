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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Тирана
1:2
Конец матча
Дюделанж
0'
14' Желтая карточка
Штумпф Крис
39' Желтая карточка
Алекси Альбано
0:1
49' Гол
Боич Филип
0:2
61' Гол
Синани Дейвид
62' Желтая карточка
Синани Дейвид
69' Желтая карточка
Джиджа Редон
1:2
78' Гол
Джиджа Редон
80' Желтая карточка
Хасани Флорент
81' Желтая карточка
Найдовски Филип
82' Желтая карточка
Исмайльгечи Марсель
87' Желтая карточка
Нинте Франсиску
90' Желтая карточка
Пергджони Флорьян
90'+12

Ход матча

14'
 
Штумпф Крис
39'
Алекси Альбано
 
49'
 
Уассьеро Жан-Сильвио
Гасхи Элиот
49'
0:1
Боич Филип
58'
Кефалия Клеви
Хиля Ардит
 
59'
Пергджони Флорьян
Тосевски Кристиан
 
61'
0:2
Синани Дейвид
62'
 
Синани Дейвид
63'
Хасани Флорент
Тотре Эннур
 
69'
Джиджа Редон
 
72'
 
Деккер Винсент
Скендерович Алдин
73'
 
Вова
Боич Филип
78'
Джиджа Редон
1:2
80'
Хасани Флорент
 
81'
Найдовски Филип
 
82'
Исмайльгечи Марсель
 
85'
 
Агович Эдис
Штумпф Крис
85'
 
Нинте Франсиску
Мохсин Хассан
87'
 
Нинте Франсиску
90'
Пергджони Флорьян
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 8
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 6 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 116
Тирана 59.5% (69)
X 34.5% (40)
Дюделанж 6% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
97
Бекай
Висар
2
Тосевски
Кристиан
20
Беиратш
Жослен
5
Найдовски
Филип
14
Исмайльгечи
Марсель
8
Тотре
Эннур
6
Алекси
Альбано
7
Хиля
Ардит
27
Девид
99
Сулейманов
Таулан
19
Джиджа
Редон
1
Фокс
Лукас
7
Гасхи
Элиот
4
Скендерович
Алдин
3
Да
Кошта
Триндаде
5
Диуф
Жюль
33
Штумпф
Крис
16
Моррен
Шарль
21
Синани
Дейвид
11
Мохсин
Хассан
8
Боич
Филип
23
Хаджи
Самир
Тирана
4-3-3
Дюделанж
5-4-1

История личных встреч

Тирана
Дюделанж

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиджа Редон 1 0.5
Дюделанж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохсин Хассан 1 0.5
Синани Дейвид 1 0.5
Боич Филип 1 0.5

Карточки

Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лимай Весель 1 1
Найдовски Филип 1 0
Тотре Эннур 1 0
Хасани Флорент 1 0
Алекси Альбано 1 0
Джиджа Редон 1 0
Исмайльгечи Марсель 1 0
Пергджони Флорьян 1 0
Дюделанж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кирш Мехди 1 1
Штумпф Крис 1 0
Синани Дейвид 1 0
Нинте Франсиску 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тирана
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Дюделанж - Тирана 1:0 Фенербахче - Тирана 4:0 Тирана - Кукес 2:3 Динамо Тирана - Тирана 2:1
Тирана - Влазния Шкодер 3:1 Партизани - Тирана 1:2 Тирана - Теута 1:1 Лачи - Тирана 1:0 Тирана - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Тирана 0:3 Скендербеу - Тирана 0:4 Кукес - Тирана 0:0 Тирана - Динамо Тирана 1:0 Влазния Шкодер - Тирана 1:2 Тирана - Партизани 0:0 Теута - Тирана 0:2 Тирана - Лачи 4:1 Кастриоти - Тирана 2:1 Тирана - Эгнатия 2:0 Тирана - Скендербеу 3:2
Дюделанж
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Дюделанж - Тирана 1:0 Дюделанж - Расинг Юнион 2:3 Вильц - Дюделанж 0:3 Дюделанж - Хамм Бенфика 7:0
Роданге-91 - Дюделанж 0:2 Дюделанж - Свифт Эсперанж 1:0 Страссен - Дюделанж 3:1 Дюделанж - Фола 2:3 Виктория Роспорт - Дюделанж 0:5 Дюделанж - Дифферданж 1:0 Этцелла - Дюделанж 0:4 Дюделанж - Мондор-ле-Бэн 2:1 Унион Титус - Дюделанж 0:1 Дюделанж - Расинг Юнион 1:1 Хостерт - Дюделанж 1:3 Дюделанж - Жюнесс Эш 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:2 Мольде - Дюделанж 1:0 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 Хамм Бенфика - Дюделанж 0:4

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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      39'
      Алекси Альбано получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Штумпф Крис получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Тирана 59.5% (69)
    X 34.5% (40)
    Дюделанж 6% (7)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Тирана 1:2 Дюделанж

    Исход игры
    Тирана
    59.5% (69)
    Ничья
    34.5% (40)
    Дюделанж
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (29)
    Меньше
    75% (87)
    Обе команды забьют
    Да
    56.9% (66)
    Нет
    43.1% (50)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (37)
    1:0 Тирана
    31% (36)
    2:1 Тирана
    21.6% (25)
    2:0 Тирана
    6.9% (8)
    1:2 Дюделанж
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    0:1 Дюделанж
    1.7% (2)
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